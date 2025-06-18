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Yasemin Şefkatli kız arkadaşlarıyla tekne tatiline çıktı! Tatil kareleri beğeni topladı
İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği ve Emir ve Ayel adında çocukları bulunan Yasemin Şefkatli kız arkadaşlarıyla tekne tatiline çıktı. Aralarında Gamze Erçel ve Gülnur Güneşin bulunduğu arkadaş grubuyla tatil yapan Şefkatli, tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
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Yasemin Şefkatli, şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti ve 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuşmuştu.
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Tatlıses çifti ikiz oğullarıyla geçtiğimiz ay Antalya tatiline gitmişti ve eğlenceli kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı.
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Yasemin Şefkatli şimdi de arkadaş grubu ile tekne tatiline çıktı. Yasemin Şefkatli ve Gamze Erçel, tatil için Bodrum'u tercih etti. İkili, modacı Gülnur Güneş'in Cennet Koyu'nda demirli bulunan lüks yatında misafir oldu.
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Kız kıza tatil yapan grup,bolca güneşlenip deniz ve güneşin tadını çıkardı.