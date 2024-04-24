Bu yıl kesin aşık olacak 3 burç

Astrolog Catherine Gerdes'e göre, bazı gezegen hareketleri, zodyakın bazı üyeleri için bir aşk çağını başlatmak üzere. Aşk Tanrısının okunun yakında hangi burçları vuracağını belirlemek için Jüpiter'in astrolojik haritalarda nereden geçiş yaptığını ve Plüton ile Venüs'ün ne durumda olduğunu inceledi.
Aşağıda bir astrologa göre 2024 yılında aşık olmak üzere olan üç burç yer alıyor:
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Flört hayatınızda kuru bir dönemden geçiyorsanız işte size iyi haberler: İkizler burcu, önümüzdeki aylarda aşık olma olasılığı en yüksek burçlardan biridir.
Özellikle 25 Mayıs en şanslı gününüz olacak gibi görünüyor, bu nedenle bir kafede flört etmek istiyorsanız bunu o zaman yapın. Gerdes'e göre bu, Jüpiter'in haritanıza gireceği ve sizi bir aşk yazına hazırlayacağı ve önümüzdeki 12 ay boyunca ilişki şansınızı artıracağı zamandır.
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Terazi, ilişki evlerinizdeki gezegen hareketleri sayesinde çok fazla sevgi, eğlence ve flört önünüze çıkıyor. Gerdes'e göre, dönüştürücü Plüton romantizmle ilgili beşinci evinizde, dolayısıyla flört hayatınızın daha önce hiç olmadığı gibi ilerlemesini bekleyebilirsiniz.
Bazı Terazilerin eski sevgilileri de hayatlarına geri dönebilir, bu nedenle DM'lerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Hayalini kurduğunuz eski sevgiliniz olmasa da, bir zamanlar gözünüze çarpan biri olabilir ve onlarla konuşmaktan zarar gelmez.
Önümüzdeki birkaç ay size aşk hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandıracak, bu yüzden onunla eğlenmeye çalışın. Bonus olarak Gerdes, havada bir kader unsurunun bile olabileceğini söylüyor, bu yüzden rastgele biriyle tanışırsanız şaşırmayın.
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Gerdes, "Yılın en etkili geçişlerinden biri Akrep'in ortaklıklar ve evlilik evinde yaşanıyor" diyor. Aşık olmayı umuyorsanız, bu sizin için büyük bir an olabilir.
20 Nisan'da Jüpiter-Uranüs kavuşumu olacak ve Akrep için bu ani bir değişime ve aşk bölümünde daha fazla fırsata yol açabilir. Gerdes'e göre, hiç beklenmedik bir şekilde yeni biriyle tanışabilir ve ardından anında sırılsıklam düşebilirsiniz.
Belki köpek gezdirirken parkta sevimli bir buluşma yapacaksınız ya da uzun zamandır flört ettiğiniz baristadan nihayet bir telefon numarası alacaksınız. Bunun gibi şanslı anlar gittiğiniz her yerde karşınıza çıkmaya başlayacak.
Zaten durumsallık içinde olan Akrepler için de iyi haberler var. Gerdes, "Plüton'un ev ve aileden oluşan dördüncü evinizde olması, aile kavramınızı değiştirmek veya taşımak da dahil olmak üzere ev yaşamınıza değişiklikler getirebilir" diyor.
Bu geçiş, sizin ve partnerinizin nihayet resmi olarak aşık olduğunuzu kabul ettiğiniz büyük bir sohbeti ateşleyebilir. Bu aynı zamanda yılın ilerleyen dönemlerinde tedbiri bir kenara bırakıp birlikte yaşamaya karar vereceğiniz anlamına da gelebilir. Bu düzeyde bir bağlılık istiyorsanız, yakında sizin olacaktır.