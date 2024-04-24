Bu yıl kesin aşık olacak 3 burç

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Gerdes, "Yılın en etkili geçişlerinden biri Akrep'in ortaklıklar ve evlilik evinde yaşanıyor" diyor. Aşık olmayı umuyorsanız, bu sizin için büyük bir an olabilir.

20 Nisan'da Jüpiter-Uranüs kavuşumu olacak ve Akrep için bu ani bir değişime ve aşk bölümünde daha fazla fırsata yol açabilir. Gerdes'e göre, hiç beklenmedik bir şekilde yeni biriyle tanışabilir ve ardından anında sırılsıklam düşebilirsiniz.

Belki köpek gezdirirken parkta sevimli bir buluşma yapacaksınız ya da uzun zamandır flört ettiğiniz baristadan nihayet bir telefon numarası alacaksınız. Bunun gibi şanslı anlar gittiğiniz her yerde karşınıza çıkmaya başlayacak.

Zaten durumsallık içinde olan Akrepler için de iyi haberler var. Gerdes, "Plüton'un ev ve aileden oluşan dördüncü evinizde olması, aile kavramınızı değiştirmek veya taşımak da dahil olmak üzere ev yaşamınıza değişiklikler getirebilir" diyor.

Bu geçiş, sizin ve partnerinizin nihayet resmi olarak aşık olduğunuzu kabul ettiğiniz büyük bir sohbeti ateşleyebilir. Bu aynı zamanda yılın ilerleyen dönemlerinde tedbiri bir kenara bırakıp birlikte yaşamaya karar vereceğiniz anlamına da gelebilir. Bu düzeyde bir bağlılık istiyorsanız, yakında sizin olacaktır.