Eski sevgilisiyle karşılaşma hayali kuran 3 burç
Bazı burçlar sevgilileriyle ayrıldıklarında ilişki konusunu bir daha açılmamak üzere kaparlar. Bazıları ise eski sevgilileriyle defteri bir türlü kapatamazlar. Peki, kalbi için için eski sevgilisi için atan burçlar hangileri gelin birlikte göz atalım...
Bu dünyada iki tür insan vardır: Eski sevgililerinden kaçmak için büyük çaba harcayanlar ve onlarla karşılaşma hayalleri kuranlar. İkinci gruba giren burçlar için tüm gün, sokakta ya da markette eski sevgilisini görme ihtimali etrafında dönebilir, hatta bazıları bunun gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapar.
Astrolog Stina Garbis'e göre, eski sevgililerini yıllarca düşünecek pek çok burç var ancak hepsi aslında eski sevgililerini görmek istemiyor. Bu ayrım, bir burcun bir ayrılığa nasıl tepki vereceğini belirleyen yönetici gezegeninde yatıyor olabilir.
Savaşçı gezegen Mars'ın yönettiği burçlar için genellikle bitmemiş bir ilişki hissi vardır. Bu durumda, eski sevgilileriyle karşılaşmak isteyebilirler, böylece konuşup her şeyi kalplerinden tamamen atabilirler.
Ayın yönettiği burçlar için yaptıkları her şey duyguları tarafından yönlendirilir. Garbis, "Muhtemelen eski sevgililerini geri almak istiyorlar" diyor. Bu yüzden bir kafede sevimli bir buluşma hayali kuracaklar ve burada gözlerini kilitleyip yeniden aşık olacaklar.