Balık burcu erkeğini etkilemenin 15 yolu: Balık erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır?

Balık erkekleri hassas, duygusal ve sevecen olmalarının yanında sezgileri kuvvetli birer insan olmalarıyla da bilinirler. Bu nedenle balık erkekleri kendilerine saygı duyan ve hoşgörü sahibi sevecen kadınlardan etkilenirler. Kolay darılma kapasitesine sahiplerdir bu nedenle onları küstürmeyecek biriyle huzurlu bir ilişki arayışı içerisindedirler. Peki, balık burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır? Balık burcu erkeğini etkileme yolları neler? İşte balık burcu erkeğini etkilemenin 15 yolu

BALIK BURCU ERKEĞİNİ ETKİLEMENİN 15 YOLU

1) Yaratıcı Olun

Balık erkekleri son derece yaratıcı kişilerdir. Yaratıcı zihinlerini harekete geçirecek müze, konser, galeri gibi yerlere gitmeyi çok severler. Bu yüzden siz de yaratıcılığınızı gösterin, gittiğiniz yerler, yaptığınız aktiviteler... Buna bayılacaktır!

2) Fiziğinize Önem Verin

Fit bir fiziksel görünüş balıkları anında oltaya çeker!!! Model gibi görünmek zorunda değilsiniz. Formda kalarak ve vücut yapınızı güzel gösterecek kıyafetler tercih ederek onların gözlerini üzerinize çekmek için yeterli olacaktır.

3) Duyarlı Olun

Duyarlılık, Balık burcu erkekleri için çok önemli bir kriterdir. Balık erkekleri duyarlılığınızla ilgili diğer insanlara nasıl davrandığınıza dair daima notlar alırlar. Bu burçtan bir erkekle beraber olacaksanız, çevreye ve diğer insanların duygularına daha hassas yaklaşmayı öğrenmeniz gerekecektir.

4) Doğal Olun, Kendiniz Olun

Olduğunuz kişiye sadık kalın. Ne olursa olsun dürüst ve içten bir kişi olarak kendi tepki ve düşüncelerinizi belirtin. Balıklar sahteliğe tahammül edemezler. Sizi daima eksi ve artılarınızla olduğunuz kişi olarak görmek isterler.

5) Büyüleyici ve Kocaman Gülüşler

Balık erkeklerini büyülemek son derece basittir. 'Kocaman, içten gülüşler'... Gülümsemeler adeta onların günlerini aydınlatıyor. Balık burcu bir erkeğin yanındayken gülmekten veya gülümsemekten korkmayın. Daima gülümseyen bir kadınla saatlerce muhabbet etmek isteyeceklerdir.

6) Flörtöz Olun

Bilmiyorsanız eğer kilit tavsiyenin ‘flörtleşmek’ olduğunu hemen not alın! Balıklar cesur flörtleşmelerden çok hoşlanırlar.

7) Bağımsız Kadın

Balık erkeklerinin çoğu işkolik insanlardır. Hedeflerine ulaşmak için çok çalışmayı severler. Bu nedenle bağımsızlık, kadınlarda çekici buldukları bir niteliktir. Balık erkekleri gerçekten kendi başlarına hayatta bir şeyler başarmaya çalışan kadınlardan çok etkilenirler. Çok yapışkan ve muhtaç biri olmayın.

8) Özgüven Sahibi Olun

Balık erkekleri neyi mi seksi buluyor? Evet, özgüven. Yüksek derecede özgüvenli kadınlar... Bağımsızlıkla bu özelliği birleştirin böylece Balık erkeğiniz size karşı koyamayacaktır.

9) Görgü Kurallarına Dikkat Edin

Balık erkekleri kaba, gürültülü ve çok fazla küfür eden insanlardan nefret ederler. Saygılı, zarif insanlar ve harika tavırlar onların çekici bulduğu şeylerdir. Bu sebeple kurdukları hayallere de saygı gösteren ve hatta ortak olan kadınlara aşık olurlar. Onlarlayken bir Kraliçeye yakışacak hareketler sergilemeniz gerekebilir.

10) İltifat Edin

Balık erkekleri egolarının okşanmalarını isterler. Sizden, onların iyi yanlarını takdir etmenizi beklerler. Sığ ve yaygın olmayan iltifatlarla onlara duyduğunuz ilgiyi gösterin, böylece kalbini kazanmış olursunuz.

11) Çaba Gösterin

Balık erkekleri, sonucu başarısızlık da olsa karşısındaki kadının herhangi bir konuda çabaladığını görmek isteyecektir. Özellikle onlara karşı gösterdiğiniz çaba, onlar için ‘değer’ anlamına gelmektedir. Ve değer verdiğinizi gördüklerinde kalplerini size açacaklardır.

12) Duygularınızı Ön Plana Çıkarın

Balık burcu erkekleri genellikle duyguları ve sezgisel yetenekleri ile kararlar alırlar. Bu nedenle de partnerlerinin de böyle bir karakterde olmalarını isterler. Sürekli planı olan, içten pazarlıklı, yapmacık, küçük hesaplar yapan kadınlardan nefret ederler.

13) Rahat Hissettirin

Balık erkekleri, yanlarında rahat olabilecekleri ve kendilerini açabilecekleri kadınlarla birlikte olmak isterler. Bir Balık erkeğinin size kendisini açmasını istiyorsanız öncelikle onu rahat hissettirmeniz lazım.

14) Kişisel Alan Bırakın

Balık erkekleri için kişisel vakit ve alan çok önemlidir. Bu çalışkan adamlar biraz da kendilerine ayıracak kişisel vakitleri olsun isterler. Bu alana ve vakitlere saygı duymayı öğrenmeniz gerekmektedir. İlişkilerinde huzur aradıkları için bu konuda onların başının etini yememeniz çok önemlidir. Özellikle sinirlendiklerinde onlara yatışmaları için biraz yalnız vakit verin.

15) Destekleyici Olun

Balıkların genel olarak kendi içlerine dönük bir yaşamları olduğundan, onlara destek veren kadınlar her zaman bir adım önde olmaktadır. Empati kurma yetenekleri çok güçlüdür. Bu nedenle sizi her konuda anlarlar ve sizden de onları anlamanızı beklerler.

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