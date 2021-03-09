9 Mart günlük burç yorumları



9 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 9 MART 2021

Sosyal çevrenizden destek alıyor, hedeflerinize güçlü şekilde el atabilir, daha büyük toplumsal konularla ilgilenebilirsiniz. Huzurunuz önemli olacak.

BOĞA BURCU - 9 MART 2021

Sosyal çevreniz ve gelecek planlarınız, ailedeki kadınlarla ilgili ufak bir dönüm noktasında olduğunuzu hissedebilirsiniz. Mesleki kararlar veya aile büyükleri gündeminizde olacak.

İKİZLER BURCU - 9 MART 2021

Kariyeriniz, gelecek planlarınızda aklınızı karıştıran bir ara nokta, değerlendirme zamanı içinde olabilirsiniz. Geleceğe dair umut dolu olacaksınız. Akşam üstü saatlerinde hızlı bir plan değişimi, yolculuk gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU - 9 MART 2021

Yakınlarınızla güzel ve keyifli ilişkiler kurmak size iyi gelecek. 11.00'den sonra biraz daha sağlık ve para gündemine odaklanabilirsiniz. Akşama saatlerinde ani bir plan değişimi sizi şaşırtabilir.

ASLAN BURCU - 9 MART 2021

Gün boyunca ikili ilişkiler, beraber hareket etmek sizin için önemli olacak. Akşama doğru arkadaşlarınız ve partnerinizle beraber güzel planlar yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 9 MART 2021

Çalışma temposu ve iş ortamında kendinizi ispat etmek önemli olacak. Akşamüstü saatlerde yeni bir proje, iş, hızınızı artıracak bir tema karşınıza çıkabilir.

TERAZİ BURCU - 9 MART 2021

Sabah 11'den sonra ilişkiler, hobileriniz, yetenekleriniz her zamankinden önemli olacak. Daha rahat ve huzurlu hissedebilirsiniz. İş ortamında ise doğru ilişkiler kurmak önemli olacak.

AKREP BURCU - 9 MART 2021

Gün içinde evinize, aile büyüklerinize dair gündemleriniz yoğun olabilir. Akşama doğru finansal konuşmalar, harcamalar gündeme gelecek gibi duruyor.

YAY BURCU - 9 MART 2021

Telefon trafiğinizin yoğun olduğu bir gün olacak, sosyal medya / iletişim / projeler sizden sorulur. Özellikle de 11'den sonra... Akşamüstü ise partnerinizle iletişim trafiğiniz artıyor.

OĞLAK BURCU -9 MART 2021

Gün boyunca finansal koşullarınız önemli olacak. Akşama doğru ani ve sürpriz bir harcama yapabilirsiniz. Gelirinizi arttırmak için bir iş anlaşması da olasıdır.

KOVA BURCU -9 MART 2021

Bugün 11'e kadar biraz daha durağan ve hatta gergin hissedebilirsiniz. Sonrasında kendinize, ilişkilerinize odaklanıyorsunuz. Akşama doğru sizi mutlu edecek planlar yapabilirsiniz.

BALIK BURCU - 9 MART 2021

Gün boyunca biraz kendinize dönük bir enerjidesiniz. Daha çok sizi mutlu edenlere bakacak ve derininize ineceksiniz. Akşama doğru evdeki ilişkileri güzelleştirecek, beraber hızlıca bir karar alabilirsiniz. Bazılarınız için dış görünüşünüzde değişim yapma isteği gelebilir.

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