Ayrılıktan en az korkan ya da hiç korkmayan 3 burç
Partnerinizden ayrılmak isteseniz bile bunu başarmak her zaman kolay olmuyor. Onca yaşanmışlığın üzerine karşınızdakine kırmadan söylemek bazen çok zor olabiliyor. Ancak bazı burçlar var ki, ayrılırken hiç sıkıntı yaşamıyor. İşte o 3 burç...
Ayrılıklar üzücü, kimileri için atlatması daha zor süreçlerdir. Ancak bir astroloğa göre bazı burçlar ayrılık konusunda biraz daha rahat...
Astrolog Letao Wang'a göre, bir ilişkiyi sonlandırma kararı genellikle şüphe ve tereddütler içeren bir süreçtir. Ancak bazı burçlar konu ilişkiyi bitirmeye geldiğinde her zaman hızlı davranırlar.
Ona göre bu burçlar sevgilisinden ayrılık sürecini hızlandıracak burçlardır. Wang "Bu bireyler, kendi refahlarına ve duygusal tatminlerine öncelik veriyorlar" diyor. Ona göre o 3 burç şöyle:
Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Wang, "Zodyakın ateşli öncüsü Koç, zor bir ayrılık kararından çekinmez. Cesaretlidir. Savaşçı gezegen Mars tarafından yönetilen bir burç olarak bir partnerle tartışırken de fevri tavırlarıyla biliniyor. Bu ateş burcu doğası gereği dürtüseldir ve aynı zamanda ne hissettiğini söyleyecek kadar kendilerine güvenirler. Yeterince içlerini dökecekler, ilişkiyi bitirecekler ve sonra bir daha arkalarına bakmadan yollarına devam edeceklerdir. Koç son derece bağımsız bir burçtur. Kötü bir partnerden kurtulduklarında, bu yükü omuzlarından attıkları için mutlu olacaklardır" diyor.