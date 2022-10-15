Bu burçların nefret edeni çok! Astrologlara göre en nefret edilen 6 burç
Bazı burçlar anlaşması en kolay burçken bazı burçlar anlaşması en zor burçlar olabiliyor. Bazı burçların baskın karakterleri geçinilmesi zor insanlar yapabiliyor. Peki hangi burçlar en zor burçlardır? Astrologlara göre en nefret edilen 6 burç...
Astrologlar, bazı burçların diğerlerinden daha fazla küçümsendiği konusunda hemfikir. Bazı burçlar sevilen burçlardır bazıları ise nefret edilen burçtur. Her burcun sevilmeyen özellikleri vardır fakat bu burçtaki kişilerin sevilmeyen özellikleri çok baskındır bu yüzden insanlar bu burçtaki insanlara korkarak yaklaşabilirler. Peki en sevilmeyen burçlar hangileri? İşte astrologlara göre en nefret edilen 6 burç...
BOĞA BURCU
Boğa hakkında bir şey biliyorsanız, zodyakın en inatçı burcu olduğunu da biliyorsunuz demektir. Mysticsense'de bir astrolog olan Rachel Clare, Boğa burcu için şöyle diyor: "Kibirli Venüs tarafından yönetiliyor... Boğalar rahatlık alanlarından dışarı itildiğinde huysuzlaşabilirler" diye açıklıyor. Ancak bu davranışın kötü bir yerden gelmediğini hatırlamak önemlidir. Clare, "Boğalar doğuştan rahatlık arayışındadır ve yalnız zamanlarının tadını çıkarırlar" diyor. Bu nedenle, partinizde iyi vakit geçirmediklerini veya heyecan verici bir şey yapmak istemediklerini düşünüyorsanız, bu muhtemelen onların yalnızlık ve barış özlemidir.
BAŞAK BURCU
Başaklar iyi bilinen mükemmeliyetçidirler ve bu can sıkıcı olsa da, başkalarının kendi standartlarına göre yaşamasını beklemeleri, onlardan nefret etmelerine neden olur. Yazar ve astrolog Lisa Barretta , "Başakların eleştirel olmakta hiçbir sorunu yoktur. Telaşlı ve yargılayıcıdırlar" diyor . "Başak burçları aslında karşısındaki kişiyi düzeltmek için her zaman eleştirel yaklaşır ama bu pek çok insanı rahatsız eder" diyor.
KOÇ BURCU
Ateşli Mars tarafından yönetildikleri için Koç, en kötü huy ve en kötü alışkanlığı olan ve tüm dikkatleri üzerine çekme alışkanlığı olan burç olarak kabul edilir. Tam olarak hoş karşılanan bir davranış değil. Astroloji editorü Danelle Ferreira, Koç burçları için şunları diyor: "Biraz tahmin edilemez olabilirler ve her şey onları harekete geçirebilir, dünya onun etrafında dönüyormuş gibi hissettirebilir" diyor.
Yine de bazı insanlar, saldırganlıklarından korktukları için değil, kızgınlıklarından dolayı Koç'tan uzak dururlar. Clare, "Ayrıca eğlenceli, çekici ve spontane görünüyorlar, bu da arsız atılganlıklarıyla birleştiğinde çoğu zaman kıskançlığa yol açabiliyor." diyor.