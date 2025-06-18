Yasemin Şefkatli kız arkadaşlarıyla tekne tatiline çıktı! Tatil kareleri beğeni topladı

Yasemin Şefkatli şimdi de arkadaş grubu ile tekne tatiline çıktı. Yasemin Şefkatli ve Gamze Erçel, tatil için Bodrum'u tercih etti. İkili, modacı Gülnur Güneş'in Cennet Koyu'nda demirli bulunan lüks yatında misafir oldu.