Hangi burç daha çok acı çekmeye eğilimli sizce? Aşk acısını derinlerde yaşayanlardan mısınız yoksa dünya umurunuzda değil mi? Belki buna siz değil burcunuz daha doğru cevap verebilir!

Astroloji inansak da inanmasak da hayatımızın bir parçası ve burçların bize bazen yol göstermesini gösterdiğimizden daha çok sevdiğimiz de bir gerçek. Göz ucuyla da olsa içinde burç geçen bir yazıyı es geçmekte zorlanıyorsanız, ne demek istediğimizi anladınız!

Söz konusu aşk olunca insan her yorumu can kulağıyla dinliyor. Onun burcuyla sizinkinin uyumu nasıl, acaba bu sert görüntünün altına ne var? Eğer balık burcu olduğunu öğrenirseniz muhtemelen ön yargılarınız hemen devreye girip onun aslında çok duygusal olduğuna kanaat getirebilir. Doğru çıksa da çıkmasa da takip etmesi keyifli olan burçların bu sefer aşk acılarını inceliyoruz. Sizce aşk acısını en derinden yaşayan burçlar hangileri? Aşk konusunda en dramatik burçları yazdık!





Koçlar, çok inatçı olmalarına ve bir hata yaptıklarında pek fark etmemelerine rağmen, kendilerini genellikle aşktan acı çektikleri durumlarda bulurlar. Bunun nedeni mükemmeliyetçi olmaları, eşlerinden yüksek beklentilere sahip olmaları ve genellikle hayal kırıklığına uğramalarıdır.

İkizlerin dramaları sevdiği biliniyor. Sevdikleriyle mükemmel bir ilişki istiyorlar, aşkı maksimum yoğunlukta yaşıyorlar ve aynı duyguları paylaşan bir eş bulmaları da bu yüzden çok zor oluyor. Ayrılığın üstesinden gelmekte zorlanırlar ve genellikle neyi yanlış yaptıklarını merak ederler.

Terazilere aşk söz konusu olduğunda çok güvenmek zordur. Terazi, aşk rüyası parçalandığında genellikle şiddetli bir vicdan azabı yaşar. Kıskançlık ve güvensizlik hisleriyle ezildiklerinden bahsetmiyoruz bile.





Akrepler, tüm astrolojinin en tutkulu burcudur. Ruhun derinliklerinde aşkı yaşarlar ve çoğu zaman hayal kırıklığına uğradıklarında çok acı çekerler. Akreplerde aşktan kaynaklanan bir acıdan sonra öfkeli kalma ihtimali de yüksektir.

Yengeçler arasında hayatında en az bir kez aşktan derinden acı çekmemiş kimse yoktur. Kırılgan bir doğaları vardır ve sadece sevdikleri kişinin mutlu olduğunu görmek için bile onları terk edebilirler. Yaptıkları seçimlerde çok dikkatli olmak, partnerlerini onlardan uzaklaştıracak riskli bir tutum olabilir.

Balıklar, kendisini akrepler kadar göstermese de tutkuyla dolu başka bir burçtur. O kadar aşık olurlar ki mutlu bir şekilde yaşadıkları anlar bile onları incitebilir. Bazen, balık burçları bu dünyayı sevmenin bir eziyet, hatta yeryüzündeki cehennem olduğuna inanmaya başlayabilir.