Astroloji inansak da inanmasak da hayatımızın bir parçası ve
burçların bize bazen yol göstermesini gösterdiğimizden daha çok sevdiğimiz de
bir gerçek. Göz ucuyla da olsa içinde burç geçen bir yazıyı es geçmekte
zorlanıyorsanız, ne demek istediğimizi anladınız!
Söz konusu aşk olunca insan her yorumu can kulağıyla dinliyor. Onun burcuyla sizinkinin uyumu nasıl, acaba bu sert görüntünün altına ne var? Eğer balık burcu olduğunu öğrenirseniz muhtemelen ön yargılarınız hemen devreye girip onun aslında çok duygusal olduğuna kanaat getirebilir. Doğru çıksa da çıkmasa da takip etmesi keyifli olan burçların bu sefer aşk acılarını inceliyoruz. Sizce aşk acısını en derinden yaşayan burçlar hangileri? Aşk konusunda en dramatik burçları yazdık!
Koçlar, çok inatçı olmalarına ve bir hata yaptıklarında pek
fark etmemelerine rağmen, kendilerini genellikle aşktan acı çektikleri
durumlarda bulurlar. Bunun nedeni mükemmeliyetçi olmaları, eşlerinden yüksek
beklentilere sahip olmaları ve genellikle hayal kırıklığına uğramalarıdır.
İkizlerin dramaları sevdiği biliniyor. Sevdikleriyle
mükemmel bir ilişki istiyorlar, aşkı maksimum yoğunlukta yaşıyorlar ve aynı
duyguları paylaşan bir eş bulmaları da bu yüzden çok zor oluyor. Ayrılığın
üstesinden gelmekte zorlanırlar ve genellikle neyi yanlış yaptıklarını merak
ederler.
Terazilere aşk söz konusu olduğunda çok güvenmek zordur. Terazi, aşk rüyası parçalandığında genellikle şiddetli bir vicdan azabı yaşar. Kıskançlık ve güvensizlik hisleriyle ezildiklerinden bahsetmiyoruz bile.
Akrepler, tüm astrolojinin en tutkulu burcudur. Ruhun
derinliklerinde aşkı yaşarlar ve çoğu zaman hayal kırıklığına uğradıklarında
çok acı çekerler. Akreplerde aşktan kaynaklanan bir acıdan sonra öfkeli kalma ihtimali
de yüksektir.
Yengeçler arasında hayatında en az bir kez aşktan derinden
acı çekmemiş kimse yoktur. Kırılgan bir doğaları vardır ve sadece sevdikleri
kişinin mutlu olduğunu görmek için bile onları terk edebilirler. Yaptıkları
seçimlerde çok dikkatli olmak, partnerlerini onlardan uzaklaştıracak riskli bir
tutum olabilir.
Balıklar, kendisini akrepler kadar göstermese de tutkuyla dolu
başka bir burçtur. O kadar aşık olurlar ki mutlu bir şekilde yaşadıkları anlar
bile onları incitebilir. Bazen, balık burçları bu dünyayı sevmenin bir eziyet,
hatta yeryüzündeki cehennem olduğuna inanmaya başlayabilir.