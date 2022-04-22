30 Nisan 2022 Boğa burcunda Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Senenin ilk Güneş Tutulması 30 Nisan'da Boğa burcundan gerçekleşecek. Tutulmalar hayatımızın belli alanlarını etkiler. Boğa burcunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulması her burcu farklı oranda ve farklı alanda etkileyecek. Peki 30 Nisan Güneş Tutulmasında hangi burç hangi konulardan etki alacak? En çok etkilenecek burçlar hangileri olacak? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, 30 Nisan Güneş Tutulmasının tüm burçlara olan etkilerini anlattı.

Güneş Tutulmaları Yeni ay zamanlarında olduklarından, stresli etkilerle beraber başlangıç enerjisi taşırlar. Hayatımızda yaşadığımız dışsal süreçlerle, bazen de bir krizle tutulma etkisini deneyimleyebiliriz; ancak bu mutlaka bir olay yaşayacağımız anlamına gelmez. Hayatımızda bir şeyleri değiştirebilir ve yeni bir başlangıç yapabiliriz. Tutulma bunu tetikleyici bir enerji de yaratabilir. 30 Nisan’da yaşayacağımız Güneş Tutulması, Boğa burcunda gerçekleşerek bizi özellikle maddi, güvenlik, para, ihtiyaçlarımız ve kaynaklarımız, çalışma hayatımız, kurmak istediğimiz düzen, düzenimizi korumak gibi alanlarda daha fazla etkileyecek. Güven ihtiyacı ikili ilişkileri de etkileyecek; daha gelecek odaklı düşünmeye başlayacağız. İlişkilerimizde stabilite arayacağız.

TUTULMADAN EN ÇOK HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

Tutulmadan en çok sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları etki alacak. Burcunuz ya da yükseleniniz bu burçlardaysa veya 5-15 derece aralığında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa daha fazla etki alabilirsiniz.

BOĞA BURCUNDAKİ GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Tutulma sizin para evinizde gerçekleşecek. Bu süreçte maddi güvenlik ihtiyacınız daha fazla ön plana çıkabilir. Bununla ilgili olarak bazı kararlar alabilirsiniz. Tetikleyici bir olay da yaşamanız mümkün; örneğin bir gelir kaynağınızın değişmesi, kazanç sağladığınız işlerinizde bir değişim, yeni bir işe başlamak gibi. Tüm bunlar bütçenizi yeniden düzenlemenize yol açabilir. Ek gelir kaynakları da bulabilirsiniz. Ancak parasal krizler yaşayabileceğiniz bir dönem olduğunu da aklınızdan çıkarmayın, temkinli hareket edin.

Tutulma sizin burcunuzda gerçekleşecek, bu nedenle en çok etkilenen burçlardan biri olacaksınız. Kendinizi güvende hissetme, bir şeyleri garanti altına alma ihtiyacınız yoğun olabilir. Ancak hayatınızı değiştirecek çok önemli kararlar alma aşamasına geliyorsunuz. Plan ve projelerinizi artık somutlaştırıp hayata geçirmenizin vakti gelmiş olabilir. İşinizde, yaşam alanınızda, ilişkinizde, dış görünümünüzde, kısacası hayatınızın birçok alanında yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu tutulma hayatınızda yapmak istediğiniz değişim her neyse onu destekliyor. Ancak somut adımlar atmanız gerekiyor.

Tutulma sizi bilinçaltı alanda etkileyecek. Psikolojik olarak zorlanabilirsiniz, enerjiniz düşebilir ve dış dünyada işlerinizi sürdürmek biraz zorlaşabilir. Ancak bilin ki bu sizin için bir dönüşüm zamanı. Yeni farkındalıklar kazanıyorsunuz, aydınlanıyorsunuz ve bir uyanış yaşıyorsunuz. Bu süreçte iç sesinizi dinleyin. Rüyalarınıza kulak verin. Hayatınızda neyi değiştirmenizin vakti geldi, buna bakın. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Belki kendi iyiliğiniz için yapmanız gereken yeni bir başlangıç var. Bu hayat değişimini yapmanız yönünde tutulma sizi destekliyor olacak.

Tutulmadan olumlu destek alacak olan burçlardan birisiniz. Etkilerini en çok arkadaşlık ve sosyal çevre alanından alacaksınız. Aynı zamanda geleceğe dönük yeni umutlar, hayaller ve hayattan beklentileriniz odak noktanız da olabilir. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Hatta beklenmedik bir anda hayatınıza giren birisi hayatınızı değiştirebilir. Hızlı bir şekilde yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Örneğin çocuk sahibi olmak gibi bir konuyu gündeminize alabilirsiniz.

Tutulmadan zorlayıcı etkiler alacak olan burçlardan birisiniz. Bu zorlanmayı özellikle kariyer alanında hissedeceksiniz. İş değişikliği, çalışma hayatınızla ilgili krizli bir durum, maddi güvenliğinizi tehdit eden gelişmeler söz konusu olabilir. Bu etkiler aile ilişkilerinize, ev yaşamınıza ya da yaşadığınız mekanla ilgili konulara yansıyabilir. Evden çıkmak, yeni bir eve taşınmak, işinizi yeni bir yere taşımak gibi konular gündeme gelebilir. Ne kadar zorlansanız da bunların altından kalkacak potansiyeline sahipsiniz.

Tutulmadan yurt dışı bağlantılı iş süreçleri, kısa ve uzun seyahatler, eğitim konuları ya da hukuksal alanlarda etki alıyorsunuz. Bu alanlarda yeni kararlar alabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz. Değişime direndiğiniz alanlar daha belirgin hale gelebilir; gökyüzü artık bunları değiştirmeniz gerektiğine işaret ediyor. Örneğin başlamak istediğiniz ama ertelediğiniz bir eğitime hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir, bunlara evet diyebilmek için konfor alanınızı bırakmanız gerekebilir.

Tutulmadan maddi konular başta olmak üzere ortaklıklarınızla ilgili alandan etki alıyorsunuz. Hem ortaklı, hem de kişisel kazançlarınız odak noktanız da olacak. Miras konuları, ödemeler, borçlar, krediler, hukuksal süreçlerle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Yaşadığınız bir olay sonrası veya tamamen bugüne dek yaşadıklarınızın sonucu olarak bir karar alma noktasına gelebilirsiniz. Bu özellikle ilişkileriniz için de bir kırılma noktası olabilir. İçsel olarak ise bir dönüşüm sürecindesiniz. Biraz krizli olabilir sizin için, ancak yeni bir başlangıç yapabilmeniz için bu süreçten geçmeniz gerekecek.

Tutulma sizin ilişki alanınızı etkiliyor. Dolayısıyla evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili çok önemli kararlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu bir ayrılık kararı olabilir; eğer bir süredir zorlandığınız bir ilişki içindeyseniz tutulma bunu tetikleyebilir ve bitişi getirebilir. Ancak yeni bir ilişki ya da evliliğe adım atmak şeklinde de etki alabilirsiniz. Hayatınızda kimse yoksa yeni biriyle tanışabilir ve aşık olabilirsiniz. Ya da bir birlikteliğiniz varsa evliliğe taşınabilir. Kişisel hayatınızda da yeni başlangıçlar yapma dönemindesiniz; bu nedenle özellikle ilişkinizle kendi yaşamınız arasındaki dengeleri iyi kurmaya dikkat edin.

Tutulma sizin sağlık ve günlük yaşam alanınızda gerçekleşiyor. Günlük düzeninizi, rutinlerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Değişikliği zaten seven bir yapınız var; dolayısıyla bu etki sizin için zorlayıcı olmayacaktır. Yine de Boğa’daki tutulma var olan düzeni koruma isteğimizi arttıracağından, yeniye yer açmak için konfor alanınızdan çıkmanız gerekecek. Bir diğer dikkat etmeniz gereken konu ise sağlığınız. Beklenmedik rahatsızlıklar gündeme gelebilir, psikolojik olarak da zaman zaman gergin hissedebilirsiniz. Bu süreçte beslenmenize, sporunuza, uyku düzeninize biraz daha dikkat etmenizde yarar var.

Tutulma sizin aşk evinizde gerçekleşiyor ve sizi bu alanda destekliyor. Yaşamınızı değiştirecek bir aşka adım atabilirsiniz. Bu ilişki daha sonra evliliğe de taşınabilir. Ya da var olan ilişkinizde evlilik kararı alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili de bir gündeminiz oluşabilir. Örneğin çocuk sahibi olma kararı gündeme gelebilir. Önemli ölçüde değişim enerjisi taşıyan bu süreçten yararlanmak için alışkanlıklarınızı gerektiğinde değiştirmeye açık olmalısınız. Düşüncelerinizde de sabit fikirli olmamaya dikkat etmelisiniz. Özellikle ilişki alanında daha sağlam temeller atabilmek için bu önemli olacak.

Tutulma sizin ev ve aile alanınızda gerçekleşiyor. Var olan düzeniniz, eviniz, ailenizle ilgili değişmesi gereken konular gündeminize gelebilir. Evinizi taşıyabilir ya da taşınma kararı alabilir, ev alım-satım konularında bir karar verme noktasına gelebilirsiniz. Bir ofis değişikliği de söz konusu olabilir. Evden çalışmak üzere düzeninizi değiştirebilirsiniz, ya da evden çalışıyorken ofise geçmeniz gerekebilir. Bütün bu süreçler sizin için biraz krizli olabilir. Bazı şeyler sizin iradeniz dışında gelişebilir ve kabul etmek durumunda kalabilirsiniz. Değişime direnç göstermemeniz önemli olacak.

Tutulma hayatınızı değiştirecek önemli kararlar alma noktasında sizi destekliyor. “Bundan sonra ne yapmalıyım?” sorusu üzerine düşünüyor olabilirsiniz. Bu süreçte hayatın önünüze getirdiği bazı kadersel gelişmelerle birlikte karar alma noktasına geleceksiniz. Sonrasında da konfor alanınızdan çıkıp adım atmanız gerekecek. Yeni bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz, bu ileride mesleğinizde yararlanacağınız bir konuda olabilir. Yaşamınızı değiştirecek bazı görüşmeler yapabilir, bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. Yurt dışı iş bağlantıları kurabilirsiniz.