28 Temmuz Aslan burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor! Astrolog Dilara Yıldızhan, Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayı anlattı...

İstanbul saatiyle 20:53’te Aslan burcunun 5 derecesinde bir Yeni Ay gerçekleşecek. Yeni ay demek yeni başlangıçlar demektir. Aslan burcunun 5 derecesindeyken yükselen 16 derece kova burcunda olacak. Kolektif alanda ana etki; sağlık, çocuklar, toplumsal konular, dijitalleşme… Aslan burcunun 5 derecesinde Al tarf sabit yıldızı vardır. Ve aslan burcundaki iyi özelliklere sahip bir sabit yıldızdır. Güç, bağlılık, refah, başlanılan işlerde devamlılık verir ve bu konuda kendimizden çok emin olacağımızı gösteriyor. Tek bir yönü vardır o da bağlılık. Bağımlı olabilirsiniz. Peki 28 Temmuz Aslan burcunda Yeni Ay'ın burçlara etkisi ne olacaka? Astrolog Dilara Yıldızhan 28 Temmuz'da gerçekleşecek olan Aslan Yeni Ay'ını anlattı.

28 TEMMUZ ASLAN BURCUNDA YENİ AY

Jüpiter’le olumlu açısı sayesinde; maddi konularda güzel gelişmeler gerçekleşecektir. Kamu, sağlık, belediyelerde özel durumlar ve maddi kazançlarla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. İletişimde ise sorunlar kendini gösterebilir, beklenmedik haberler gündeme gelebilir. Ayrıca Al tarf sabit yıldızında şöyle bir etki vardır, aslan aynı zamanda flört demektir ve bu zamanda başlanacak ilişkilerde başta tuhaf karşılaşmalar, beklenmedik ani gelişmelerle alınan kararlar gerçekleşirken, egosal sürtüşmeler de çok olacaktır. Buna rağmen eşten saygı görmeyi ve eş tarafından sevilmeyi de vadeder. Bundan dolayı güzel ve farklı ilişkiler kapıda. Hali hazırda bir ilişkiniz varsa da bu konuda yeni gelişmeler gerçekleşebilir.

Kontrol edilemeden ilerleyen ilişkiler, fazla bağlılık, fazla sevgi geliyor. Ama bunun yanında fazla harcamalar da peşi sıra gelebilir. Maddi konularda harcamalar artabilir, para kaybı yaşanabilir.

ASLAN BURCUNDA YENİ AY'IN TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİSİ

Türkiye açısından ise; maddi kaynaklar yine gündemimizde ve borsa da inişler ve değer kayıpları gerçekleşebilir. Yöneticilerin yeni kararlarıyla; destekle maddi kaynaklarımızla ilgili olumlu gelişmeler de olurken, ülkemizdeki ikincil yöneticilerin kararları bazı düşüşlere ve gelen şansı doğru değerlendirmememize sebep olabilir. Çünkü yapılabilecek yeni anlaşmalar bizim borsamızı negatif etkileyebilir. Ayrıca sanatçılarla ilgili absürd durumlar önümüzdeki 3 sene daha devam edecek. Mafyavari insanların ön plana çıkması ülkemizin ekonomik durumunu negatif etkileyebilir. Altın fiyatları fırlayabilir.

28 TEMMUZ ASLAN BURCUNDA YENİ AY'IN BURÇLARA ETKİLERİ

Sevgili Koç; flört, aşk, çocuk, hobi ya da borsayla ilgili yeni gelişmeler var. Ama aşk, çocuk, hobi ya da borsadan dolayı harcamalarınız çok artabilir ve ani para çıkışları gerçekleşebilir. Ayrıca gayrimenkul alma, taşınmaz alma gibi konularda yeni bir sürece girebilirsiniz.

Sevgili Boğa; aile ve evinizle ilgili yeni gelişmeler olurken, siz inatçı ve fevri tavır sergileyebilirsiniz. Ama aslında şanslısınız ama Jüpiter’in onumundan dolayı şanslarınızı görmeyebilirsiniz. Yalnızsanız yakın çevrenizden biriyle tanışabilirsiniz.

Sevgili İkizler; yakın çevre, kardeşler, eğitim, sosyal medya, kısa seyahatlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber ortak bir karar verebilirsiniz. Maddi kazançlarınızla ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir ve kadınlardan yardım gelebilir. Kadınlardan gelebilecek yardımları kabul edin. Sadece tek sorun psikolojiniz çok inişli çıkışlı olabilir ve sorunlar yaşanabilir özellikle de iletişim sorunlarına dikkat etmelisiniz. Trafikte dikkatiniz çabuk dağılabilir, trafikte dikkatli olmalısınız.

Sevgili Yengeç; maddi kaynaklar, para konularında kariyeriniz açısından çok güzel fırsatlar geliyor. Terfi, yeni bir başlangıç için harika fırsatlarınız var kaçırmayın ama sosyal çevre, topluluklardan dolayı ani para çıkışları gerçekleşebilir. Çevreniz tarafından sevildiğiniz bir zamandasınız eğer yalnızsanız aşk sizi sosyal çevrenizden bulabilir.

Sevgili Aslan; çok atak olduğunuz ve ön olana çıktığınız bir döneme giriyorsunuz. Kariyer hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir, yeni bitiş ya da başlangıçlar gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukukla ilgili ise şans kapılarınız açık ve bu konularda adım atabilirsiniz. Aşk açısından ise gizli bir aşk olabilir, platonik biri size açılabilir. Ya da daha gizli kapaklı ilişkiler yaşayabilirsiniz.

Sevgili Başak; içe kapanabilir, kendinize özel zaman ayırabilirsiniz. Bu dönemde sağlık ve psikolojik sorunlar peşinizi bırakmayabilir. Ayrıca yolculuklarda sorunlara dikkat etmelisiniz. Maddi açıdan ise sizi destekleyen güzel gelişmeler var. Para konusunda beklenmedik fırsatlarınızı kaçırmayın.

Sevgili Terazi; sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili yeni bir döneme girebilirsiniz. Aşk, ilişki, ortaklık ya da evlilikle ilgili şanslar sizinle olacak. Ama çok para harcaya bilir, sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Kariyerle ilgili ise güzel gelişmeler var, kadınların desteğiyle işinizde istediğiniz kazançları elde edebilirsiniz.

Sevgili Akrep; kariyer ve iş hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızda yükselebilir, daha iyi bir konuma geçebilir ya da bölümünüzde ani bir değişiklik gerçekleşebilir ama bu değişim sizin için hayırlı olacak. Ayrıca Partner ya da ortakla aranız çok ama çok bozulabilir hatta aranızdaki ipler kopabilir. Hukuk, yurt dışı, eğitim konularında ise şanslı olacaksınız ayrıca karşınıza yeni aşk fırsatları da çıkabilir.

Sevgili Yay; yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahatlerle ilgili yeni bir döneme girerken sağlık problemi yaşayabilirsiniz ayrıca yanınızda çalışanlarla yollarınız ayrılabilir. Ama aşk, çocuk, hobi ya da borsayla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşiyor ve fırsatlarınız var. Kaçırmayın. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise bereketli bir döneme giriyorsunuz.

Sevgili Oğlak; maddi kaynaklar, ödemeler, borçlar, miras gibi konularda bazı sorunlar gerçekleşse de aile ve evinizle ilgili olumlu gelişmeler var. Çocuk, aşk, eğlence, hobi, borsa yüzünden par kaybı yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Aşk konusunda ise güzel bir aşk sizi bekliyor. Hali hazırda bir ilişkiniz var ise; ani başlayan bir ilişki kapıda. Birbirinize çok bağlı olacaksınız ve aşık olabilirsiniz.

Sevgili Kova; partner ya da ortakla ilgili yeni bir döneme girebilir, yeni kararlar alabilirsiniz ama aile ve ev temanızda sorunlar gerçekleşebilir. İletişim problemleri yaşanabilir. Ama eğitim, yakın çevrenizden ise güzel şans ve destekler geliyor. Eğer yalnızsanız yeni bir aşk başlayabilir ama sert ve kavgalı şekilde başlayabilir sonrasında ise birbirinize çok bağlanabilirsiniz.

Sevgili Balık; gündelik hayat, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili yeni bir döneme girebilirsiniz ama yakın çevre ve kardeşlerle anlaşmazlıklar, sürtüşmeler gerçekleşebilir. Ayrıca trafikte dikkatli olmalısınız. Sağlık sorunlarınız nüksedebilir. Maddi açıdan ise şanslı olduğunuz bir döneme gireceksiniz. Şans ve fırsatlarınızı kaçırmayın. Eğer yalnızsanız aşk sizi bekliyor eğer bir ilişkiniz varsa ilişkiniz daha iyi hale gelebilir. Ayrıca çocuk, hobi, borsayla ilgili de güzel gelişmeler gerçekleşebilir.