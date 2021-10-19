20 Ekim Koç Dolunayı Neler Getiriyor: “Kendiliğini gerçekleştirme dolunayı”

20 Ekim'de bir Koç Burcu Dolunayı'na tanıklık edeceğiz... Peki, astroloji Koç Burcu Dolunayı için neler söylüyor? Koç Dolunayı ne anlama geliyor? Hazırsanız başlayalım....

Yazı: @venus.edebiyati

BAKIN İÇİNİZDEKİ KOÇ NE DİYOR?

-Ne senle, ne de bir başkasıyla! Benim kavgam kendimle. Şimdiye kadar yeterince sahiplenmemiş olduğum tüm haklarımı almak ve önceliği gerektiği şekilde kendime tanımak istiyorum.-

Koç dolunayı, bağıra çağıra “ilişkiler” diyor. Güneş, dolunayın ve koç burcunun yönetici gezegeni mars ve de retrosu yeni biten merkür terazi burcunda. Bu da demek olur ki terazi cümbüş, terazi yangın yeri. Koç adı altında, koç postu giymiş bir terazi dolunayı yaşıyoruz. Konumuz da haliyle ilişki, ortaklık ve davalar. Hak ve adalet.

Zıt burçlar olan koç ve terazi astrolojide ilişkiler hattını oluşturur. Koç “ben”, terazi “sen” ve “biz” vurgusu yapar. Koç kendimizle birebir ilişkimiz; terazi ise partnerle, eşle, ortakla, yakın ilişki kurduğumuz herkesle olan bağlantılarımızı temsil eder. Bu halleriyle bu iki burç bir değneğin iki kutbudur.

Dolunay bulunduğu yere ışık tutar. Bu süreçte, haritalarımızın koç-terazi aksındaki konulara istinaden bir sonuca ulaşmamıza yardımcı olacak keskin olaylar yaşayabiliriz. Bariz bir farkındalık oluşturup, bir şeyleri sonlandırabilir ya da başlatabiliriz.

İlişkilerim ne durumda? Aslında kendimle olan ilişkim ne durumda? Bundan memnun muyum? Buradaki cevap dolunayın sert etkileriyle genellikle “hayır” olacaktır. Tanınan imtiyazların hesabını sorma, gecikmiş hesaplar, değersizlik ve haksızlığa uğramışlık hissi, alma verme dengesizliği bu dolunayın başlangıç noktaları. Öfkeyle ipleri koparma etkisi bu dolunayda belirleyici olabilir.

Koç burcu ataklık, cesaret, düşünmeden harekete geçme, dürtüsellikle ilgilidir. Zaten yerinde duramaz bir burçta gerçekleşen dolunaya bir de; agresyon ve mücadele gezegeni marsın da eşlik etmesi ilişkiler namına oldukça hareketli ve sert gelişmelerin olabileceğini göstermekte.

Ayrıca bu zaman dilimi, şiddetli baş-göz-kulak ağrıları, ani öfke patlamaları, kazalar, yanıklar, kesici delici aletlerin verdiği zararlar gibi tehlikeli durumlara açık olacağı için dikkatli olmakta yarar var.

Dolunay aynı zamanda plutonik. Pluto kestirip atmak, tutkuyla dönüştürmek ve manipülasyonlarla ilintilidir. Yani dönüştürücü, baskı kurucu ve belki de sancılı travmatik gelişmeler sonucu bazı şeylerin artık kökten değiştiğine şahit olabiliriz.

Aynı zamanda terazideki retro merkürün de etkisiyle, ilişkilere dair şimdiye kadar ertelenmiş ve çözüme ulaştırılmamış konular, plutonik dolunayda ister istemez bir finale gidebilir. Bu sonlanma kangren olanı kesmek ve yeniye yer açmakla ilgili. Bazıları için ise tutkulu başlangıçlara işaret etmekte.

Öte yandan şimdiye kadar gökyüzündeki bol retrolu dönemin dolunay süreciyle eşleşen bitişiyle; içe dönük, kararsız, yüzleşmelerle dolu bu zamanların artık net bir yön bulmaya doğru gitmesi bizleri rahatlatacağa benziyor. Tıkanık gördüğümüz ve yorucu olmuş olan pek çok konunun dolunayla beraber artık sürüncemeden çıktığını, hız kazandığını görmek mümkün olacak gibi.

Satürn ve jüpiterin dolunaya olumlu etkisi aydınlatıcı nitelikte. Zorlu görünen bu dönemeçte; akla, mantığa yatkın davranılırsa şans ve fırsatların gelecek için umut vadedebileceğine işaret etmekte.

Her ne kadar baskı altında kalmış ve öfkeyle harekete geçme dürtüsüne engel olamayacak durumda hissedilse de, dolunaydaki rasyonel hava burcu etkisi ve terazideki gezegen yoğunluğu; durum ve sonuç ne olursa olsun mutlak çıkış yolunun uzlaşmakta olduğuna dikkat çekiyor.

En güzel ihtimaller sizlerle olsun!

Sevgiler

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