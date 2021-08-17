Aslan kadınını etkilemenin 10 yolu: Ne tür erkeklerden hoşlanır?

Aslan burcu kadını ne tür erkeklerden hoşlanır? Aslan burcu kadının etkilemenin yolları nelerdir? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz. Aslan burcu kadını tutkulu bir burçtur. Ateş elementini simgeleyen aslan burcu neşesiyle, girişimci ruhuyla ön plana çıkar. En iddialı burçlardan biri olan aslan burcu kadınını hep birlikte inceleyelim. Aslan burcu kadını ne tür erkeklerden hoşlandığını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyun!

Aslan burcu kadının özellikleri nelerdir?

22 Temmuz-23 Ağustos arasında doğan Aslan burçları Zodyak’ın ateş elementi grubundadır.

Aslan kadını lider özelliği ile bilinir ve her zaman ön plandadır.

Aslan burcu kadını neşe doludur. Girdiği her ortamda etrafını neşelendirir.

Aslan burcu kadını çok yaratıcıdır. Genelde değişik fikirler hep onlardan çıkar.

Aslan burcu kadını tutku doludur. Aşkta da bu tutkuyu ararlar.

Aslan burcu kadını girişimci ve sorumluluk sahibi olması nedeniyle her zaman başarıya ulaşabilirler.

Bir aslan burcu kadını erkeklerden nelerden hoşlanır? Aslan burcu kadınını etkilemenin 10 yolu.

1) Aslan burcu kadınına ilgi gösterin

Girdiği her ortamda ilgi görmeye alışık olan aslan burcu kadını karşısındaki partnerden de ilgi görmek ister. Her girdiği ortamda beğenilmek isteyen aslan burcu kadını bu konuda asla geri planda kalmaz. Geri planda kalmak istese bile bunu başaramaz çünkü onlar doğuştan ilgi çekicidirler. Bu yüzden sizden de bu ilgiyi görmek isterler. Fakat onlara yalandan ilgi göstermeyin, onun yerine onu tanımak için zaman harcayın ve gerçekten onu yücelttiğiniz konularda ona övgüler yağdırın.

2) Görünüşünüze özen gösterin

Bir aslan burcu kadını için görünüş çok önemlidir. Aslan burcu kadınını asla bakımsız göremezsiniz. Kendisinin bakımlı olduğu gibi sizin de bakımlı olmanızı ister. Aslan burcu kadını görünüşü ile dikkat çektiği gibi yanındaki kişinin de dikkat çekmesini ister. Aslan burcu kadını partneriyle övünmek ister. Onun yanında asla bakımsız olmayın.

3) Sosyal bir kişilik olun

Aslan burcu kadını adeta sosyal kelebektir. Partilere gitmeyi, eğlenmeyi çok sever. Aslan burcu kadınına uyum sağlayın, onunla eğlenmeyi bilin. Girdiği her ortamda tanınan aslan burcunun bu halleri sizleri şaşırtmasın. O güçlü duruşuyla hem sizi hem de etrafınızdaki kişileri etkilemeyi çok kolay başarır. Kendisi gibi sosyal değilseniz o zaman işiniz çok zor çünkü aslan burcunun hızına yetişmek oldukça güç.

4) Romantik olun

Aslan burcu kadını tutkuludur. Partnerinin romantik olmasını, ona sürprizler yapılmasını ister. İlgi görmek isteyen aslan burcu her zaman bu ilgiyi hissetmek ister. Aslan burcu kadınını şımartın o güzel sürprizlerden, romantik yemeklerden çok hoşlanır.

5) Aslan burcu kadının özgürlüğünü kısıtlamayın

Aslan burcu kadını özgürlüğüne çok düşkündür. Aslan burcu kadınının özgürlüğünü kısıtlarsanız sizden soğuması çok hızlı olacaktır. Aslan burcu kadınını özgür bırakın. Aslan burcu kadınını yönlendirin ama kontrol altına almayın. Aslan kadını baskın bir burçtur bu yüzden karşısındaki kişinin de baskın olmasını istemez. Aslan kadını kontrolcü bir yapıya sahiptir o yüzden siz en iyisi onu kontrol altına almak yerine ufaktan ufaktan yönlendirin bu onun daha çok hoşuna gidecektir.

6) Ailesine önem verin

Bir aslan burcu kadını ailesine ve yakın çevresine önem verir. Sizin de onun gibi ailesini ve arkadaşlarını önemsemenizi ister. Onun gibi ailesine ve yakın çevresine değer veriyorsanız bu onun çok hoşuna gidecektir ve ilgisini çekecektir.

7) Espri anlayışınız olsun

Bir aslan burcu kadını çok neşelidir. Neşesiyle etrafa ışık saçar ve sevgilisinin de neşeli olmasına önem verir. Onunla yan yana geldiği zaman sizinle eğlenmek, gülmek ister. Eğlenemediği ortamlardan genellikle uzaklaşır. Onu eğlendirin demiyoruz fakat onunla eğlenmesini bilin. Kendisini güldürebilen erkeklerden çok hoşlanır. Aslan burcuyla olduğunuz zamanlar her zaman espri yapın.

8) Çalışkan olun

Bir aslan burcu kadınının en çok önem verdiği bir diğer konu, partnerinin çalışkan olması. Aslan burcu kadınının ilgisini çekmek için çalışkan olduğunuzu ona gösterin. Her zaman başarıya sahip olan bir aslan burcu kadını partnerinin de başarılı ve çalışkan olmasını ister. Aslan burcu kadını erkek arkadaşının güçlü duruş sergilemesini ister onun başarılı olduğunu görmek onun çok hoşuna gidecektir.

9) Pozitif olun

Bir aslan kadını her zaman pozitiftir. En kötü zamanında bile gülmeyi bilir. Bir aslan burcu kadını etrafına hep gülücükler saçar. Bu yüzden etrafından hep yüksek enerji bekler. Eğer bir aslan kadınıyla flört ediyorsanız genelde pozitif görünmeye bakın. Sizin güzel enerjiniz ona geçerse kesinlikle onu etkileyebilirsiniz.

10) Aslan kadının düşüncelerini önemseyin

Bir aslan kadını her zaman fikrini açıkça söylemeyi tercih eder. Eğer flörtünüz bir aslan burcu kadınıysa ona hep fikirlerini sorun. Siz ona danışmaya başladıkça o da size karşı daha açık olacaktır. Kendini açabilen bir aslan burcu kadının kalbini kazanmak da bir o kadar kolay. Ayrıca aslan burcu kadının rahat hissetmesi oldukça önemlidir.

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