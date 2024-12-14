Haftalık burç yorumları (16-22 Aralık 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 16-22 Aralık 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



16 - 22 ARALIK 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve bazı sağlık, hastane konuları gündeme gelebilir. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, hobileriniz ön plana çıkabilir ancak ilişkilerinizde bazı sorunlar olabilir. Öte yandan seyahat, eğitim, kardeşlerinizle ilgili konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; gündelik işler, çalışma hayatı, sağlık veya evcil hayvanınızla ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat veya kardeşlerinizle ilgili sosyal çevrenizin desteğini alabilirsiniz ve kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konularında bazı tartışmalar ve ani gelişmeler gerçekleşebilir. Aile içinde sağlık sorunlarına dikkat. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili sosyal çevrenizden dolayı bazı sorunlar gerçekleşse de ani sürprizler de gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya para, maddi kazançlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve iş hayatınızda kalıcı güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, kardeşler, seyahatlerde bazı sorunlar gerçekleşebilir. İletişimde sorunlara dikkat. Ani beklenmedik sorunlar ve trafikte bazı aksilikler gerçekleşebilir. Öte yandan ilişkilerinizde sorunlar gerçekleşse de sonrasında yoluna girebilecek. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir ve ani sürprizlerle karşılaşabilirsiniz ancak iş hayatınızdan dolayı bazı hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya duygusal olarak enerjik ve dinç hissederek başlayabilirsiniz ve imajınıza zaman ayırabilirsiniz. Öte yandan yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir ve sosyal çevrenizde güzel ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, maddi kazançlarınız ön plana çıkabilir ancak bazı aksilikler ve fazla harcama yapabilirsiniz. Ödeme, borçlara, kredilere ise dikkat. Hafta sonunda; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz ve beraber sosyalleşebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya hastane, sağlık konularıyla başlayabilirsiniz veya psikolojik olarak biraz bunalımlı hissedebilirsiniz. Hafta ortasında; gergin ve stresli olabilirsiniz ve ilişkilerinizde bazı tartışmalar gündeme gelebilir. Ancak tatil, eğlence, hobilerinizle ilgilenmek için ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir ve sosyal çevrenizin desteğini alabilirsiniz. Ancak iş hayatınızda. Ve sorumluluklarınızla ilgili konularda ani sorunlar gündeme gelebilir. Hafta sonunda; maddi kazanç ve para konuları ön plana çıkabilir. Ancak ödeme, borçlarla ilgili sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. İş hayatınızdaki ani fırsatlar maddi kazançlarınızı olumlu etkileyebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirerek başlayabilirsiniz. Öte yandan partnerinizin ve ortağınızın desteği de sizinle olabilir. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat konularında ani fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; hastane, sağlık, gizli düşmanlarla ilgili veya psikolojik bazı durumlar gündeme gelebilir. Evi, aile, gayrimenkulle ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; imajınıza, kendinize zaman ayırabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya kariyer, iş hayatınıza veya sorumluluklarınızla ilgilenirken duygusal olarak biraz zorlanabilirsiniz ancak finans, sağlık, gündelik işlerde destekleneceksiniz. Hafta ortasında; sosyal çevre, arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz ancak bazı sorunlar ve tartışmalar gündeme gelebilir. Öte yandan yakın çevre, eğitim, seyahat konularında ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; hastane, sağlık, gizli düşmanlarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya finans, sağlık, özel hayatınız ön plana çıkabilir ve ailenizle, gayrimenkulle ilgili yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı tartışmalar ve sorunlar gündeme gelebilir ve bu durum ilişkilerinizi etkileyebilir. Hafta sonunda; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir ve bazı ikilemler içinde kalabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz ve yurt dışı, seyahat, eğitim, finans konularında geçmiş planlamalar gündeme gelebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik rutinler, sağlık veya evcil hayvanınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir ancak aile hayatınızda hayallerinize yaklaşabilirsiniz. Hafta sonunda; ilişki, ortaklık, evlilik, mahkeme konularında belirsizlikler sonlanabilir. Aile içindeki otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya evlilik, ortaklık, ilişkilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz ve kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, sağlık veya özel hayatınızda ani gelişmeler ve tatil, aşk, çocuk veya hobilerinizden dolayı harcamalar yapabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında ani gelişmeler ve sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya çalışma hayatı, sağlık, gündelik işlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz ve ani gelişmeler gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili kalıcı gelişmeler ve uzun vadeli gelirler gündeme gelebilir. Hafta ortasında; ilişki, evlilik, ortaklık konuları gündeme gelebilir ve bazı tartışmalar, sorunlar gündeme gelebilir ancak sosyal çevrenizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; finans, sağlık veya özel hayatınız ön plana çıkabilir ve ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz ve kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık veya gündelik işleriniz yoğun geçebilir ve bazı sağlık sorunları gerçekleşebilir. Öte yandan iş hayatınızda ise şans sizinle olabilir. Hafta sonunda; ilişki, ortaklık veya mahkeme konuları ön plana çıkabilir ve bazı hayal kırıklıkları gündeme gelebilir ancak ani seyahat, eğitim gibi güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER