Astrolojiyle kadersel eşinizi bulun: Juno nasıl hesaplanır? Juno'nun bulunduğu burca göre eş tercihinizi yapın

Astrolojiye olan ilgi artış gösterdikçe doğum haritalarında yer alan hesaplamaları araştıranların sayısı da her geçen gün çoğalıyor. Doğum haritasında bulunan ve hesaplanması ile pek çok bilgiyi ortaya koyan noktalardan birinin de Juno olduğu biliniyor. Doğum gününe göre belirlenen Juno sayesinde pek çok kişi gelecekteki eşi ya da partneri hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Peki Juno nasıl hesaplanır? Burçlara göre Juno'nun anlamı nedir?

-Ayrıca tanıştığınız kişinin kadersel eş olduğunu düşünüyorsanız ikiz alevinizi bulduğunuzu gösteren 11 işareti incelemelisiniz.

JUNO NASIL HESAPLANIR?

Juno’nun hesaplanması için ilk olarak doğum saati, doğum yeri gibi bilgilere sahip olmak gerekiyor. Doğum saati ve doğum yeri bilgilerinin verilmesi sonrasında internet ya da astrologlar yardımı ile doğum haritası oluşturuluyor. Doğum haritasının oluşturulmasının ardından Juno’nun hangi evde ve hangi konumda olduğu ortaya çıkıyor. Bu harita ile Juno’nun hangi burçta olduğu elde edilebiliyor ve gelecekteki eşin, sevgilinin nasıl biri olduğu hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

DOĞUM YILINA GÖRE JUNO NASIL BULUNUR?

Juno’nun nerede olduğunu merak ediyor ve Juno’nuzu bulmak istiyorsanız bir yıllık hesaplamalardan yararlanabilirsiniz. Juno, oldukça değişken bir yörüngeye sahip olduğu için bazı burçlarda 6 ay kalırken, bazı burçlarda ise 2 yıla kadar kalabiliyor. Bu nedenle Juno hesaplaması gerçekleştirilirken 1 yıllık Juno tarihleri göz önünde bulundurulabiliyor. Bu bilgi doğrultusunda sizler de doğum yılınıza göre Juno hesaplaması yapabilirsiniz.

1 Ocak 1986 - 1 Ocak 1987 29 ° Akrep 09 '

1 Ocak 1987 - 1 Ocak 1988 11 ° Oğlak 37 '

1 Ocak 1988 - 1 Ocak 1989 13 ° Balık 30 '

1 Ocak 1989 - 1 Ocak 1990 10 ° Başak 33 '

1 Ocak 1990 - 1 Ocak 1991 13 ° Akrep 51 '

1 Ocak 1991 - 1 Ocak 1992 25 ° Yay 44 '

1 Ocak 1992 - 1 Ocak 1993 16 ° Kova 13 '

1 Ocak 1993 - 1 Ocak 1994 05 ° Yengeç 38 '

1 Ocak 1994 - 1 Ocak 1995 26 ° Terazi 37 '

1 Ocak 1995 - 1 Ocak 1996 10 ° Yay 41 '

1 Ocak 1996 - 1 Ocak 1997 25 ° Oğlak 10 '

1 Ocak 1997 - 1 Ocak 1998 14 ° Koç 40 '

1 Ocak 1998 - 1 Ocak 1999 04 ° Terazi 45 '

Bu şekilde hangi yılda Juno’nun hangi gezegende olduğu bulunabiliyor. Örneğin 2000 yılında Juno, Akrep burcunda yer alıyor. Peki, burçlara göre Juno ne anlama geliyor?

BURÇLARA GÖRE JUNO NE ANLAMA GELİYOR?

Juno Akrep burcunda

Juno akrep burcunda olan kişiler genellikle ilişki içerisinde sözünün geçmesini istiyor. Juno’nun akrep burcunda bulunduğu kişilerin partnerleri hareketli, egoist, sosyal ve sinirli olabiliyor.

Juno Boğa burcunda

Juno boğa burcunda olan kişiler partnerlerinde huzuru arıyor. Partnerleri sabırlı, inatçı, cimri ve kendine güvenen kişiler olabiliyor.

Juno Koç burcunda

Juno koç burcunda olan kişiler ilişki içerisinde özgürlük istiyor. Bu kişilerin partnerleri genellikle güvenilir, kararlı ve tutarlı oluyor.

Juno İkizler burcunda

Juno ikizler burcunda olan kişilerin partnerleri genellikle dinamik, konuşkan, esprili ve zeki oluyor.

Juno Yengeç burcunda

Juno yengeç burcunda olan kişilerin partnerleri ise genellikle empati yapabilen, sempatik ve duyarlı kişiler oluyor.

Juno Aslan burcunda

Junosu aslan burcunda olan kişilerin partnerleri genellikle başarılı, statü sahibi ve özgüvenli kişiler oluyor.

Juno Başak burcunda

Juno başak burcunda olan kişilerin partnerleri ise genellikle üretkenlik, detaycılık, başarılı kişiler oluyor.

Juno Terazi burcunda

Juno terazi burcunda olan kişilerin partnerleri sosyal, hoş görünümlü, popüler kişiler oluyor.

Juno Yay burcunda

Juno yay burcunda olan kişilerin partnerleri entelektüel, hareketli ve zeki kişiler oluyor.

Juno Oğlak burcunda

Juno oğlak burcunda olan kişilerin sevgili ya da eşleri ise genellikle kendilerinden yaşça büyük, başarılı ve üretken kişiler oluyor.

Juno Kova urcunda

Juno kova burcunda olan kişilerin partnerleri ise sıra dışı, sürprizlere açık ve hareketli kişiler oluyor.

Juno Balık burcunda

Juno balık burcunda olan kişilerin sevgili ya da eşleri ise daha çok duyarlı, sezgisel ve empatik kişiler olarak biliniyor.