Ayrılıktan en az korkan ya da hiç korkmayan 3 burç

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Wang, "Zodyakın ateşli öncüsü Koç, zor bir ayrılık kararından çekinmez. Cesaretlidir. Savaşçı gezegen Mars tarafından yönetilen bir burç olarak bir partnerle tartışırken de fevri tavırlarıyla biliniyor. Bu ateş burcu doğası gereği dürtüseldir ve aynı zamanda ne hissettiğini söyleyecek kadar kendilerine güvenirler. Yeterince içlerini dökecekler, ilişkiyi bitirecekler ve sonra bir daha arkalarına bakmadan yollarına devam edeceklerdir. Koç son derece bağımsız bir burçtur. Kötü bir partnerden kurtulduklarında, bu yükü omuzlarından attıkları için mutlu olacaklardır" diyor.