Bu burçların nefret edeni çok! Astrologlara göre en nefret edilen 6 burç

Ateşli Mars tarafından yönetildikleri için Koç, en kötü huy ve en kötü alışkanlığı olan ve tüm dikkatleri üzerine çekme alışkanlığı olan burç olarak kabul edilir. Tam olarak hoş karşılanan bir davranış değil. Astroloji editorü Danelle Ferreira, Koç burçları için şunları diyor: "Biraz tahmin edilemez olabilirler ve her şey onları harekete geçirebilir, dünya onun etrafında dönüyormuş gibi hissettirebilir" diyor.

Yine de bazı insanlar, saldırganlıklarından korktukları için değil, kızgınlıklarından dolayı Koç'tan uzak dururlar. Clare, "Ayrıca eğlenceli, çekici ve spontane görünüyorlar, bu da arsız atılganlıklarıyla birleştiğinde çoğu zaman kıskançlığa yol açabiliyor." diyor.