Eski sevgilisiyle karşılaşma hayali kuran 3 burç

Bu dünyada iki tür insan vardır: Eski sevgililerinden kaçmak için büyük çaba harcayanlar ve onlarla karşılaşma hayalleri kuranlar. İkinci gruba giren burçlar için tüm gün, sokakta ya da markette eski sevgilisini görme ihtimali etrafında dönebilir, hatta bazıları bunun gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapar.