Aslan erkeğini etkileme yolları ve 15 öneri: Aslan erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır?

Aslan burcu erkeği bir alfadır; mecazi olarak 'sürünün lideri' olarak bilinir. Kovalamayı sever ve rekabetten korkmaz. Playboy imajına rağmen en sadık burçlardandır. Aslan erkekleri şehvetli ve onları her zaman heyecanlandıracak kadınlara karşı ilgi duyarlar. Kalbine giden yolu bulmak oldukça zor olabilir, onların kalbini çalmak için birkaç yönteme başvurmanız gerekebilir. Peki, aslan burcu erkekleri nasıl kadınlardan hoşlanır? Tabi ki en başta kim olursa olsun ya da burcu ne olursa olsun en önemli şeyin kendiniz olmak olduğunu unutmayın. Gelin Aslan burcu erkeğine yakından bakalım... İşte Aslan burcu erkeğini etkileme yolları ve 8 öneri:

ASLAN BURCU ERKEĞİ NASILDIR?

Aslan burcu erkeği ile ilgili Elele arşivinden şu ipuçları yer alıyor:

Hareketli, neşeli ve aynı zamanda sorumluluk sahibidir. Maddi değerlere çok önem verir. İddialı kadınlardan hoşlanır.

Dikkat çekmeyi sever. Arada ona merkez sahneyi verdiğinizden emin olun. Ona biraz gösteriş yapma şansı verirseniz mutlu olacaktır.

Aslanlar liderliği ele geçirmeyi sever, bu yüzden arada sırada ona yol göstermesine izin vermeye çalışın.

Attığı adımlarda yanında olmanız ve motive edici sözleriniz dikkatinden kaçmayacaktır.

Esprili ve neşeli olun. Çocuksu yönlerinizi ondan saklamayın.

Baskıcı tavırlardan uzak durun.

Sivri dilli olmayın ve gururunu incitecek sözler söylemeyin.





Daha detaylı bilgi için aslan erkeği özellikleri sayfasına göz atın.

ASLAN BURCUNUN EN İYİ 10 ÖZELLİĞİ

Elele arşivine göre Aslan burcunun en iyi 10 özelliği şöyle:

Lider ruhludur.

Sevdiğini ve kendisine sadık insanı asla ortada bırakmaz.

Cömerttir.

Yüce gönüllüdür.

İyi organizasyoncudur.

Çok duygusal ve dürüsttür.

İnandığı şeyi sonuna kadar savunur.

Girişken ve konuşkandır.

Meraklı ve keşfetmeyi sever.

Yaratıcı ve açık zihinlidir.



ASLAN BURCU ERKEĞİNİ ETKİLEME YOLLARI

Lovedevani'ye göre aslan erkekleri sadece gurur ve egodan ibaret değil, aynı zamanda da kalabalıklarda ön planda olma eğiliminde olan kişilerdir. Bu sebeple sürekli ilgi ve drama isterler. Bir Aslan erkeğini cezbetmek isteyen kişi, onun bu ihtiyaçlarını arada sırada egosunu tatmin ederek ve kendisine sadık kalmaya teşvik ederek karşılamalıdır.

Peki, aslan erkeğini etkileme yolları ne? Aslan Erkeğini Kendinize Aşık Etmeniz İçin Yapmanız Gereken En Önemli Şeyler:

1. Sizi kovalamasını sağlayın

Yukarıda da bahsetmiştik. Aslan burcu erkeği bir kadının peşinden koşmayı sever, kovalamayı rekat etmeyi sever. Bu nedenle onun sizin peşinizden koşmasını sağlayın. Bunu ilişki başladıktan sonra da sürdürün. Mesela bazı günler meşgul olduğunuzu bilsin. Ancak bu dengeyi iyi kurun, oyun oynadığınızı düşünmesin.

2. Onu kıskandırmaya çalışmayın

Evet, ilk maddede sizi kovalamasını sağlamaya çalışın dedik ama burada hassas bir denge var. Bir Aslan erkeğini kıskandırmaya çalışmanın. Çünkü o alfadır ve başkalarıyla karşılaştırılmaktan nefret eder. Başka erkeklerle fotoğraflarınızı görmek istemeyecektir. Eğer bunu hissederse sizin peşinizde koşmak, kovalamak, elde etmek için daha fazla uğraşmak yerine yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacaktır.

3. Ona iltifatlar edin

O muhteşem egosunu beslediğinizden emin olun. İltifatlarınızdan asla etkilenmeyecek, ama siz onu sık sık övmekten korkmayın. Çok sosyal olduğunu unutmayın, bu yüzden sürekli olarak birçok insan tarafından çevrelenecektir. Dikkatini çekmek için elinizden geleni yapmalısınız ve iltifat da bunlardan biridir. Ancak aslanlar iltifatları sever ama sadece onu pohpohlayıp pohpohlamadığınızı anlayacaktır, bu yüzden iltifatlarınızın gerçek olduğundan emin olun.

4. Aynı derecede nefes kesici olun

Gözde olmayı seven biri olarak, Aslan burcu da yanında nefes kesici bir kadın istiyor. Önemli olan sadece fiziksel görünüşünüz değil, aynı zamanda kendinize olan güveninizdir. Ona kendinizin en iyi halini gösterin!

5-Bazen şefkate ihtiyaç duyar

Sert görünüşünün altında Aslan erkeği bazen biraz savunmasızdır. İşleri planladığı gibi gitmediğinde, hayal kırıklığına uğradığında sevgi ve şefkat ihtiyaç duyabilir.

6-Fiziksel temaslar önemlidir

Bir aslan erkeği fiziksel teması sever. Mesela platonik aşk döneminde yanından geçerken yanlışlıkla ona sürtünün. Ya sevgilinizse yüzüne dokunun, ayrılmadan önce sarılın. Sinemada elini okşayın. Onunla fiziksel temas halinde kalın. Tüm bu küçük temasları sevecektir.

7. Lükse düşkün olun

Aslan erkekleri hiçbir şeyin kötüsünü istemez. Klastırlar ve her zaman her şeyin en iyisini isterler, yani en iyi yerlere seyahat etmek ve en iyi restoranlarda en iyi yemeği yemek. Konfor bölgenizin dışında olsa bile bu zevklerini takdir edin ve buna ayak uydurun.

8. Ona kral gibi davranın

Aslan erkekleri kendilerine kral gibi davranılmasından hoşlanırlar ve her zaman zirvede olmak isterler. Tabii ki, bu onun altında olman gerektiği anlamına gelmez ama ona kral gibi davranabilirsiniz... Ona göre daha yüksek statü, daha fazla başarı demektir. Eğer normal bir adammış gibi davranırsan uzaklaşacaktır.

9. Onu destekle

Aslan erkekleri çok çalışkandır eğer sizi desteklemesini istiyorsanız siz de onu mutlaka desteklemelisiniz. İnsanları düzeltmek için zamanları ve sabırları yok. Yapacak işleri var ve yavaşlıktan hoşlanmıyorlar, bu yüzden ne yaparsa yapsın onu istediği hızda desteklemeye çalışın.

10. Saygı duy ve fikrini sor

Aslan erkekleri, aslanın gururuna sahip oldukları için size bir konuda yardım veya cevap verebilirlerse kendilerini daha iyi hissedeceklerdir. Aslan erkeğinizden bir tavsiye istemek, kararına saygı duyduğunuzu ve onu bir konuda onurlandırdığınızı ona göstermenize yardımcı olacaktır.

11. İniş-çıkışlarında yanında olun

Aslan burcu bir erkeğe sahip olmak, yanınızda sadık bir kişi olduğu anlamına gelir. Bu, yanında kendisine sadık birisinin olmasını umduğu anlamına da gelir. O yüzden her ruh halinde yanında, ona destek verecek şekilde bulunmaya çalışın.

12. Bağımsız ve güçlü olun

Aslan erkeği aynı zamanda doğuştan lider olarak da bilinir. İnsanları hedeflerini yakalamaya yönlendirebilirler. Liderlik becerileri nedeniyle diğer insanlar da onlara örnek olarak bakıyorlar. Aynı zamanda da çok bağımsız insanlardır. Ve yine onu etkilemek istiyorsanız, bağımsız bir kadın olmanız gerekecektir. Çünkü onlar güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlardan etkilenirler.

Bir Aslan erkeği aşık olduğunda, çok sadık biri olduğu için bunu hemen anlayacaksınız. Uzun süreli bir ilişki arıyorsanız, yukarıdakiler size mükemmel yol göstericilerdir. Ayrıca bolca sevgi ve şefkatle dolup taşmanız da muhtemeldir. Onu kazandıysanız, ömür boyu bir eş bulduğunuzu söylemek yanlış olmaz.

13- Gerçek olun, sahte görünmeyin

Aslan erkeği için gerçeklik önemlidir. Yani bir şeye ilgi duymuyorsanız, duyuyor gibi davranmayın. Aslan erkeği yapmacık davranışları çabuk anlar. Bu nedenle onu kandırmak yerine kendiniz olmanız daha önemli.

14- Merak duygusuna hitap edin

Sizinle ilgili her şeyi bir anda öğrenmesine gerek yok. Zaten Aslan burcu erkeği de gizemi sever. Bırakın sizi keşfetmekten keyif alsın. Sizinle ilgili bilgileri yavaş yavaş öğrenmesine izin verin. Hakkınızda yeni şeyler öğrendikçe sizi kovalıyormuş gibi hissetmelerini sağlar. Ona her şeyi hemen anlatmak yerine her seferinde azar azar bilgi verin, sizi keşfetmesini uzun zamana yayın.

15-Sizi özlemesini sağlayın

Aslan burcu erkeğiniz size aşık oldu... Ancak bu ilgiyi kaybetmek istemiyorsunuz, peki o zaman ne yapmalı? Çünkü Aslan erkekleri çabuk sıkılabiliyor. Bu yüzden ilişkide de çaba göstermeye devam. Mesele sizi özlemesini sağlayın. Mesela yanından ayrılırken küçük bir eşyanız, örneğin tokanızı unutun, onda kalsın. Bazen bir selfie gönderin. Bazen meşgul olmak da sizi özlemesini sağlayacaktır. O an çok meşgul olun tabi bunu çok dengeli yapın. Birkaç saat sonra ona mesaj attığınızda bu süreçte gerçekten meşgul olduğunuzu bilmesini sağlayın. Her zaman müsait olmadığınızdan emin olmak, bir Aslan erkeğinin sizi özlemesini sağlayabilir.

Burcunuzu seçin, aslan ile uyumunuzu görüntüleyin: