Haftalık burç yorumları (15-21 Temmuz 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 15-21 Temmuz 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

15-21 TEMMUZ 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya finans, ameliyat, sağlık konularıyla başlayabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konular ön plana çıkabilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunay ile; kariyer, iş hayatınızda krizsel süreçler tamamlanabilir ancak maddi olarak kazançlı çıkabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya ortaklık, evlilik, partner veya mahkeme konularıyla başlayabilirsiniz. Ancak ev, aile kavramlarıyla ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizin ise desteği sizinle olabilir. Hafta ortasında; finans, sağlık veya özel hayatınıza zaman ayırabilirsiniz. Ev, taşınmaz, gayrimenkulle ilgili yatırımlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunay ile; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konular veya uzak çevrenizle ilgili belirsizlikler son bulabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. İletişim ve seyahatlerde bazı aksilikler gündeme gelebilir. Sağlık, hastane, bilinçaltı konularına ise dikkat! Hafta ortasında; evlilik, ortaklık, mahkeme konuları ön plana çıkabilir. Seyahat, eğitim, iletişim konuları ön plana çıkabilir. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunay ile; partner, evlilik, ortaklık, ilişkilerinizde krizsel olaylar ortaya çıkabilir, belirsizlikler sonlanabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ancak harcamalarınız çok artabilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Maddi kazançlarınız artabilir. Ancak sosyal çevrenizde şok edici haberler, beklenmedik durumlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunay ile; evlilik, ortaklık, ilişkilerinizde belirsizlikler görünür olabilir. Ayrıca hayallerinizin fırsatıyla da karşılaşabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. Ancak aile içinde ufak tartışmalar gündeme gelebilir. Ayrıca iş hayatınızda geri dönülemez büyük değişimler gerçekleşebilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz tavsiyemdir. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunay ile; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili belirsizlikler sonlanabilir ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ancak ani sorunlar, tartışmalar gündeme gelebilir. Hafta ortasında; ev, aile, konularıyla ilgilenebilirsiniz ancak partnerinizle uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunay ile; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili bazı süreçleri tamamlayabilirsiniz. Ayrıca seyahat, eğitim, yurt dışı ve iletişimde ani sorunlara tüm hafta boyunca dikkat.

Sevgili Terazi; haftaya para, kazançlar, maddi gelirlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Otoritelerin desteği sizinle olabilir. Ancak sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, kardeşler veya yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz ancak bazı aksilikler gerçekleşebilir. Ayrıca finans, sağlık, ameliyat konularına da dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunay ile; ev, aile, gayrimenkul konularında krizsel süreçler tamamlanabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya kendinizi rahat ifade edebilir, çevrenizle iletişiminiz artabilir ancak iş hayatınızda bazı sürtüşmeler gündeme gelebilir. Hafta ortasında; para, kazançlar, finansal alanlar da yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızdaki gelişmelerle maddi kaynaklarınızda iyileşme söz konusu olabilir. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunay ile; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili belirsizlikler sonlanabilir. Kalıcı kararlar alabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya kendinizi bunalımlı, yalnız hissederek başlayabilirsiniz ancak ev, aile konularında şanslı olacaksınız. Ancak gündelik hayatınızda veya çalışma hayatınızda ani gelişmeler, sorunlar gündeme gelebilir. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunay ile; para, maddi gelirlerinizle ilgili belirsizlikler sonlanabilir.

Sevgili Oğlak; haftaya sosyal çevre, arkadaşlar, topluluklarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ancak finansal durumunuzu gözden geçirmeniz gerekebilir. Hafta ortasında; kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz ancak iletişimde, seyahatlerde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunay ile; fiziksel değişim yapabilirsiniz. İlişkilerinizde dengeli davranmanız tavsiyemdir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Ancak ev, aile, gayrimenkul konularında ani sorunlar gündeme gelebilir. Hafta ortasında; sosyal çevre, arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz ve partnerinizle beraber harekete geçebilirsiniz. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunay ile; hastane, sağlık, bilinçaltı konularıyla ilgili bazı durumlar gerçekleşebilir. Gizli düşmanlara dikkat. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konuları ön plana çıkabilir ancak ani sorun ve kazalara dikkat etmeniz tavsiyemdir. Çalışma hayatınızda bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Ancak bazı engellerle, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunay ile; sosyal çevre, arkadaşlar, topluluk, derneklerle ilgili bazı süreçlerde tamamlanmalar gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

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