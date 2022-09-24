24 Eylül Hangi Burç? 24 Eylül Burcu, Özellikleri ve 24 Eylül'de doğan ünlüler

Günlük, aylık, haftalık burç yorumları astrolojiyle ilgilenenlerin en çok merak ettikleri arasında. Doğduğunuz ay, gün hatta saate göre burcunuz belli olur. Ancak şunu ekleyelim farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir. Peki, 24 Eylül hangi burç, özellikleri neler? 24 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler? Birlikte bakalım...

TERAZİ BURCU 24 Eylül:

Peki, 24 Eylül hangi burç oluyor? 24 Eylül'de doğanların burcu toprak grubu burçlarından Terazi'dir. Terazi burcu 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasını kapsamaktadır.

TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ

23 Ağustos - 23 Eylül arasında doğan Terazi burcu özellikleri ise şöyledir:

Terazi erkekleri herkesin içindeki en iyiyi görür.

İnsanların değişebileceklerine inandıkları için her zaman herkese ikinci şansı verirler.

Saftırlar ve affedilmeyi hak etmemiş insanlara ikinci bir şans verirler.

Teraziler bir arkadaşlığı veya ilişkiyi ne zaman bitireceğini asla bilemez.

Bir Terazi'ye güvenmek zordur çünkü nadiren vaatlerini yerine getirirler.



Terazi Burcu Kadını Özellikleri

Terazi burçları oldukça dışa dönük arkadaş canlısı insanlardır.

Uyumlu kişilikleriyle bilinir. Aynı zamanda harika dinleyicilerdir.

Arkadaşları ve aileleri hakkında mümkün olduğunca çok şey bilmek isterler.

Terazi kadınları kararsızdır. Ne istediklerini tam olarak bilmezler, bu yüzden mevcut her seçeneği incelerler. En basit kararlara bile varmaları sonsuza kadar sürebilir.

Terazilerin yüksek standartları vardır, bu nedenle hak ettiklerinden daha azıyla yetinmek istemezler.



TERAZİ BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Terazi Burcu- Yengeç Burcu

Terazi Burcu- Oğlak Burcu

Terazi Burcu-Koç Burcu

24 EYLÜL'DE DOĞAN ÜNLÜLER

Melisa Şenolsun (Oyuncu)

Tansel Öngel (Oyuncu)

Ryan Paevey (Model)

Audra Lindley (Oyuncu)

Jessica Lucas (Oyuncu)

Pedro Almodóvar (Yönetmen)

Malinda Williams (Oyuncu)

Ebru Destan (Manken)



BURÇLARIN SIRALAMASI

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs

İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran

YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz

ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos

BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-23 Eylül

TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim

AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım

YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat

BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart

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