Ay burcu koç, balık, oğlak, boğa... Sizin ay burcunuz hangisi? Tek tek tüm ay burçlarının karakterleri
Ay burcu duyguları temsil ederken olduğunuz konumda da bizlere ipuçları verir. Koç, boğa, akrep, balık, yay... Sizin ay burcunu hangisi? Ay burcu hesaplama haberimizden sonra hangi ay burcu olduğunuzu bulabilir ardından ay burcunun bulunduğu burca göre ay burcunuzu okuyabilirsiniz..
Günümüzde son derece popüler olan Ay burcu hesaplama işlemleri pek çok kişi tarafından gerçekleştiriyor. Farklı pek çok platform ve site aracılığıyla Ay burcunu hesaplamaya çalışan kişilerin sayısının günden güne artış göstermesi dikkat çeken bir detay oluyor. Geçmiş çağlardan beri farklı kültürler tarafından benimsenen ve farklı şekillerde yorumlanan astrolojinin, güncelliğini koruyarak büyük bir kitle tarafından takip ediliyor olması da dikkatleri çekiyor. Önceleri yalnızca güneş burcu ve yükselen burç üzerinde duran kişilerin, günümüzde ay burcu hesaplama yoluna gittiği de görülebiliyor. Bu nedene bağlı olarak sık sık ay burcu hesaplamanın yolları araştırılıyor. Daha önce ay burcunuzu nasıl hesaplanması gerektiğini anlatmıştık. Şimdi bulduğunuz ay burcu sizin karakterinizi nasıl etkiliyor bakalım...
-Ay burcu nedir? Ay burcu nasıl hesaplanır? Ay burcu neyi temsil eder?
Ay burcunu hesaplayabilmek için kişinin doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri hakkında net bilgilere sahip olunması gerekiyor. Bu bilgilerin ışığında Ay burcunu ve diğer gezegen burçlarını hesaplayabilmek mümkün oluyor. Hesaplama sonrası elde edilen sonuca bağlı olarak anlamsal farklar oluşabiliyor. Ay’ın bulunduğu burca bağlı olarak göstereceği özellikleri ve anlamı da değişiklik gösteriyor.
AYIN BULUNDUĞU BURCA GÖRE ANLAMLARI
Ay burcunun bulunduğu konuma ve etkisinde olduğu burca bağlı olarak özellikleri değişiklik gösterebiliyor. Bu özellikler burçlara göre şu şekilde sıralanabiliyor:
- Ay koç burcunda: Yenilikten ve hedeflere doğru ilerlemekten beslenen bu konumdaki kişilerin manipülasyona ve dış etkilere açık olduğu görülüyor. Ay’ı koç burcunda olan kişilerin devamlı olarak gelişime ve yeniliğe açık bir şekilde ilerlemeleri gerekiyor.
- Ay boğa burcunda: Konfora ve maddiyata oldukça düşkün olan bu kişilerin duygusal olarak da genellikle stabil ve rahatlıktan hoşlanan kişiler olduğu görülüyor. Bu konumdaki kişiler için huzursuz ortamlar ya da rahatlığından ödün verecekleri mekanlar büyük sıkıntı yaratabiliyor. Genellikle bu konumdaki kişilerin duygusal anlamda içi dışı bir hareket ettiği görülüyor.
- Ay ikizler burcunda: Genellikle duygusal dünyalarını iletişim kurarak dışa vuran bu konumdaki kişilerin huzursuz bir yapıları da olduğu biliniyor. Takıntılı olmaya meyilli olan bu kişilerin belli bir noktada saplantı yapmaya da eğilimli oldukları biliniyor. Bu konumda Ay oldukça rahatsız olarak görülüyor.
- Ay yengeç burcunda: Ay burcu bu konumda olan kişilerin oldukça duygusal ve merhametli kişiler olduğu biliniyor. Genellikle iç dünyalarında da dış dünyalarında da duygularını yansıtmaya eğilimli olan bu kişilerin hayatlarında hep duygusal kararlar doğrultusunda hareket ettiği görülüyor. Ay’ı bu konumda olan kişilerin olumsuz özellikleri arasında aşırı bağlanma ve hayalperestlik bulunuyor.
- Ay aslan burcunda: Ay burcu aslanda olan kişilerin oldukça gururlu oldukları biliniyor. Bu burçtaki kişilerin hem egoist hem de öfkelenmeye meyilli kişiler oldukları da bilinen bir gerçek olarak öne çıkıyor.
- Ay başak burcunda: Düzensiz ve dağınık bir yerde bulunmaktan aşırı derecede rahatsızlık duyan başak burcundaki kişilerin, mükemmeliyetçilik eğilimleri oldukları görülüyor. Bu burçtaki kişilerin genellikle duygusallıktan çok mantıkları doğrultusunda hareket ettikleri biliniyor.
- Ay terazi burcunda: Ay burcu terazide olan kişilerin duygusal anlamda tutarsızlıkları ve dengesizlikleri olduğu görülebiliyor. Çok hızlı duygu durum değişimi yaşayan bu burç grubundaki kişilerin, kendilerini dengeleyici şekilde meditasyon ve nefes egzersizlerine yönelmesi öneriliyor.
- Ay akrep burcunda: Güven duygusuna aşırı derecede bağlı olan ve içsel olarak da son derece duygusal olan akrep burcundaki kişilerin olumsuz yönleri arasında şüphecilik ve saplantılı olmak yer alıyor. Ay’ı akrepte olan kişilerin duygusal dünyalarında karamsarlığa ve melankoliye eğilimli olabildikleri de görülüyor.
- Ay yay burcunda: Samimiyete ve bağımsızlığa son derece bağlı olan bu kişilerin duygusal anlamda da genellikle pozitifliğe eğilimli oldukları görülüyor. Genel itibariyle iç dünyalarında optimistik olan bu kişilerin zaman zaman hızlı duygu durum değişimleri olduğu da görülebiliyor.
- Ay oğlak burcunda: Duygusal anlamda da ölçülü olan ve dengeyi koruyan oğlak burcundaki kişilerin araştırmacı bir yönleri bulunuyor. Zodyağın genellikle duygusuz ve mantıkçı kişileri olarak görülen oğlak burçları aslında duygusal olarak aşırı bir bağlılık ve hassasiyet barındırıyor.
- Ay kova burcunda: Duygusal anlamda da özgürlüğe son derece düşkün olan kova burcundaki kişilerin ikili ilişkilerde bağlılıktan korktukları görülüyor. Dünyaya katkı sağlamak noktasında son derece özverili olabilen bu kişilerin özgürlükleri tehdit edilmediği müddeti oldukça insan canlısı yaklaşımlar sergilediği de biliniyor.
- Ay balık burcunda: Zodyağın en duygusal burcu olarak bilinen balık burcunun duygusal anlamda da kişileri aşırı hassasiyete ittiği görülüyor. Ay burcu balık olan kişilerin aşırı duyarlı ve genellikle sulu göz kişileri olduğu da biliniyor.