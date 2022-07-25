Ay burcu koç, balık, oğlak, boğa... Sizin ay burcunuz hangisi? Tek tek tüm ay burçlarının karakterleri

Günümüzde son derece popüler olan Ay burcu hesaplama işlemleri pek çok kişi tarafından gerçekleştiriyor. Farklı pek çok platform ve site aracılığıyla Ay burcunu hesaplamaya çalışan kişilerin sayısının günden güne artış göstermesi dikkat çeken bir detay oluyor. Geçmiş çağlardan beri farklı kültürler tarafından benimsenen ve farklı şekillerde yorumlanan astrolojinin, güncelliğini koruyarak büyük bir kitle tarafından takip ediliyor olması da dikkatleri çekiyor. Önceleri yalnızca güneş burcu ve yükselen burç üzerinde duran kişilerin, günümüzde ay burcu hesaplama yoluna gittiği de görülebiliyor. Bu nedene bağlı olarak sık sık ay burcu hesaplamanın yolları araştırılıyor. Daha önce ay burcunuzu nasıl hesaplanması gerektiğini anlatmıştık. Şimdi bulduğunuz ay burcu sizin karakterinizi nasıl etkiliyor bakalım...

-Ay burcu nedir? Ay burcu nasıl hesaplanır? Ay burcu neyi temsil eder?

Ay burcunu hesaplayabilmek için kişinin doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri hakkında net bilgilere sahip olunması gerekiyor. Bu bilgilerin ışığında Ay burcunu ve diğer gezegen burçlarını hesaplayabilmek mümkün oluyor. Hesaplama sonrası elde edilen sonuca bağlı olarak anlamsal farklar oluşabiliyor. Ay’ın bulunduğu burca bağlı olarak göstereceği özellikleri ve anlamı da değişiklik gösteriyor.



AYIN BULUNDUĞU BURCA GÖRE ANLAMLARI

Ay burcunun bulunduğu konuma ve etkisinde olduğu burca bağlı olarak özellikleri değişiklik gösterebiliyor. Bu özellikler burçlara göre şu şekilde sıralanabiliyor: