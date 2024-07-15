2024 yaz aşkı burç yorumları: Burcunuza göre yaz aşkınız ne olacak?

Ünlü astrolog Kyle Thomas, "Aşk, cinsellik, romantizm ve tutku 2024'te bu menüde olacak" diyor. Thomas'a göre bu tahminin en güzel yanı "Tüm zodyak burçları" bu kehanetin "etkilerini" hissedecekler.

Thomas, Yaz Gündönümü'nün 20 Haziran'da başladığını ve Sonbahar Ekinoksu'nun 22 Eylül'de sona ereceğini belirtiyor ancak Mayıs sonundan Eylül Ayı başına kadar ''flört ve kahkaha" dolu ayların başladığını söylüyor.

"Bu yıl son derece coşkulu ve sosyal bir yaz geçireceğiz," diye tahmin ediyor Thomas. Bu durum, Jüpiter ve Merkür gibi birçok gezegenin İkizler burcunda olmasıyla ilgili. Bu burcun dışa dönük ve heyecanlı enerjisi, profesyonel veya romantik ilişkilerde mingling yapmak isteyenlerle örtüşüyor.

Aşk konusunda, Thomas "bu yaz çok sayıda yeni talibin peşinde olacağımızı ve ilişkilerimize biraz baharat katmak için can attığımızı" söylüyor. Ancak İkizler'in etkisiyle birçok kişinin kendilerini "iki talibi arasında sıkışmış" bulabileceğini uyarıyor.

Güç gezegeni Plüton da yaz boyunca Kova burcunda olacak. Thomas'a göre bu dönemde "arkadaşlar ve tanıdıklarla güçlü karmik veya dönüşümcü ilişkiler yaşayabiliriz" veya "son derece güçlü, etkili veya psikolojik olarak derin kişilere yönelebiliriz."

Aşk gezegeni Mars da bu mevsimde birçok alanda parlıyor. 9 Haziran'a kadar Koç burcunda bulunacak ve Thomas bu dönemin bizi "cesur, ateşli, özgüvenli ve cinsel çekim yayan" biri yapacağını söylüyor. Mars, 9 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar Boğa burcunda olacak ve bize "hayata ve ilişkilere yavaş, metodik bir yaklaşım benimseme" konusunda teşvik edecek. 20 Temmuz'dan 3 Eylül'e kadar Mars İkizler burcuna geçecek ve sosyal hayatlarımızın "tekrar alevlenmesine" neden olacak.

19 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay yükselecek ve Thomas bu dolunayın "arkadaşlarla bağlantı kurma ve etkinliklere katılma büyük bir fırsat getirebileceğini" söylüyor.

Burcunuza göre yaz aşkı için kaderiniz ne olacak? Kyle Thomas'ın tahminlerine göre bu mevsim için cinsel ve ilişki burcunuzu okuyun!

BU YAZ AŞK HAYATINIZ NASIL OLACAK?

Koç (21 Mart-19 Nisan): Hazır olun, Koçlar! Sosyal ve hızlı bir yaz için, Thomas size yeni aşk fırsatları bulabileceğiniz bir zamanın geldiğini söylüyor.

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs): Etrafınızdaki zengin ve bereketli bir yaz bekleyebilirsiniz, Boğalar! Thomas size cinsel çekiciliğinizin ve karizmanızın zirve yapacağı dönemleri işaret ediyor.

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran): Bu yaz sizin için hayatınızın en şanslılarından biri olabilir, İkizler! Thomas gezegen hizalamalarının sizin için romantik fırsatları artıracağını ve özellikle 20 Temmuz'dan sonra enerjinizin yükseleceğini öngörüyor.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz): Sizi parlak bir yaz bekliyor, Yengeç! Thomas size popülerlik ve yeni bağlantılar için fırsatlar vaat ediyor, özellikle doğum gününüz etrafında.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos): Sevgi dolu ve mutlu bir yaz sizi bekliyor, Aslan! Thomas size romantik fırsatlar ve mevcut bağlarınızı derinleştirme şansı vereceğini öngörüyor ancak Ağustos ayında bazı zorluklar yaşanabilir.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül): Seyahat ve macera sizin için geliyor, Başak! Thomas, ufuklarınızı genişletecek ve bağlantılarınızı derinleştirecek fırsatlar olduğunu söylüyor ancak Ağustos ayında Merkür retrosunun potansiyel karışıklıklarını da hatırlatıyor.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim): Eğlenceli ve festivite dolu bir yaz sizi bekliyor, Terazi! Thomas size rutinlerinizi sallamayı ve yeni romantik olasılıkları keşfetmeyi öneriyor, ancak Ağustos'ta olası anlaşmazlıkları da belirtiyor.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım): Tutku dolu ve dönüştürücü bir yaz sizi bekliyor, Akrep! Thomas derinleşen bağlar ve romantik maceralar için fırsatlar gördüğünü belirtiyor, seyahat ve yakınlık yıldızlarını işaret ediyor.

Yay (22 Kasım-21 Aralık): Ortaklık ve mutluluk için bir yaz sizi bekliyor, Yay! Thomas size romantik fırsatlar ve potansiyel taahhütler için uygun bir zaman olduğunu söylüyor ancak Ağustos'ta karışıklıkların da olabileceğini uyarıyor.

Oğlak (22 Aralık-19 Ocak): Sizi sıcaklığa hazırlayın, Oğlaklar! Thomas, tutku dolu bağlantılar ve önemli ilişki gelişmeleri için güçlü bir potansiyel gördüğünü söylüyor, ancak Ağustos'un karışıklıklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kova (20 Ocak-18 Şubat): Aşkın yazı geliyor, Kovalar! Thomas, yüksek tutku ve romantizmle dolu bir dönem öngörüyor, ancak Ağustos'taki Merkür retrosunun ilişkilerde karışıklık getirebileceğini uyarıyor.

Balık (19 Şubat-20 Mart): Eğlenceli bir yaz sizi bekliyor, Balıklar! Thomas size ev hayatının ve sosyal etkinliklerin önem kazanacağını ve romantik potansiyeller keşfedeceğiniz zamanlar olduğunu söylüyor, özellikle Haziran ve Temmuz'daki yeni ay etrafında.