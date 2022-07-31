Geleceğinizi tahmin edelim: Progress harita nedir? Nasıl hesaplanır? Neyi gösterir?

Uzman astrologlara göre progress harita; bireylerin bilinçlerinin evrim aşamalarını ortaya koyan haritaya verilen isim. İlerletilmiş harita olarak da adlandırılabilecek olan progress harita ile dışarıya yansıtılan duyguların aksine, içsel duygu durumları ortaya konulur. Bu sayede yaşanmış olaylar geniş zaman ile gözlemlenebiliyor ve aynı zamanda kişinin ruhsal durumu hakkında şeffaf bir bilgiye sahip olunabiliyor. Bu nedenle astrolojiye ilgi duyan pek çok kişi progress haritasını çıkarttırarak yaşadığı olaylar hakkında gerçek duygularını öğrenebiliyor ve ruhsal durumu hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Bu aşamada ise progress haritayı ilk kez duyan kişiler progress harita nasıl hesaplanır? Sorusunun cevabını araştırıyor. Peki progress harita nedir? Progress gezegen nasıl bulunur? Bir bakalım...

PROGRESS HARİTA HESAPLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öncelikle geçmiş, gelecek ve şimdinin duygusal durumunu öğrenmek için progress haritanın son derece dikkatli bir şekilde hesaplanması gerekiyor. Aksi bir durumda progress harita ile doğru bir sonuç elde edilmemesi ihtimaller dahilinde. Bu nedenle progress harita hesaplamasına başlamadan önce tüm detaylara dikkat edilmeli. Doğru bir şekilde progress harita hesaplaması gerçekleştirmek için şu detaylara dikkat etmek gerekiyor;

Progress harita hesaplaması gerçekleştirilirken doğum yeri göz önünde bulundurulmalı.

İkincil progress haritada açı mutlaka 1 derece olarak alınmalı.

Progress harita tahmini gerçekleştirilirken burçların, yükselenlerin ve yönetici gezegenlerin dekanlarının değişimi dikkate alınmalı.

Progress harita hesaplaması gerçekleştirilirken her bir günün bir yıla denk olduğu unutulmamalı.

Progress harita hesaplaması sırasında gezegenlerin gerçekleştirdiği hareketlere dikkat edilmeli. Bazı durumlarda gezegenler ileri ya da geri hareket edebiliyor. Bu gibi durumların yaşanmasında gezegenin temsil ettiği potansiyelin gözden kaçırılmaması ve etkisinin yorumlanabilmesi için dikkatli davranmak gerekiyor.

PROGRESS GEZEGEN NASIL BULUNUR?

Progress gezegen bularak geçmiş, gelecek ve şimdi hakkında bilgi almak isteyen pek çok kişi bulunuyor. Bu durumun kulağa hoş gelmesi ise astroloji ile yakından ilgilenen kişilerin progress gezegen nasıl bulunur? Sorusunu gündeme getirmesine neden oluyor. Progress gezegeni bulmak için iki farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden ilki pek çok kişinin tahmin edeceği üzere alanında uzman astrologlardan yardım almak. İkincisi ise daha kısa süre içerisinde otomatik olarak progress harita çıkaran sitelerden yararlanmak oluyor. Astrologlar tarafından özel olarak hazırlanmış, doğum yerine göre harita hesaplaması gerçekleştiren astroloji uygulamalarından yararlanılarak progress gezegeni bulmak mümkün. Ancak gezegenin bulunması tüm detayların öğrenilebilmesi için yeterli olmuyor. Progress gezegen hesaplamasının gerçekleştirilmesinin ardından progress gezegen yorumlanmasının da yapılması gerekiyor. Bu aşamada en doğru sonuçları almak ve geniş zaman dilimi hakkında bilgi sahibi olmak için astrologlardan yardım alınması öneriliyor.

PROGRESS HARİTA ÖNEMLİ MİDİR?

Astroloji ve gezegen hareketleri, doğum saati, doğum yeri birbiri ile bağlantılı olmasıyla bilinir. Bu bağlantı kimi zaman bazı insanlar için önemsiz görülse de bazı insanlar içinse oldukça önemli olmasıyla öne çıkar. Astrolojiye karşı ön yargısı olan ya da ilk kez progress harita ismini duyan kişiler bu haritanın insanlar için önemli olup olmadığını merak edebilir. Gökyüzü olayları, gezegenler ve doğum yeri gibi pek çok faktör insan hayatını etkileyen unsurlar arasında yer alır. Progress harita da içerisinde gezegenlerin hareketlerini, doğum saatini ve doğum yerini barındıran astrolojik haritalardan biri olmasıyla biliniyor. Bireyler hakkında pek çok bilgiyi ortaya koyan ve yaşam hakkında öngörülerde bulunulmasını sağlayan progress haritanın oldukça önemli olduğu söylenebilir.





