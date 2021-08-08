Bu hafta burçları neler bekliyor? (9 - 15 Ağustos 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 9 - 15 Ağustos 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz...



9 - 15 AĞUSTOS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Haftaya ilişkilerde yaşadığınız sıkıntılarla başlıyor, ilerleyen günlerde işlerinize odaklanıyorsunuz. Bu hafta baş ağrıları, migren gibi sağlık sorunlarına dikkat etmeniz gerekiyor, bunlar tetiklenebilir. Yöneticiniz Mars’ın Ay Düğümleri ile olumsuz etkileşimi önüne geçemediğiniz gelişmeleri, diğer yandan eyleme geçmek isteyip bloke olacağınız durumları anlatabilir. Haftanın son günlerinde evliliğiniz ya da ilişkiniz tekrar gündeme gelebilir, gökyüzünün desteği ile ilişkinizi güçlendirebilirsiniz.

Aileniz ve ilişkinizle ilgili konularla haftaya başlıyorsunuz. Yöneticiniz Venüs Salı günü Neptün ile olumsuz açı yapıyor; bu da ilişkinizde fazla beklentilerden kaynaklanan hayal kırıklıklarına işaret edebilir. Ardından Perşembe günü Plüton ile olumlu etkileşime girecek, bu da ilişkinizi güçlendirmeniz yönünde size destek verebilir. Neleri dönüştürmeniz gerektiğine odaklanabilirsiniz, bu ilişkiniz için uzun vadede yararlı olabilir.

Haftanın ilk günü akşam saatlerinden itibaren ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Hafta ortasında yöneticiniz Merkür’ün Jüpiter’le yapacağı olumsuz açı, büyüyebilecek tartışmalara ve gerilime işaret ediyor. Abartılı tepkilerden uzak durun. Perşembe günü gündeminize aşk geliyor. Gökyüzündeki olumlu enerjiyle ilişkiniz güçlenebilir. Hafta sonunda yöneticiniz Merkür’ün Ay Düğümleri ile olumsuz açısı sizi karar almakta bloke edebilir, kadersel gelişmeler yaşanabilir.

Haftaya başlarken bir eğitim ya da kısa bir seyahat gündeminize gelebilir. Yakın arkadaşlarınız ya da kardeşlerinizle ilişkilerinizde fazla beklentiye girmemenizde yarar var. Özellikle onlara alan tanımanız gerektiğinin farkında olun, her zaman sizinle ilgilenemeyeceklerini anlamaya çalışın. Hafta sonuna doğru ailenizle ilişkileriniz güçleniyor, babanızdan ya da eşinizden destek görebilirsiniz.

Pazartesi akşam saatlerinden itibaren parasal konular gündeminize gelecek. Abartılı harcama kararları alabilirsiniz, dikkatli olun. Aynı zamanda iletişim dilinize dikkat etmenizde de fayda var. Yakın arkadaşlarınızla sosyalleşebilir, aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Yöneticiniz Güneş’in Ay ile olumlu etkileşimi sizi destekliyor. Hafta sonunuzu ailenizle geçirmek isteyebilirsiniz. Aile büyükleriyle ilgilenmeniz gerekebilir.

Pazartesi akşam saatlerinde Ay sizin burcunuza geçiyor. Yeni plan ve projeler gündeminize gelebilir, yeni hedefler koyabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür’ün de Başak burcuna geçmesiyle daha çok çalışıp üreteceğiniz bir dönem başlıyor. Maddi sorunlar da çözülüp para akışı başlayabilir. Ancak önümüzdeki süreçte fazla takıntılı düşüncelerin sağlığınızı olumsuz etkilememesine dikkat etmelisiniz. Hafta sonu yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Haftanın ilk günleri olaylara biraz karamsar bakabilir, içedönük hissedebilirsiniz. Yöneticiniz Venüs’ün Neptün ile olumsuz etkileşimi aşkta hayal kırıklıklarına işaret ediyor. Yaşadığınız süreci değerlendirmeye ihtiyacınız var. Çarşamba gecesi Ay sizin burcunuza geçiyor. Kendinizi daha iyi hissedebilir, sosyalleşebilir ya da kişisel bakımlarınızı yapabilirsiniz. Hafta sonu mali konular gündemizde. Sizin dışınızda gelişmeler olabilir, bu konularda zorlanabilirsiniz.

Haftaya başlarken arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ancak sosyal ortamlarda bazı gerilimler, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Ardından içsel bir sorgulama sürecine girip yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hafta sonunda Ay sizin burcunuza geçiyor. Plüton’un Ay ile olumlu etkileşimi kişisel hedeflerinize ilerlerken daha güçlü hissetmenizi sağlayabilir. Yeni fikirler geliştirebilir ve sağlam adımlar atabilirsiniz.

Haftaya başlarken kariyeriniz ile ilgili konular gündeme geliyor. Yöneticiniz Jüpiter’in Merkür ile olumsuz etkileşimi abartılı ve fazla iyimser kararlar almamanız gerektiği yönünde sizi uyarıyor. Hafta sonuna doğru arkadaşlarınız ve sosyal gruplarla bir araya gelebilirsiniz. İlişkilerinizi sağlamlaştırmanız yönünde olumlu enerjiler var. Hafta sonunda ise kendi kendinize kalmak, yaşadığınız süreci değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde bir seyahat planı gündeminize gelebilir. İşinizle bağlantılı bir konu olabilir. Mesleki konularda daha detaycı düşünmeye, fazla titiz davranmaya başlayabilirsiniz ancak karamsar olmamaya çalışın. Yönetim becerileriniz size her zaman destek oluyor. Hafta sonu bir etkinlik gibi sosyal bir ortama katılabilirsiniz. Gökyüzündeki olumsuz enerji kendinizi ifade etmenizde zorluklar getirebilir.

Haftaya başlarken evliliğiniz ya da ilişkinizde gerilimli durumlar söz konusu olabilir, tartışmalar gereksiz büyüyebilir. Sakin kalabilirseniz ilerleyen günlerde gökyüzünde ilişkileri güçlendirici enerjiler var. Hafta sonu kariyeriniz gündeme geliyor, ancak karar alma konusunda blokajlar yaşayabilirsiniz. İletişimde sıkıntılar olabilir. Kontrol edemediğiniz ve beklenmedik durumlar olayların gidişatını değiştirebilir.

Haftaya rutin işleriniz ve tamamlamanız gereken görevlerle başlayabilirsiniz. İlerleyen günlerde evliliğiniz ya da ilişkiniz gündeme geliyor. Yöneticiniz Neptün’ün Venüs’le olumsuz etkileşimi ilişkinizde hayal kırıklığına uğramanızı getirebilir. Beklentilerinizi abartmış olabilirsiniz. İlerleyen günlerde ilişkileri şifalandırıcı etkiler var. Hafta sonu uzaklaşmak isteyebilir, bir seyahat planı yapabilirsiniz.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER