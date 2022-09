Aslan burcunun en iyi anlaştığı burçlar hangileri? Aşk, dostluk...

Aslan burcunun en iyi anlaştığı burçlar hangileri? Bu makalede bu sorunun yanıtına bakıyoruz. Bu aslında zor bir soru. Çünkü hangi açıdan anlaşıldığı ya da bir ilişkiden neler beklendiği ile ilgili sorular durumu çetrefilli hale getiriyor. Yorumlara bakalım... (Bu makalenin ardından Elele burç uyumu hesaplama sayfasına da bakabilirsiniz)

ASLAN BURCUNUN EN İYİ ANLAŞTIĞI BURÇLAR

PrepScholar, aslan burcunun en iyi anlaştığı burçlar olarak 4 burcu sıralıyor. Bu yoruma göre Aslan-Koç, Aslan-İkizler, Aslan-Yay ve Aslan-Terazi güzel bir iletişim ve ilişki yakalayabilir.

ASLAN-ASLAN ANLAŞABİLİR Mİ?

Instyle'a göre ise Aslan ve Aslan uyumu da ortaya hem tutkulu hem romantik bir ilişki çıkartabilir. Haberde, "Bu tutkulu çift muhtemelen aynı aşk dilini konuşuyor, birbirlerine lüks, romantik kaçamaklar sözü veriyor" yorumu yapılıyor.

Instyle da Aslan-Terazi uyumuna vurgu yapıyor ve uyumu 3 kelimeyle ifade ediyor: Sosyalleşme, stil ve aşk. Haberde şu uyarı da var: Aslan, Terazi'nin açık sözlülüğünden hayal kırıklığına uğrayabilir, Terazi ise Aslanın patronluğundan rahatsız olabilir.

PrepScholar'ın yorumu ise şöyle:

Aslan ve Koç

Haberde Aslan ve Koç uyumu için şu yorum yapılıyor: Aslan ve Koç, her ikisi de ateş burcudur ve yoğun tutku ve yüksek başarı kombinasyonu içerir. Bu cesur bireyler, bir dizi sorumluluk ve ilgi alanını dengeleyerek güçlü bir ikili oluştururlar. Bununla birlikte, her iki burç da dikkatleri üzerine çekmeyi istediğinden, her birinin diğerinin bireysel zaferlerini kutlamak ve rekabet etmekten kaçınmak için çaba sarf etmesi önemlidir.

Aslan ve İkizler

Aslanlar ve İkizlerin yoğun, tutkulu ilişkilere sahip oldukları bilinmektedir. Her iki burç da sevdikleri kişiyle tutku ve heyecana değer verir ve birbirleri için mükemmel bir eşleşmedir. Her iki burç da son derece dışa dönüktür ve yapacak yeni aktiviteler bulmayı severler. İkizler bağlılık fobisi olabilir, ancak doğru Aslan'ı bulurlarsa kalıcı bir ilişki için istekli olacaklardır.

Aslan ve Yay

Bu çift yanıyor. İlişkilere o kadar çok tutku ve yoğunluk getiriyorlar ki, çoğu zaman Yay'ın bağlanma isteksizliğinin üstesinden gelebilirler. Her iki burç da dürüst ve sevecendir.

Aslan ve Terazi

İlk bakışta Aslanlar ve Teraziler çok fazla ortak noktaya sahip gibi görünmeyebilir, ancak bu çift gerçekten birbirlerinin en iyi yönlerini ortaya çıkarıyor. Terazi, Aslanların kendine güvenini ve dürüstlüğünü sever, Aslanlar ise Terazi'nin tarzına ve çekiciliğine bağlanır. Birlikte sosyalliği severler. Terazi'nin hava türü ve Aslan'ın ateş türünün birleşimi, her iki ortağın da diğerini mutlu etmek için çalıştığı tutkulu ilişkiler yaratır.

Aslan burcunun en iyi anlaştığı burçlar hangisi sorusuna PrepScholar.com şu yanıtı veriyor: