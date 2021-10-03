Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek?

Bazen görmezden gelirsin, yokmuş gibi yaparsın.

Bazen üstüne düşmezsin, rafa kaldırırsın.

Ertelersin bazen.

Bazen de üşenirsin.

Olmuyor mu? Hem de hepimizin hayatında oluyor.

Ama bilirsin ki oralarda bir yerlerde bir mevzu var ve bir gün tekrar karşına çıkacak. Bir aksaklık, bir tamamlanmamışlık, üstüne düşünülmesi gereken durumlar. Havada kalan bir şeyler…

Hayat bu, bunu er ya da geç önüne getirir. Kaçtığın şeyden kurtulamazsın. Ne zaman kaçmayı bırakırsın, işte o zaman özgür kalırsın. Kaçmıyor musun? O zaman buyrun temcit pilavına; ister sıcak, ister soğuk yiyiniz.

Tıkır tıkır işleyen bir ilahi düzenin çarklarıyız. Bazen bozuluruz, bazen durmamız gerekir. Sorunu görmezden gelerek çalışmaya nasıl devam edebiliriz?

Merkür retrosu der ki:

-Yavaşla.. Bir dakika gelir misin, bir konu var.

Git. Rahatlayacaksın, inan bana.. Retro aksilikler zinciri gibi algılanır, oysa fırsatlar zinciridir. Kullanmasını bilene.

Yolculuğu sev, kocaman sevgiler!

Terazi burcunda merkür retrosu 27 Eylül'de başladı ve 18 Ekim'e kadar sürecek. Bakalım yükselen burçları neler bekliyor? Yazının tamamını @venus.edebiyati sizin için yazdı.

YÜKSELEN KOÇ

İlişkiler alanında, hele de terazi burcunda gerileyen bir merkür aklını eski defterlere zımbalar. Biraz baştan, biraz sondan karıştırırsın. Bazı sayfalar buram buram özlem kokar. Ne ileri ne geri çevirebilir, orada takılı kalırsın. Radyoda o şarkı çıkar. Anılar, fotoğraflar, mesajlar.. Zihninde seninle oyun oynar. Gün olur gerçekle hayali ayırt etmekte zorlanırsın. Söylemeden geçmeyelim ki retronun en çok kapısı çalınanısın. Eski sevgililerden gelen telefonlar, yanlış atılan mesajlar, beklenmedik karşılaşmalarla merkür aklını hayli oyalar. İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili gizli meseleler varsa, ortalık toza dumana karışabilir. Arkandan dönen işleri öğrenmek de biraz canını sıkabilir. Beklenmedik aşk itirafları iki tarafı da dağıtabilir. Retro kimine fırsat, kimine handikap. Geçmişi ya çözersin ya da o defterleri ateşe verirsin.

YÜKSELEN BOĞA

Ertelenmiş sağlık kontrolleri, umursamadığın boyun ağrısı gün olur böyle kapını çalar. Retro geldi sağlık evine kondu; beni gör, sağlığını ihmal etme diyor. Ufak tefek rahatsızlıklar, terazi semboliği böbrek ve bel ağrıları bu dönem bedenine misafir olabilir. Mars da buralardan geçerken, dikkat et ki ateşli hastalıklara yakalanmayasın. Kazalara, sakarlıklara açık bu zamanda gözünü dört açmalısın. Klasik bir yükselen boğaysan oldukça tedbirlisin, söylediklerimi kulak ardına atmazsın. Çalışma ortamında bazı aksaklıklar yaşayabilirsin. Dosyaları karıştırabilir, işleri yetiştiremeyebilir, aklını toplayamayabilirsin. Ne zamandır aradığın evrak çekmecenin altından çıkar, ajandada görmediğin sayfa için patronun hesap sorar gibi gibi. İş arkadaşlarınla laf dalaşlarına, çatışmalara dikkat. Bu alanlarda arkandan dönenler su yüzüne çıkabilir.

YÜKSELEN İKİZLER

Geldik retronun Koç ve Terazi'den sonra en çok aşk kokanına. Aklım sende kaldı ama geri dönüş yolları çok uzun diyen bir ikizler, acaba kararsızlığını yenebilir mi? Eski ilişkiler bu dönem hayli kafa karıştıracak gibi. Olmadık yerde karşına çıkıp, beklenmedik mesajlarla aklını karıştırabilir. Bu dönem aşk için hem heyecan duyar, hem de canının yandığı zamanları hatırlayıp içine kapanırsın. Ama ikizler olarak durduğun yerde durmamaya meyillisin. Önceden dağıttığın mavi boncukların hesabını sormaya gelenler ortalığı karıştırabilir. İlişki meselelerinde de iki kişi arasında kalabilirsin. Çocuklarla ilgili gündemler, çözülmemiş mevzular, alınmamış sorumluluklar önüne gelebilir. Varsa çocuğun bir eğitimi, projeyi, önceden başlamış bir süreci tamamlayabilir. Sanatsal üretkenliğinin artacağı bu dönemde; heyecanını kağıda, tuvale, nota defterine dökme vakti.

YÜKSELEN YENGEÇ

Retro yengecin karıştırılmasını sevmediği yerden geldi. Yuvası en mahremi, en kıymetlisiydi. Alıngan yengeç, ev içinde anlaşılmaz ve kırıcı sözlere sitemliydi. Ama bazı birikip üstünden atlanmış şeyler artık çözülmeliydi. Aile bireyleriyle anlaşmazlıklara dikkat diyorum sevgili yengeç. Bazen ne kadar dikkat de edilse söylenmemesi gerekenler söylenir, duyulmaması gerekenler duyulur. Ama hayatı kabuk arkasından seyretmeye gelmedik değil mi? Dışarıya adım atılacak, o kabuk değişecek. Ev içi anlaşmazlıkların yanı sıra tadilatlar, düzenlemeler de gündemde. Kimileriniz evlenme, boşanma konularıyla meşgul olabilir. Özellikle 6 Ekim Yeniayı bu açıdan kritik duruyor. Bazılarınız paramla ev, arsa, toprak mı alsam derken; kimileri mirasla payına düşenlere sevinebilir. Bir kısmınız anne babayla olan problemleri çözülebilir.

YÜKSELEN ASLAN

Bu öyle bir retro ki benim diyen Aslan bile işin içinden çıkamayabilir. Arkadaşlar, kuzenler, kardeşler birlik olup aslanı dilleriyle dövebilir. Daha kaç kere anlatmam gerekiyor diyen Aslan yeleleri kumlara gömebilir. Retro iletişime dikkat diyor sevgili Aslan. Kendini ifade etmekte zorlanabilir; mesaj, mail, postalarda karışıklıklar yapabilirsin. Yakın yerlere seyahat yapmadan önce her şeyi iki kere kontrol etmelisin. Rezervasyon iptali, arabanın zorunlu bakıma gitmesi gibi şeyler keyfini kaçırabilir. Aynı zamanda bir süredir istediğin araba için maddi imkan oluşabilir. Yeni ticari girişim ve proje imkanları kapını çalarsa iyi düşünmelisin. Bu dönem sıfırdan bir anlaşma yapmanı, emin olmadan imza atmanı tavsiye etmem. Eski arkadaşlardan, komşulardan ve hatta sevgililerden haber alabilirsin. Gaza gelip evlenmeye falan kalkma, unutma evlilik de bir imza. Sosyal medya hesaplarını temizlemek, verileri yedeklemek, bir türlü fırsatını bulamadığın eğitimlere katılmak için bulunmaz fırsat.

YÜKSELEN BAŞAK

Para konuları hesap kitap ustası Başakları retroyla yorabilir. Güzelliğe, estetiğe, dekorasyona tomar tomar para harcatabilir. Ortaklı işlere girmek, kazanç arttırma fırsatları her zamankinden cazip gelebilir. Ama anlaşmaya varmak konusunda işler istenilen şekilde gitmeyebilir. Dolandırıcılıktan muzdarip başaklar bu yana, uzun süredir bekledikleri alacakları gelen başaklar şu yana. Yani bu dönem mevzu hep para. Hesaba yatmamış eski hak edişler yağmur gibi yağabilir. Kimilerinin ise beklediği para gecikir. Bazıları sevgililerine para kaptırabilir. Bazıları parasını daha iyi yönetmeyi öğrenir. Başaklar bu dönem alım satım işlerine girebilir, ama fırsat gibi görünen her haber umut vadetmeyebilir. Çok iyi düşünüp taşınmayı bilen başak, bu aralar senin bile kafan karışabilir. Retro ayrıca özdeğer ve öz kazanımla ilgili muhasebe yapmaya işaret ediyor.

YÜKSELEN TERAZİ

Ondan kaç, bunu ertele, şunu önemseme. Peki nereye kadar sevgili Terazi? Merkür gelip senin tam da kişisel alanının üzerine konana kadar. Artık kaçış yok. Bu retronun başrolü sensin. Terazi kararsızlığı, her zaman iki yönlü düşünmek ve en iyi sonuca ulaşmak için her şeyin inini dibini ele almakla ilgilidir. Mükemmel ve adil karara ulaşana kadar günler, aylar, yıllar geçebilir. Şimdi artık seni yoran, üzen, yavaşlatan ne varsa hepsine dikkatle bakma zamanı. Ertelediklerinle yüzleşmek, ihmal ettiklerinle yeniden uğraşmak durumunda kalabilirsin. Çünkü geride yarım bıraktıkların, retroda ya tamama erecek ya da tümden bitecek. Önemli kararlar alma arefesindeysen, acele etme ve dur. Retro dönemi boyunca kararlarını etkileyecek olaylar, haberler, kişiler önüne düşebilir. Bazı şeylerin farkına varabilirsin. Sağlığın, kişisel imajın, hayata bakışınla ilgili ciddi bir gözden geçirme ve uyanış dönemindesin. Yavaşla ve ne yolunda değilse lütfen onu düzelt. 6 ekimde senin yeniayın var, iddialısın fakat karşındakinin eli de güçlü olabilir. Geçmişle bugün arasında köprü kuruyorsun.

YÜKSELEN AKREP

Kontrol dışı alanına gelip yerleşen, üstelik retro yapan bir merkür sana gizlilik kontrolü yapmanı dikte eder. Herkesten sakladığın ya da senden saklanan konular bu dönem gün ışığına çıkabilir. Daha önce önemsemeyip ertelediğin bazı özel meselelerin halledilmek üzere gündeme gelebilir. Bu ihmal ettiğin güvenlik şifreleri, yedek alınmamış bilgiler de olabilir; gizlediğin bir ilişki de. Dedikodulara, arkandan dönen işlere maruz kalabilirsin. Gizli düşmanlıklar canını sıkabilir. Hastalıkların nüksetmesi, doktor kontrollerini zorunlu hale getirebilir. Ani para kaybı, hırsızlık gibi meselelere dikkat. Geri planda kalmak isteyeceğin bir dönem. İçe dönmek güzeldir; içerideki eksikleri, fazlaları görmek insanı kendine getirir. Bazı korku, travma, takıntı gibi seni aşağı çeken konulara eğilme, maneviyatı güçlendirme ve mümkünse bol bol yardım yapma zamanı. Bu süreç en iyi böyle atlatılır.

YÜKSELEN YAY

Retro merkür senin hayallerin hanesinde mola vermekte. Geleceğini, yapmak istediklerini sana bol bol hatırlatabilir. İstediğim yerde miyim? Kazancımı online işler, anlaşmalar, ticari ortaklıklar üzerinden arttırabilir miyim? Yolun neresindeyim, gibi sorular bu dönem aklını meşgul edeceğe benziyor. Geçmişten gelen arkadaşlar sıkça kapını çalabilir; bir bakarsın eski kırgınlıklar uçmuş, kara bulutlar dağılmış, eski okul grubun tekrar toplanmak için mesajlar yağdırmış. Bunlar güzel ama, aralarından ilişki ihtimali olan biri çıkarsa da karar verme konusunu retro bitimine sakla derim. Ayrıca bazı zorlanan arkadaşlıklar için de yolları ayırma zamanı gelmiş olabilir. İşten elde ettiğin gelirler gecikmeli olarak eline geçebilir. Arkadaş çevrenden anlaşma teklifleri gelebilir. Bu aralar yepyeni bir oluşuma, gruba, girişime dahil olmanı tavsiye etmem. Ancak araştırma yapmak, ne istediğini tam olarak netleştirmek için güzel zamanlar.

YÜKSELEN OĞLAK

Retro haritanın tepe noktasında. Yani senin için en önemli olan; iş, kariyer, statü konularında bu dönem dalgalanmalar ve değişimler beklemek mümkün. Belki patronla aran limonileşecek, belki aklını başından alan iş teklifleri gelecek. Önceden başvurmadığın yepyeni bir durumsa; retro bitsin, sağlam kafayla karar ver derim. İş yerinde bazı anlaşmazlıklar olabilir. İletişim zorlanıp, yazışmalar içinden çıkılmaz hal alabilir. Kayıp evraklar can sıkabilir. Seyahat tabanlı bir işin varsa, yolculuklarda aksamalar meydana gelebilir. Ne zamandır yapmak istediğin ortaklı bir iş konusunda, 6 ekim civarı beliren bir fırsat yepyeni bir döngüyü başlatabilir. Ayrıca toplum önünde bilinen konumunun değişime uğrayabileceği bir süreçtesin. Evlenme, boşanma, mevkii değişimi gibi durumların kafanı bolca meşgul edebileceği bir süreç.

YÜKSELEN KOVA

İçinde uzak yolculuklara çıkma zamanı. Belki de bakış açını değiştirmek, yeni bir vizyon edinmek, dağılanları toplamak seni yenileyecek. Hukuki bir mücadelede süreç istemediğin şekilde uzayabilir. Her şey yeterince açık mı ya da gözünden kaçanlar var mı iyi düşünmelisin. Böyle bir şey yoksa da 6 Ekim civarı hakkını araman gereken durumlar meydana gelebilir. Yurtdışına uçmak için çabalayan bir kuşsan bu ara kanatlarını dinlendirmen gerekir. Ancak önceden başvuru yaptığın yurtdışı eğitim ya da iş fırsatları önüne gelirse, bunu değerlendirmelisin. Varsa yarım kalan eğitimlerin bu ara üstüne düşüp tamamlayabilirsin. Uluslararası ticaretle uğraşıyorsan bazı şeyler bu süreçte sekteye uğrayabilir. Sıfırdan önüne gelen akademik kariyer fırsatları için de acele etme derim. Eski hocalarınla ya da akıl danıştığın kişilerle karşılaşabilir, içeride bir uyanış yaşayabilirsin. İnançların üzerine düşündüğün vakitlerdesin.

YÜKSELEN BALIK

Retronun mali müşaviri, ortaklı finansal kaynaklarla ilgili konular bu ara seni oyalayacağa benziyor. Miras, nafaka, vergi, durduk yerde çıkan ödemeler gündem maddelerin olabilir. Borç verme, kefil olma, cazip görünen kredi fırsatlarına evet demeden önce karşıt burcun başağı örnek alıp, çok iyi düşünmelisin. Eski hak edişlerin eline geçebileceği bu dönem, bazı miras meseleleri de bir kısım balık için çözülebilir. Eşinin, ortağının parasıyla ilgili takip etmen gereken süreçler oluşabilir. Ertelediğin bir ameliyat bu dönem aksatılmaması gereken şekilde karşına çıkabilir. Ölüm ve ölümden sonraki yaşam konusunda detaylı düşüncelere dalıp, bazı farkındalıklar kazanabilirsin. Ruhsal olarak rahatsızlık veren takıntılar, krizler, korkular, rüyalar bu süreçte belirgin hale gelebilir. Çözüm için yapman gerekenlere odaklanmalısın. Ayrıca spiritüel ve mistik konulara, astrolojiye, psikolojiye ilgin artıp değişik uğraşlar edinebilirsin. Maneviyatını güçlendirmen gereken bir dönemeçtesin.

('Yükselenim ne?' diyorsanız Yükselen Burç Hesaplama Modülüne bakabilirsiniz...)

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