Aşk, kariyer sağlık: Ağustos ayı burçlara neler getiriyor?

Ağustos ayı burç yorumlarında bizi neler bekliyor? Yeni bir aya giriyoruz, peki Ağustos ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Ağustos ayı burç yorumları neler söylüyor? Ağustos ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Sibel Süslü yanıtladı... İşte Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden Ağustos 2021 aylık burç yorumları:

AĞUSTOS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU AĞUSTOS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günlerinde maddi konular gündeminizde. Kısıtlanmış hissedebilirsiniz ya da para akışında blokajlar söz konusu olabilir. 8 Ağustos’taki Yeniay aşk evinizde gerçekleşiyor. İlişkiniz yoksa yeni bir aşkın tohumları atılabilir. İlişkiniz varsa bazı sınavları geçtiğinizi, ilişkinizin daha da güçlendiğini hissedebilirsiniz. Ayın ortalarına doğru yöneticiniz Mars, Ay Düğümleri ile oldukça gergin bir açıda olacak. Bu açı Mars’ın gerilimli enerjisini ikiye katlayacağından öfkeli ve fevri hareketlerden kaçınmanız önem taşıyor. Bunu yaparken de verdiğiniz tepkilerin ardında neler olduğuna bakmanızda fayda var.

BOĞA BURCU AĞUSTOS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın 8’inde gerçekleşecek olan Yeniay’da ailevi meseleler gündeme geliyor. Kalıcı bir düzen kurmakla ilgili yeni ve cesur başlangıçlar yapabilirsiniz. Ev almak ya da taşınmak gibi bir kararınız varsa imza atabilirsiniz. Ayın ortalarında yönetici gezegeniniz Venüs Terazi burcuna geçiyor ve sizin için romantizm dolu günler başlıyor. Ancak bu dönemde iştahınızı dizginlemenizde fayda var; aşka olduğu kadar mutfağa da meyledebilirsiniz, bu da kilo almanızla sonuçlanabilir. 22’sindeki Dolunay kariyer evinizde gerçekleşiyor. Kendinizi özgür hissetmediğiniz alanlarda değişime direnmeyi bırakmanız sizin için hayırlı olabilir.

İKİZLER BURCU AĞUSTOS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günlerinde iç dünyanızda sıkışıklık yaşayabilir, kendinizi pek çok konuda bloke olmuş hissedebilirsiniz. Ayın ortalarına doğru yöneticiniz Merkür Başak burcuna geçiyor. Çok daha detaycı düşünmeye, iş odaklı olmaya başlayabilirsiniz. Çokça üreteceğiniz ve çalışacağınız bir dönem başlıyor. İş hayatınızla ilgili yeni kararlar almanız da mümkün. 22’sindeki Dolunay’da ise gelecek hayallerinizin ve hedeflerinizin önünde sizi engelleyen ne varsa bırakmak, özgürleşmek isteyebilirsiniz. Ay sonunda çevrenizle oldukça güzel iletişim kurabilir, var olan arkadaşlıklarınızı güçlendirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU AĞUSTOS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın 8’indeki Yeniay para evinizde gerçekleşiyor. Karşınıza çıkabilecek fırsatlar size bolluk bereket ve şans getirebilir. Kazancınızı arttırabilecek fırsatlarla ilgili olarak radarlarınızı açık tutmanızda fayda var. Ayın ortalarında gündeminize aşk oturuyor. Özellikle ayın 3’üncü haftasını uzun süredir özlediğiniz gibi aşk ve romantizm dolu geçirebilirsiniz. İlişkiniz şifalanabilir. Ardından 22’sindeki Dolunay’da hayatınızda dönüştürmek istediğiniz konular, bırakıp özgürleşmek istediğiniz her şey su yüzüne çıkabilir. Değişime direndiğiniz alanlar varsa bu süreç sizin için zorlayıcı olabilir.

ASLAN BURCU AĞUSTOS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın 8’inde sizin burcunuzda Yeniay gerçekleşecek. Yaşam amaçlarınıza, hedeflerinize giden yolda sizi ilerletecek cesur kararlar alabilirsiniz. Ancak hedeflerinizin bir diğer yandan özgürlüğünüzü kısıtlaması söz konusu olabilir, bu sizi bazı seçimler yapmaya zorlayabilir. 22’sindeki Dolunay ise evlilik evinizde gerçekleşiyor. Geçtiğimiz ayki Dolunay’da gündeme gelmiş ve çözümlenememiş olan konular sonuca bağlanabilir. İlişkinize açık kalplilikle yaklaşarak sorunların çözümüne katkıda bulunabilir, kapanması gereken defterleri kapatabilirsiniz.

BAŞAK BURCU AĞUSTOS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Doğum gününüz yaklaşırken, bu aya kariyerinize odaklanmış olarak başlıyorsunuz. Yöneticiniz Merkür’ün de burcunuza geçmesiyle birlikte daha çok çalışıp ürettiğiniz bir sürece giriyorsunuz. Ancak bu süreçte aşırı detaycı, takıntılı ve mükemmeliyetçi olmamaya çalışın. Aksi takdirde zihinsel olarak çok fazla yorulabilirsiniz, bu da sağlığınıza olumsuz yansıyabilir. Özellikle 22’sindeki Dolunay sağlık sorunlarını gündeme getirebilir. Bu süreçte beslenmenize dikkat edin. Ay sonunda büyük dönüşüm ve güçlenme fırsatları var. Bu süreç ilişkinize de olumlu yansıyabilir.

TERAZİ BURCU AĞUSTOS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos ayına biraz gergin başlıyorsunuz. İç dünyanızda çözmeye çalıştığınız krizler olabilir. 8’indeki Yeniay arkadaşlık evinizde gerçekleşiyor. Bu süreçte sosyal çevrenizde yeni kişilerle tanışabilirsiniz, yeni dostlukların tohumları atılabilir. Ayın ortasında yöneticiniz Venüs sizin burcunuza geçiyor. Aşk ve romantizm dolu günler başlıyor; var olan ilişkiniz yeniden canlanabilir, ilişkiniz yoksa yeni bir aşkın tohumları atılabilir. 22’sindeki Dolunay da aşk evinizde gerçekleşecek. Bu adeta bir test dönemi olacak. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissettiğiniz noktada ilişkileri bitirme kararı alabilirsiniz.

AKREP BURCU AĞUSTOS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos geneli sizin için “dönüşüm” demek. İlk haftada gündeminizde evliliğiniz ya da ilişkiniz var. Yaşadığınız krizler, siz niyetli olursanız dönüşüm ve şifa getirebilir. Sorunları geride bıraktığınız takdirde ilişkiniz güçlenebilir. 8’indeki Yeniay kariyer evinizde gerçekleşiyor. Bu süreç size yeni iş fırsatlarını, kariyerinizde yeni başlangıçları getirebilir. 22’sindeki Dolunay’da ise bir ay önceki Dolunay’da ne yaşadıysanız sonuca bağlanıyor. Olanı olduğu gibi kabul etmek, akışa direnmemek ve tutunduğunuz ne varsa bunlardan özgürleşmek konusunda adeta sınavdan geçiyorsunuz.

YAY BURCU AĞUSTOS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın 8’inde gerçekleşecek olan Yeniay sizi gelecek hayallerinize doğru götürebilir. Kendinize yeni hedefler belirleyebilir, yeni başlangıçların tohumlarını atabilirsiniz. Niyetlerinizi net olarak ortaya koymalısınız. Ayın ortasından itibaren aşk gündeminiz dolu. İlişkiniz yoksa başlayabilir ya da bir flört dönemine girebilirsiniz. Adeta yazın son haftalarının tadını çıkaracaksınız. Ancak bu esnada sorumluluklarınızı ihmal etmemeye çalışın. Sonrasında biriken işlerinizle ilgilenmek ve çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmenizde fayda var.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos’un ilk günlerinde gündeminizde aşk var. Ayın ortasından itibaren de yine ilişkiler gündeme geliyor. İşleriniz yoğun olabilir ancak özel hayatınıza da vakit ayırmaya ve gökyüzündeki bu harika enerjinin tadını çıkarmaya çalışın. Ayın 8’indeki Yeniay size dönüşüm fırsatlarıyla geliyor. Yeni farkındalıklara açık olun, geçmişe tutunmamaya çalışın. Ayın 22’sindeki Dolunay ise para evinizde gerçekleşiyor. Parasal konularda var olan problemleri ve tıkanıklıkları fark edebilir, para akışını engelleyen neler varsa bunları çözme yönünde kararlar alabilirsiniz.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ağustos sizi tam anlamıyla özgürleştirmeye geliyor. Ayın 8’indeki Yeniay evlilik evinizde gerçekleşecek. İlişkinizde özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissediyorsanız bazı kararlar alma noktasına gelebilirsiniz. Ay sonuna doğru yöneticiniz Uranüs retro hareketine başlayacak. Yaşamınızda değiştirmek istediğiniz konuları tekrar gözden geçirebilir, sonrasında bunlarla ilgili neler yapabileceğinize bakabilirsiniz. 22’sinde sizin burcunuzda ikinci Dolunay gerçekleşiyor. Bir ay önce gündeminizde olan konular tetiklenecek, artık bazı defterleri kapatmanız gerekecek.

BALIK BURCU AĞUSTOS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın 8’indeki Yeniay’da hayatınızı derleyip toparlama isteği duyabilirsiniz. Daha sade yaşamak için birçok fazlalıktan kurtulmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Bu uğraşlar psikolojinize de iyi gelecek. Ayın ortalarına doğru ilişkinizde bazı hayal kırıklıkları yaşamanız mümkün. Bu süreçte çıkabilecek tartışmaların fazlaca büyüme potansiyeli var. 22’sindeki Dolunay ise geçen seferki gibi yine bilinçaltı evinizde gerçekleşiyor. Bu da büyük farkındalıklar, peş peşe gelen idraklar demek. Rüyalarınızda mesajlar gelebilir. Bu önemli süreçten yararlanmak için günlük tutmanızı ve bu farkındalıkları yazmanızı öneririm.

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