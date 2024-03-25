Astrologlara göre en karamsar burç
Elbette duygusal durumumuz içinde bulunduğumuz şartlara göre değişir. Ancak bazı insanların mizacı bir anda tersine dönebilir. Bir an gülümseyip ve gülebilir sonra da davranışlarına dair hiçbir açıklama yapmadan ağlar ya da bağırabilirler.
Astrologların, orta derecede asık suratlı bir burçtan tamamen en karamsar olan burçlar hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz.
EN KARAMSAR BURÇLAR
6- İkizler (21 Mayıs-21 Haziran)
İkizler neşeli ve sosyaldir ancak hareketsiz oturmaktan nefret ederler. Yapacak bir şeyleri yoksa ya da sıkılırlarsa ruh halleri hızla değişir.
Astrolog ve Your Zodiac'ın kurucusu Raquel Rodriguez İkizler için, "Bazen tahmin edilemezler" diyor.
5- Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Rodriguez, Aslanların sonsuz karizmalarıyla bilindiğini söylüyor; ancak yeterince ilgi görmezlerse bu durum hızla sona erebilir.
"Gururları incindiğinde veya değer verilmediğini hissettiklerinde ruh halleri çarpıcı biçimde değişebilir" diye açıklıyor.
Ancak ruh hallerindeki değişimler uzun sürmez. Tekrar ilgi odağı haline gelir gelmez olumlu hallerine geri dönecekler.
4- Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Dengeyi ve uyumu seven insanlar olarak Teraziler, ruh hallerini nispeten iyi kontrol edebilirler. Ancak Mediumchat'teki astrolog ve ruhani koç Tara Bennet, "dünyaları dengesizleştiğinde" hoşnutsuzluklarını gizlemede zorluk yaşayacaklarını söylüyor.
Her şey güllük gülistanlık olduğunda, "hepsi güneş ışığı saçar ve güllük gülistanlıktır" diye açıklıyor. "Fakat eğer adil bir şekilde sarsılmadıklarını hissederlerse, ruh halleri anında değişecektir."
Astrolog ve Ryan's Astrology'nin kurucusu Ryan Marquardt, "Bu tür bir dalgalanmaya ayak uydurmak zor olabilir, diğer burçların Terazi'nin kimin tarafında olduğu veya belirli bir konuda nasıl bir duruş sergiledikleri konusunda kafalarını karıştırabilir" diye ekliyor.