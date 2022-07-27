Astrolojide açıların anlamı: Sekstil ve Semi sekstil açı nedir? Farkları ve etkileri nelerdir?

Astroloji, ülkemizde son dönemde oldukça merak edilen konulardan bir tanesi! Evrende yer alan çeşitli gezegenler ve yıldızların insan yaşantısı üzerindeki etkileri ile ilgili derin bilgiler sunan astroloji, kendi içerisinde çeşitli pek çok grubuna sahip. Birbirinden farklı konular ile ilgili bilgiler sunan 12 ev, çeşitli burç grupları ve özellikleri, doğum haritası üzerinde açıların okunması ile kişilere geçmiş, şimdiki ve gelecek yaşantıları ile ilgili bilgiler sunan astrolojide gezegenleri birbiri ile yaptığı açıların önemli büyüktür. Sekstil, bu açısal hareket gruplarından yorumlama yapılanların 60 derecelik olanlarıdır. Diğer adıyla da altmışlık olarak bilinen sekstil, dost gezegenlerin birbirine yaptığı iki farklı açı şekli ile birlikte tam ve yarım sekstil olarak ikiye ayrılır. Tam sekstil güçlü bir açı olarak bilinirken yarım sekstil güçsüz açılar grubunda yer alır.

Sekstil açı 360/6 = 60°

Bu sekstil açı bir dairenin 6 parçaya bölünmesi ile ortaya çıkan ve Venüs gezegeni etkisinde oluşan bir açıdır. Üçgen açılar ile benzer bir görüntü oluştursa da sekstil açı birbirinden farklı ancak uyumlu özelliklere sahip iki gezegen tarafından ortaya çıkan bir açı çeşididir. Ateş ve hava burçları ile su ve toprak burçları arasında sekstil açı görülür.

Birbiri ile sekstil açı yapan burçlara sahip kişilerin arasında güçlü bir uyum söz konusu olur.

Bir araya gelen sekstil açının etkisi altına giren kişiler hayatlarında pek çok önemli fırsatla karşılaşır.

Bu fırsatların güzel bir şekilde değerlendirilmesi kişilerin kendi çaba ve gayretlerine bağlı olur.

Kişiler astroloji önderliğinde gelecekte karşılarına çıkacak olan fırsatlar ile sekstil açının gölgesinde başarılı olabilir.

Sekstil açıya sahip kişiler yaşamlarında karşı karşıya oldukları olumsuz durumlar karşısında korunur.

Yaratıcı özellikleri ön plana çıkardığından özellikle sanatçı kişilerin doğum haritasında sekstil açıya sıklıkla rastlanır.

Semi Sekstil açı 360/12 = 30°

Semi sekstil açı sekstil açının yarısıdır. Birbirini görmeyen iki burcun 2 derece tolerans ile oluşturdukları açı şeklidir. Güçsüz açılar grubunda yer alır ve sert, yumuşak ya da nötr açı olarak yorumlanabilir. Etkisi altına aldığı kişiler için negatif olmasa da zorlayıcı özelliklere sahiptir ancak bu zorlanma gündelik basit durumlarda ortaya çıkar. Sekstil açıda yer alan özellikler aynı şekilde ortaya çıkar ancak zorlayıcı etkenler ile birlikte. Örneğin bir işte yetenek sahibi olan kişiler başarılı olmak için o işin üzerine gitmeli ve yarım sekstil açının karşısına çıkardığı zorlukları aşmalıdır.

Sekstil açının etkileri

Birbiri ile uyumlu iki elementte yer alan burçların yaptığı 60 derecelik açı ile ortaya çıkan sekstil açı, kişinin hayatına yetenekli olduğu konularda pek çok şansın gelmesini ve doğru kişiler ile birlikte çalışmasına zemin hazırlar. Bu açı yaşamda ilerlemek için bir yol gösterici olmaktan çok kişiye istediği şeyleri alabileceği fırsatları yaratır. Bu fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmek kişinin kendi gayretine kalmıştır. Üzerine gittiği konularda doğru seçimleri yaptığı sürece sekstil açının ona yeni fırsatlar sunması her zaman mümkün olur.

Astroloji ilminde yeryüzü gökyüzünün yansıması olarak görülür. Gezegenlerin ve yıldızların etkili olduğu kişiler ile bu gezegenlerin kendi arasında girdiği çekimler insanlar üzerinde etkilidir. Pek çok çeşitli açı çeşidi bulmak ve güçlü, zayıf açıların kişilerin üzerindeki etkisini öğrenmek için astrolojinin enerjisine kendinizi bırakabilirsiniz. Doğum haritası üzerinde yaşamın gizli saklı ve karanlık köşelerinde kalmış bilgilerini, gelecek yaşantıyı evrendeki enerjiniz ile birlikte öğrenmek için açıların ve burçların gücünü takip edebilirsiniz.