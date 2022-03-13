En flörtöz burç: En çoktan en aza en flörtöz burçları sıraladık

Astroloji size kendiniz hakkında (motivasyonlarınız, endişeleriniz, tepkileriniz) çok şey söyleyebilir. Bu sebeple burcunuzu anlamak önemlidir. Peki ya flörtleşme konusunda nasılsınız? Flörtleşmek sizin için oldukça kolay mı yoksa son derece gergin bir olay mı? Bazılarımız girdiği her ortamda flörtleşebilirken veya flörtöz tavırlar sergileyebilirken bazılarımız ise gerginlikten konuşamaz bile. Peki siz hangisisiniz? Flörtöz mü yoksa flört nedir nasıl yapılır diyenlerden misiniz? İşte bu konuda burcunuzu anlamanız size oldukça yardımcı olacaktır veya tanıştığınız kişinin karakterini çözme konusunda da bilgi sahibi olacaksınız. İşten çapkınlık derecesinde çoktan aza göre burçların listesi! ( Ayrıca en kıskanç burç hangisi merak ediyorsanız 'En kıskanç burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)