Astrologlara göre en karamsar burç

4- Terazi (23 Eylül-22 Ekim)



Dengeyi ve uyumu seven insanlar olarak Teraziler, ruh hallerini nispeten iyi kontrol edebilirler. Ancak Mediumchat'teki astrolog ve ruhani koç Tara Bennet, "dünyaları dengesizleştiğinde" hoşnutsuzluklarını gizlemede zorluk yaşayacaklarını söylüyor.

Her şey güllük gülistanlık olduğunda, "hepsi güneş ışığı saçar ve güllük gülistanlıktır" diye açıklıyor. "Fakat eğer adil bir şekilde sarsılmadıklarını hissederlerse, ruh halleri anında değişecektir."

Astrolog ve Ryan's Astrology'nin kurucusu Ryan Marquardt, "Bu tür bir dalgalanmaya ayak uydurmak zor olabilir, diğer burçların Terazi'nin kimin tarafında olduğu veya belirli bir konuda nasıl bir duruş sergiledikleri konusunda kafalarını karıştırabilir" diye ekliyor.