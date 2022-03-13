En flörtöz burç: En çoktan en aza en flörtöz burçları sıraladık
Flört birbirini tanımak isteyen iki insan için en keyfili zamanlardır diyebiliriz. Bazı burçların doğası gereği ise olmazsa olmazı... Onlar flört ederek canlı kalabilir o heyecanı hayatında her zaman arayabilir. Peki en flörtöz burç hangisi? İşte en çoktan en aza flörtöz burç listesi...
Astroloji size kendiniz hakkında (motivasyonlarınız, endişeleriniz, tepkileriniz) çok şey söyleyebilir. Bu sebeple burcunuzu anlamak önemlidir. Peki ya flörtleşme konusunda nasılsınız? Flörtleşmek sizin için oldukça kolay mı yoksa son derece gergin bir olay mı? Bazılarımız girdiği her ortamda flörtleşebilirken veya flörtöz tavırlar sergileyebilirken bazılarımız ise gerginlikten konuşamaz bile. Peki siz hangisisiniz? Flörtöz mü yoksa flört nedir nasıl yapılır diyenlerden misiniz? İşte bu konuda burcunuzu anlamanız size oldukça yardımcı olacaktır veya tanıştığınız kişinin karakterini çözme konusunda da bilgi sahibi olacaksınız. İşten çapkınlık derecesinde çoktan aza göre burçların listesi! ( Ayrıca en kıskanç burç hangisi merak ediyorsanız 'En kıskanç burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)
1- İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
İkizler tam bir laf cambazıdır. İletişimsel Merkür tarafından yönetilen İkizler, flört ettiğinin farkında bile olmadan bunu yapar! İkizler, insanları hiçbir çaba göstermeden, doğal halleriyle cezbederler. Tam bir sosyal kelebek olan ikizler, romantik olmayan durumlarda bile mutlaka bir ilk hamle yapabilecek ortamı oluştururlar.
2-Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Aslanların sevdiği bir şey varsa o da DİKKAT çekmektir. Güneş tarafından yönetilen Aslan’ın şovun yıldızı olması son derece normaldir. Çaba göstermeden başkalarının dikkatini çekmeye, ilgi odağı olmaya ve beğenilmeye bayılırlar. Flört işlerinde son derece cesurlar çünkü özgüvenleri oldukça fazladır. Senden hoşlanan bir Aslan, seni kazanmak için her şeyi yapacaktır.
3- Akrep (23 Ekim-22 Kasım)
Akrepler çok çekicidirler ve baştan çıkarıcılıkları ile ün salmışlardır. Gizemli havaları yüzünden anında onlarla iletişim kurmak istersiniz, adeta sizi büyülerler. Akrepler de kendinden oldukça emin şekilde flört ederler ama Aslanlardan daha nazik bir yolla. Kalbinizi pır pır yapacak şeyler yapıp söyleyebilirler ancak bunu sadece iyi sonuç alacaklarından emin oldukları flörtlerine yaparlar...