Haftalık burç yorumları (12-18 Ağustos 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 12-18 Ağustos 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

12 - 18 AĞUSTOS 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya finans, özel hayat veya sağlık konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz ancak ani gelişmeler bazı aksiliklere sebep olabilir. Ancak kalıcı ve uzun vadeli kararlar da alabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularda şanslı gelişmeler gerçekleşebilir ancak seyahat, eğitim, iletişimde dikkatli olmanız tavsiyemdir. Tartışma ve sürtüşmeler, anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. İş hayatınızda ani gelişmeler maddi kaynaklarınızda değişime sebep olabilir. Hafta sonunda; iş hayatınız veya sosyal çevrenizle ilgili gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden dolayı ani harcamalar gerçekleşebilir. Ayrıca aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya partner, ortaklık, evlilik veya mahkeme konularıyla başlayabilirsiniz. Ancak ev, aile, iş hayatınızda bazı krizsel süreçler gündeme gelebilir. Hafta ortasında; finans, sağlık, özel hayatınızda bazı süreçlerde tartışmalar, sorunlar gerçekleşebilir. Beklenmedik harcamalar, ödemeler gündeme gelebilir. Ayrıca sosyal çevrenizle ilgili veya otoritelerle sorunlar yaşanabilir. Değişim ve dönüşümler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, iş hayatınızda kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizin ve otoritelerin desteğini alabilirsiniz. Ayrıca harcamalarınız çok artabilir, ani harcamalar sorunlara neden olabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya gündelik işler, çalışma hayatı, sağlık veya evcil hayvanınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ancak ani sorunlar ve sürtüşmeler gündeme gelebilir. Hafta ortasında; partnerinizle, ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. İş hayatınızda veya hayatınızın genelinde sorumluluklarınız artabilir ancak engellerle de karşılaşabilirsiniz. Ev, aile düzeninizde yenilenmeler söz konusu olabilir. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmeniz ve sakin kalmanız tavsiyemdir. Hafta sonunda; finans, sağlık, özel hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. İş hayatınızda veya otoritelerden desteklenebilirsiniz. Ayrıca ev, ailenizle ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Sosyal çevrenizle ilgili şok edici gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınız veya sağlığınızla ilgili konularda şanslı gelişmeler gerçekleşebilir ancak iletişiminize ve kararlarınıza dikkat etmeniz tavsiyemdir. Seyahatlerde, eğitimde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; partnerinizle, ortağınızla zaman geçirebilirsiniz ve kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ancak sağlık hastane süreçleri gündeme gelebilir, dikkat etmeniz tavsiyemdir. Ayrıca finans, sağlık, özel hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla haftaya başlayabilirsiniz. İş hayatınızda veya kadersel olarak hayatınızın genelinde beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz ancak bazı sorun ve aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Çalışma hayatı, gündelik işlerinizle ilgili kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; gündelik hayat, çalışma hayatı veya partnerinizle ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili bazı değişimler, sürtüşme ve tartışmalar gündeme gelebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca partnerinizle uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Ancak ani şok edici gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konularında bazı sorun ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Tartışma ve sorunlarla baş etmekte zorlanabilirsiniz. Bu da ortağınız veya partnerinizle aranızda soğuk rüzgarlar esmesine neden olabilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk, hobi veya gündelik işleriniz ön plana çıkabilir. Ani sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya para, kazançlarınızla ilgilenerek haftaya başlayabilirsiniz ve kalıcı, uzun vadeli gelir fırsatları gündeminize gelebilir. Ancak sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir ve ani masraflar da gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir. Ancak kaza, sürtüşme ve tartışmalar gündeme gelebilir, dikkatli olmanız tavsiyemdir. Sağlığınıza bilhassa dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeme gelebilir. Ayrıca aşk, çocuk, tatil, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya para, kazançlarınızla ilgilenerek haftaya başlayabilirsiniz ve kalıcı, uzun vadeli gelir fırsatları gündeminize gelebilir. Ancak sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir ve ani masraflar da gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir. Ancak kaza, sürtüşme ve tartışmalar gündeme gelebilir, dikkatli olmanız tavsiyemdir. Sağlığınıza bilhassa dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeme gelebilir. Ayrıca aşk, çocuk, tatil, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya duygusal olarak biraz bunalımlı başlayabilirsiniz. Yalnız hissedebilirsiniz. Ancak iş hayatınızda ve ailenizle ilgili konularda şans sizden yana olacak. Hafta ortasında; enerjiniz yükselebilir. Daha pozitif ve neşeli olabilirsiniz. Ancak partner veya ortağınızla bazı sorunlar, tartışmalar ve anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Ailenizde sağlık problemleri gerçekleşebilir. Hafta sonunda; para, kazançlar veya seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı yönetirken bazı krizsel süreçler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirerek başlayabilirsiniz. Kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz ve kendinize zaman ayırabilirsiniz. İletişimde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Yanlış anlaşılmalara dikkat. Sağlığınıza ve gündelik hayatınızda sürtüşmelere dikkat. Çalışma hayatınızda değişimler ve gerginlikler söz konusu olabilir. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili güçlenmenizi sağlayacak bazı gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirerek başlayabilirsiniz. Kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz ve kendinize zaman ayırabilirsiniz. İletişimde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Yanlış anlaşılmalara dikkat. Sağlığınıza ve gündelik hayatınızda sürtüşmelere dikkat. Çalışma hayatınızda değişimler ve gerginlikler söz konusu olabilir. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili güçlenmenizi sağlayacak bazı gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirerek başlayabilirsiniz. Kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz ve kendinize zaman ayırabilirsiniz. İletişimde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Yanlış anlaşılmalara dikkat. Sağlığınıza ve gündelik hayatınızda sürtüşmelere dikkat. Çalışma hayatınızda değişimler ve gerginlikler söz konusu olabilir. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili güçlenmenizi sağlayacak bazı gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

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