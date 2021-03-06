Burcunuz bugün neler söylüyor?

KOÇ BURCU - 7 Mart 2021

Güne sorumluluk sahibi bir enerji ile başlıyorsunuz. Aile büyükleri, yapılması gerekenler hep aklınızda olacak. Biraz içiniz karamsarlaşabilir ancak akşamüstü saatlerinde hızlı bir değişim ile rahatlayacaksınız.

BOĞA BURCU - 7 Mart 2021

Güne kendinize, alışkanlıklarınıza, rutinlerinize odaklanarak başlıyorsunuz. Günün keyfini çıkarmak isteyeceksiniz. Yine de sorumluluklarınız olacaktır. Akşamüstü saatlerinde aklınıza gelen sürpriz bir fikirle herkesi hareketlendirebilirsiniz.

İKİZLER BURCU -7 Mart 2021

Bugün finansal kaynaklarınız, ortak planlamalar, gelecek konuşmalar önemli olacak. Hareket enerjiniz yüksek olmasına rağmen duygusal anlamda durmak, yavaşlamak size iyi gelecek. Endişelerin baskın olmasına izin vermeyin.

YENGEÇ BURCU - 7 Mart 2021

Bugün partnerinizle olan ilişkiniz, beraber alınacak kararlar size iyi gelecek. Ortaklaşa hareket etmenin tadına varacaksınız. Akşamüstü saatlerinde sizi neşelendiren gelişmeler, sosyal çevrenize dair haberler almanız olasıdır.

ASLAN BURCU - 7 Mart 2021

Bugünlerde sosyal çevrenizden destek almanın, tekrar hareketlenmenin tadını çıkarıyorsunuz. Bu Pazar günü evde olsak dahi iletişiminiz bol olacaktır. Evin içinde yapılması gereken sorumluluklar ya da iş ortamından ilginizi bekleyen gündemler söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU -7 Mart 2021

Bugün hayat sizin için daha rahat akıyor. Gününüzü planlayıp, bazı işlerinizi tamamlamak için vakit ayırmak isteyeceksiniz. Akşama doğru daha neşeli aktivitelere zaman ayırabilirsiniz.

TERAZİ BURCU -7 Mart 2021

Bugün evde olmak sizi biraz kasvetli kılabilir. Tam dışarı çıkıyorduk derken tekrar evdeki sorumluluklarla uğraşmak biraz yorabilir. Yine de kendinizi oyalayacak eğitimler, konuşmalar, filmler diziler sizi bekler. Akşamüstü saatlerinde paraya dair bir konuşma olasıdır.

AKREP BURCU - 7 Mart 2021

Gün içinde yakınlarınızla olan iletişiminiz ön plana çıkıyor. Telefonun ucunda her zamankinden daha fazla zaman geçirebilir, kısa vadeli - yakın zamana dair planlar yapabilirsiniz. Eğitimler, okuma yazma çizme önemli olacak.

YAY BURCU - 7 Mart 2021

Bir Pazar günü için biraz kasvetli ve sorumluluk sahibi olan bugünde, finansal kaynaklarınız / yatırımlar / ödemeler / genel anlamda kaynaklarınızı nasıl kullandığınız önemli olacak. Akşama doğru iş yapış biçimi ve rutinlerinizi değiştirecek bir durumla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK BURCU -7 Mart 2021

Bugün kendiniz, eviniz, ilişkileriniz, geleceğiniz önemli olacak. İç huzuru yakalamak sizin için daha kolay. Akşama doğru "neden böyle yapmıyorum ki?" dediğiniz sürpriz bir fikir karşınıza çıkacak.

KOVA BURCU - 7 Mart 2021

Bugün biraz karamsar ve içe dönük olabilirsiniz. Tam enerjiniz yükselmiş, modunuz yerine gelmişken bir günlük mola şeklinde geçmişe, kayıplarınıza, yapamadıklarınıza odaklanmaya meyilli olabilirsiniz. Akşama doğru bulutlar biraz dağılıyor.

BALIK BURCU - 7 Mart 2021

Sosyal çevrenizde özellikle deneyimli ve güçlü bulduğunuz kişilerle daha fazla iletişim içinde olabilir, kendinizi ait hissettiğiniz gruplar ve arkadaşlıklara daha fazla önem verebilirsiniz. Biraz daha ayakları yere basan, sağlam kararlar almak isteyeceksiniz. Akşama doğru telefonun ucunda ya da sosyal medyadan güzel sürpriz bir haber modunuzu yükseltebilir.

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