Haftalık burç yorumları (14 - 20 Temmuz 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 14 - 20 Temmuz 2025 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. İşte haftalık burç yorumları...

14 - 20 TEMMUZ 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; ruhsal yönünle bağlantı kur. 14 Temmuz Pazartesi günü Ay Balık burcuna geçerek sezgilerinle ve ruhsal yönünle yeniden bağlantı kurmanı sağlayacak. Bu geçişin ilahi enerjisine kendini açtığında, hem evrensel kaynakla hem de kendi içindeki enerjiyle daha güçlü bir bağ hissedeceksin. Balık burcu, gözle görünenin ötesine bakmanı, ruhunun derinliklerinde saklı olan anlamları ve rüyaları keşfetmeni ister. Bu ilahi içe dönüş ve bağlantı dönemini kucakladığında, 17 Temmuz’daki Koç burcundaki Son Dördün Ay ile büyük bir dönüşüm yaşamak için kendini hazır hissedebilirsin. Unutma, hiçbir şey değişmezse, hiçbir şey gelişemez.

Sevgili Boğa; Hayatını gözden geçir. 17 Temmuz Perşembe günü Koç burcunda Son Dördün Ay gerçekleşecek. Bu dönem, özellikle son zamanlarda yaşadığın kafa karışıklıklarını netleştirmek adına hayatını gözden geçirmek için uygun bir zaman. Aradığın cevaplar bir başkasında değil, kendi içinde saklı. Bu zamanı, seni bugünkü haline getiren geçmiş yaralarınla yüzleşmek için kullan. Bu döngü, kendine yeniden güvenmene ve ilahi şifanın tatlı enerjisini hissetmene olanak tanıyarak hayatında bir yeniden doğuş sağlayabilir.

Sevgili İkizler; Bakış açını değiştirecek kadar kendini sev, İkizler. Zihinsel olarak hızlı değişen biri olsan da, yanlış yaptığını kabul etmekte zorlanabiliyorsun. Ancak hatalı olduğunu kabul etmek büyümektir. Bu bir başarısızlık değil, aksine gelişiminin kanıtıdır.

19 Temmuz Cumartesi günü, geri giden Merkür Aslan burcunda senin burcun İkizler’deki Venüs ile kavuşacak. Bu enerjiyi değerlendirebilmek için, kendi sürecinde kendini sevmelisin. Gerçekliğini bulana kadar fikrini istediğin kadar değiştirmeye izin ver kendine ve onu bulduğunda da asla bırakma.

Sevgili Yengeç; Kariyerindeki değişimleri kucakla tatlı Yengeç. 17 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek Koç burcundaki Son Dördün Ay, kariyerini etkiliyor. Nerede olduğuna bağlı olarak bu değişimi içsel olarak hissedebilir ya da iş hayatında somut bir dönüşüm yaşayabilirsin. Koç burcu senin kariyer alanını yönetir; bu da hayallerin doğrultusunda cesur ve kararlı adımlar atman gerektiği anlamına gelir. Ancak Son Dördün Ay, dönüşüm ve simya zamanıdır. İş hayatında bir şey farklı bir forma dönüşebilir. Bu değişikliklere açık ol ve iç sesin seni yönlendirdiğinde hızlı karar almaktan korkma. Bazen kader yoluna çıkmak için uzun uzun düşünmeye vaktin olmayabilir, risk almayı bilmelisin.

Sevgili Aslan; İhtiyacın olan tüm zamana sahipsin sevgili Aslan. 14 Temmuz Pazartesi ile 16 Temmuz Çarşamba arasında Ay Balık burcunda olacak ve hayatındaki değişimlere alışmanı kolaylaştıracak. Bu önemli çünkü 17 Temmuz’da Koç burcunda Son Dördün Ay var ve 18 Temmuz’da Merkür burcunda geri gitmeye başlayacak. Balık Ay’ının enerjisini benimsemek, sürecine güven duymanı sağlar. Şu anda tüm cevaplara sahip olmayabilirsin, bu sorun değil. Hangi yolu seçeceğini ya da yaşadığın gecikmelerin nedenini bilmeyebilirsin, bu da sorun değil. Şu an her şeyi çözmen gerekmiyor. Sadece kendi sürecine alan aç ve evrenin senin için düşündüğünden daha büyük bir planı olabileceğini kabul et.

Sevgili Başak; İç sesini dinle Başak. 19 Temmuz Cumartesi günü geri giden Merkür, İkizler burcundaki Venüs ile kavuşacak ve daha önce aldığın sezgisel mesajları yeniden gözden geçirme ihtiyacını getirecek. Venüs kariyer alanını etkiliyor ve mesleki olarak ilerlemek istiyorsan, daha önce reddettiğin bir fikri geliştirmen gerekebilir. Hafta sonunu, daha önce göz ardı ettiğin fikirleri ya da sezgisel mesajları düşünerek geçir. Bu, yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapmanı ve profesyonel hedeflerin doğrultusunda ilerlemeni sağlayabilir.

Sevgili Terazi; Hayatındaki en önemli kişi sen olmalısın, Terazi. Eğer hâlâ buna inanmakta ya da kendini bu şekilde görmede zorlanıyorsan, önümüzdeki günlerdeki enerji senin için oldukça faydalı olacak. 14 Temmuz Pazartesi’den 16 Temmuz Çarşamba sabahına kadar Ay Balık burcunda olacak. Bu enerji, kendine nasıl baktığını ve öz bakımını nasıl önceliklendirdiğini etkiler. Bu enerji, başkalarına yardım edebileceğini veya toplumsal konulara çekilebileceğini gösterirken, en önce kendi varlığına değer vermen gerektiğini de hatırlatıyor. Kendine bu derin bağı kurduğunda, başarmak istediklerin için daha fazla enerjiye ve başarı şansına sahip olacaksın. Artık kendini öncelik sırasının en başına koyma zamanı geldi.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; İhtimallerle oyna tatlı Akrep. Bir plan yapmak ya da bir sonraki adımın ne olacağı konusunda endişelenmene gerek yok. Bunun yerine ortaya çıkan fırsatlara açık ve oyunbaz bir şekilde yaklaş. 18 Temmuz Cuma günü Merkür Aslan burcunda geri gitmeye başlayacak ve bu senin kariyerini etkileyecek. 11 Ağustos’a kadar iş hayatına odaklanacaksın ama bu süreç zorlayıcı olmak zorunda değil. Aslan’ın eğlenceli ve kalpten gelen enerjisini benimseyerek kariyerine iyimser bir tavırla yaklaş. Detaylara tutunmaya ya da kesin planlar yapmaya çalışırsan, zorluklar yaşayabilirsin. Bunun yerine sürece teslim ol ve ortaya çıkan olasılıkları nazikçe kucakla. Bu yolculuk, hayatın her zaman zor olmak zorunda olmadığını öğrenmeni sağlayacak. Kolaylığı seçmek senin elinde.

Sevgili Yay; Kendinin yeni bir versiyonuna dönüşmeye istekli ol Yay. 17 Temmuz Perşembe günü, Merkür retrosundan hemen önce Koç burcunda Son Dördün Ay gerçekleşecek. Bu da senin için yaşam yolunla ilgili önemli bir karar anlamına geliyor. Koç’taki bu Ay evresi, seni bir zamanlar seni mutlu eden şeylerin artık aynı hisleri vermediğini fark etmeye yönlendirir. Bu farkındalıkla birlikte, ruhuna hitap eden yeni şeyleri keşfetmeye başlayacaksın. Merkür retrosu süresince fiziksel ya da manevi olarak bir yolculuğa çıkman mümkün. Ufkunu ve bakış açını genişlet; yeni seçeneklere açık ol ve kendini büyütmeye izin ver.

Sevgili Oğlak; Kalbinin yol göstermesine izin ver Oğlak. 18 Temmuz Cuma günü başlayan ve 11 Ağustos’a kadar sürecek Merkür retrosu boyunca hayatını, nasıl yaşadığını ve ardında bıraktığın mirası sorgulayacaksın. Dönüşüm fırsatları var ama bu sürece sabırla ve açık yürekle yaklaşman gerekiyor. Merkür retrosu bir yolculuktur ve Aslan burcundayken kalbinin rehberliğine güvenmeni ister. Genellikle mantıkla hareket etsen de son birkaç aydır duygularını kabul etmeye çalışıyorsun; bu süreç sana yardımcı olacak. Hedefin, amacından ne zaman uzaklaştığını fark ederek seni bekleyen yaşama yeniden uyumlanmak olmalı.

Sevgili Kova; İhtiyacın olan kapanışı kendin yarat, Kova. 17 Temmuz Perşembe günü Koç burcunda Son Dördün Ay gerçekleşecek ve hem bir kapanış hem de yeni bir başlangıç vaad ediyor. Bugün duygusal konuşmalar olabilir ama kendine yalnız kalabileceğin bir alan da tanımalısın. Kendi iç yolculuğuna çık ve yaşadığın gelişime şahit ol. İç sesini dinle ve hayatında nerelerde daha cesur, kararlı ve net olabileceğini gözlemle. Her ne kadar özgür ruhlu olsan da, senin için doğru olan şey için tavır almana hiçbir engel yok. Bu süreç sana, en çok ihtiyaç duyduğun kapanışın aslında içinde olduğunu gösterebilir.

Sevgili Balık; Evin ruhunun bir yansıması olsun tatlı Balık. 19 Temmuz Cumartesi günü geri giden Merkür, İkizler burcundaki Venüs ile kavuşuyor. Bu enerji, hem evinde hem de en yakın ilişkilerinde iyileşmeler sağlayabilir. Merkür retrosu, ihtiyaçlarını fark etmeni ve günlük yaşamında bazı değişiklikler yapmanı teşvik ediyor. Venüs ise sana, evine ve yuva hissine dair farklı bakış açıları sunuyor. Eğer başkalarıyla yaşıyorsan, ilişkiler de ön planda olabilir. İster evi düzenlemek, ister bir bahçe oluşturmak, ister görevleri paylaşmak olsun, bu enerji evinin sadece kalbin değil, aynı zamanda ruhunun bir yansıması olmasına yardımcı olabilir.

