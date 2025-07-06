Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık burç yorumları (7 - 13 Temmuz 2025)

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 7 - 13 Temmuz 2025 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. İşte haftalık burç yorumları...

7 - 13 TEMMUZ 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Haftaya Yay burcundaki Ay ile başlıyorsun ve bu da geçmişinden kaçamayacağını hatırlatıyor. Derin bir analiz yaparak başlıyorsun haftaya, bu senin en sevdiğin şey olmasa da, içsel çocuğunu iyileştirmen açısından oldukça faydalı olacak. Kendine sevgi göster ve sana rahatlık ve neşe veren şeylerle zaman geçir. 9 Temmuz’da Oğlak burcuna geçen Ay, bizi 10 Temmuz’daki Dolunay’a hazırlıyor. Bu Dolunay ile birlikte, zorluklarla karşılaştığında bile daha iyimser olmayı öğreniyorsun. Kontrolü ele al ve kendine güven. 11 Temmuz’da Kova burcuna geçen Ay, inandığın şeylerin arkasında nasıl duracağını sana gösteriyor. Azmin ve kararlılığın seni başarıya götürecek.

Sevgili Boğa; Haftanın başında Yay burcundaki Ay ile arkadaşlıkların senin için yeni bir anlam kazanıyor. Hayatında harika insanların olmasının ne kadar önemli olduğunu daha net görüyorsun. 10 Temmuz’daki Oğlak Dolunayı, yaşamına daha fazla umut ve iyimserlik getiriyor; bu geçiş önemli bir dönemi kapatırken senin için güçlü bir yeni başlangıcı da beraberinde getiriyor. Jüpiter Yengeç burcundayken gelişiyorsun ve bu Dolunay, neler öğrendiğini ve nasıl büyüdüğünü sana gösteriyor. 11 Temmuz’da Kova Ayı başarılarını aydınlatıyor. Bu hafta planlar yapma, insanlarla iletişime geçme ya da yarım kalmış işleri tamamlama eğiliminde olabilirsin.

Sevgili İkizler; Bu hafta, Uranüs artık senin burcunda olduğu için Ay'ın Uranüs'e karşıtlığı seni elektrikli ve heyecan verici bir haftaya taşıyor. Plüton’un Uranüs ile üçgen açısı özgüvenini derinleştiriyor. Yeni yönüne devam ederken gücünü fark et. 10 Temmuz’daki Oğlak Dolunayı, başarı yolunda eksik olan parçaları fark etmene yardım ediyor. 11 Temmuz’da Kova Ayı burcuna üçgen açı yapıyor ve bu seni adeta mıknatıs gibi çekici kılıyor. Bu enerji önemli bir mesajın başlangıcını getiriyor ve Aslan sezonu bu mesajı daha da pekiştirecek. Gelen değişimleri ve sevgiyi kucakla.

Sevgili Yengeç; Doğum günü sezonun devam ederken, Yay burcundaki Ay seni daha şanslı ve kendinle barışık hissettiriyor. Bu ateşli geçişe rağmen kendi elementinde gibisin.

10 Temmuz’daki Oğlak Dolunayı, son bir yılda ilişkilerin senin için ne ifade ettiğini hatırlatıyor. Bu yıl Mars burcundayken yaşadığın zorlukları düşünebilirsin. Şimdi Mars yeni bir burçta ve Jüpiter’in sağladığı şifayla önemli ilişkilerini onarmak ya da güçlendirmek mümkün olabilir. 11 Temmuz’daki Kova Ayı, kariyerinde tatmin olman için neye ulaşman gerektiğini gözler önüne seriyor.

Sevgili Aslan; Haftaya Yay burcundaki Ay ile başlamak sana çok iyi gelecek. Bu romantik enerji, kendinle bağlantıya geçmeni sağlıyor. Merkür de şu anda burcundayken, işler her zamankinden daha iyi hissedilebilir. 10 Temmuz’daki Oğlak Dolunayı, daha sağlam ilişkiler kurmaya odaklanmanı sağlıyor ve bu hikâye 11 Temmuz’da Ay’ın Kova burcuna geçişiyle devam ediyor. Plüton’un karşıt açısı yoğun hissettirse de haftanın sonunda aşk ya da üzerinde çalıştığın işe dair daha fazla yanıtın olacak. Yeteneklerinin ve işinin nasıl evrildiğini, nasıl dönüştüğünü görüyorsun.

Sevgili Başak; Bu hafta şimdiye kadar öğrendiğin tüm dersleri gözden geçiriyorsun. Evin içinde denge kurmayı ve bunu iş hayatına nasıl taşıyabileceğini düşün. 10 Temmuz’daki Oğlak Dolunayı, romantik ya da yaratıcı yönünü odak noktası yapabilir. Eğer aşk aklındaysa, Uranüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte yeni bir ilişkiye başlamak ya da bir yeteneğini geliştirmek için doğru zaman olabilir. Kova burcundaki Ay seni yeniden düzene sokuyor; planlarına dönüyor, verimliliği artırmanın ve öne geçmenin yollarını arıyorsun.

Sevgili Terazi; Haftanın başındaki Yay enerjisi, arkadaşlarınla vakit geçirmek ve heyecan verici şeyler yapmak için harika. 10 Temmuz’daki Oğlak Dolunayı, seni kendi yoluna daha istekli bir şekilde yönlendiriyor. Mars’ın Başak burcundaki konumu işleri netleştiriyor; başarının neye bağlı olduğunu biliyorsun. Ancak bu hafta eski ilişkileri de düşünmeye itilebilirsin. 11 Temmuz’da Ay Kova’ya geçtiğinde nostalji devam ederken, Uranüs’ün üçgeni yeni insanlarla tanışma fırsatlarını da getiriyor. Aşk arayışında olanlar hafta sonundaki enerjiyle büyülenebilir.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; Bu hafta önceliğin kendin, hayallerin ve hedeflerin. Haftanın başındaki Yay enerjisi sana umut ve cesaret veriyor. 10 Temmuz’daki Oğlak Dolunayı, geçmişteki bazı yaraları açsa da, seni hizaya getiriyor ve sorumluluklarını yeniden yapılandırmana yardımcı oluyor. Uranüs’ün yeni bir burca geçmesiyle sabra ihtiyacın olacak, bu yüzden Oğlak Ayı’nın disiplini sana iyi gelecek. 11 Temmuz’daki Kova Ayı seni topraklıyor. Ev senin yeniden şarj olduğun yer, bu yüzden bu enerji bir akşam yemeği ya da evde keyifli zaman geçirmek için ideal olabilir.

Sevgili Yay; Haftaya Ay burcunda başlıyor ve bu da kendinin yeni bir yönünü keşfetmeni sağlıyor. 10 Temmuz’daki Oğlak Dolunayı, kariyerinle ilgili güçlü bir hizalanma getiriyor. İşbirliği yapmaya, yeni insanlarla tanışmaya ve zihinsel aydınlanmalar yaşamaya daha açıksın, özellikle Merkür Aslan burcundayken. Venüs ve Uranüs’ün 11 Temmuz’daki Kova Ayı ile olan üçgeni ilişkileri ön plana çıkarıyor. Bekârlar için sürükleyici bir romantizm kapıda olabilir. Bu hafta, aşk olsun ya da ilham veren fikirler, seni fazlasıyla mutlu edecek.

Sevgili Oğlak; Haftaya Yay Ayı ile başlıyorsun ve bu da aşk hayatına odaklanmanı sağlıyor. Bekâr olanlar, iyi bir arkadaş olmanın ilişkiler açısından da önemli olduğunu fark edebilir.

10 Temmuz’daki burcundaki Dolunay, başkalarına ışık olmayı öğrenmeni sağlıyor. Bu süreçte özellikle duygusal ilişkilerde savunmasız taraflarını gösterebilmenin önemini anlayacaksın. Hafta ortası ağır hissettirse de, Jüpiter’in Yengeç’teki konumu ortaya çıkan sorunlara şifa getiriyor. 11 Temmuz’da Ay Kova’ya geçtiğinde tekrar dengeni buluyorsun. Hafta sonunu duygularını yazmak ve kendinle ilgilenmek için kullan.

Sevgili Kova; Haftaya Yay Ayı ile başlıyorsun ve bu sana destek ve yeni bakış açıları kazandırıyor. Sosyal ve profesyonel çevren bu süreçte ilham kaynağın olabilir. 10 Temmuz’daki Oğlak Dolunayı, bedenini dinlemeyi ve dinlenmeyi hatırlatıyor. Eğer çok fazla sorumluluk üstlendinse, önceliklerini belirlemelisin. 11 Temmuz’da Ay senin burcuna geçiyor ve hayal gücünü harekete geçiriyor. Uranüs ile yaptığı üçgen, seni orijinal fikirlerle buluşturuyor.

Sevgili Balık; Haftaya değişken ve güçlü bir enerjiyle giriyorsun; Uranüs’ün İkizler burcuna geçişi seni önümüzdeki aylar boyunca etkileyecek. Yay Ayı bu enerjiye karşıtlık yaparken, seni heyecan verici yeni bir döneme hazırlıyor. 10 Temmuz’daki Oğlak Dolunayı’nda liderliği ele almalısın. Bu dönem, özellikle Mars’ın Başak’taki konumu sayesinde iş birliği ve yeni bakış açıları açısından çok verimli. 11 Temmuz’daki Kova Ayı özgüvenine güç katıyor. Bu enerji, kendine şefkat göstermeni ve sevgiyi önce kendine sunmanı hatırlatıyor. Geçmişten gelen olumsuzlukları bırak ve geleceğe daha iyimser bak.

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