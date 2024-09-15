Haftalık burç yorumları (16-22 Eylül 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 16-22 Eylül 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

16 - 22 EYLÜL 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya biraz içe çekilmiş, hastane ya da sağlık konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Bu dönemde bazı korkularınız açığa çıkabilir ve ev, aile ile ilgili kalıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek yeni ay ile; sağlık, karmik ilişkiler veya gizli düşmanlıklar gündeme gelebilir. Ayrıca kardeşler, eğitim ya da seyahat gibi konularda karmaşalarla karşılaşabilirsiniz. Kendinize daha fazla zaman ayırma fırsatı bulabilir ve 19 Eylül’den itibaren enerjinizin yükseldiğini hissedebilirsiniz. Hafta sonunda ise para ve kazançlarla ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve topluluklarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Bu süreçte kalıcı gelişmeler yaşanabilir ancak aşk, tatil ve çocuklarla ilgili kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında ay tutulması ile sosyal çevrenizle ilgili belirsizlikler son bulabilir, fakat maddi konularda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak yalnız hissedebilir, sağlıkla ilgili konular ön plana çıkabilir. Baş bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hafta sonunda enerjik ve atak hissederek ani kararlar alabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya iş ve kariyer hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz, bu dönemde bazı sorunlarla yüzleşebilirsiniz. Hayalleriniz ve gerçekler arasında dengeyi bulmanız önemli. Hafta ortasında gerçekleşecek ay tutulmasıyla iş hayatınızda hayal kırıklıkları yaşanabilir ancak finansal anlamda olumlu gelişmeler olabilir. Ayrıca sosyal çevrenizle vakit geçirebilir, arkadaşlarınızla keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda duygusal olarak yalnız kalma ihtiyacı hissedebilir, iç dünyanıza yönelebilirsiniz. Rüyalarınız önemli mesajlar verebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya özgür, manevi konularda kararlı bir şekilde başlarken yurt dışı, eğitim ve seyahat konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ancak yakın çevre, kardeş ya da eğitim konularında kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında ay tutulmasıyla birlikte yurt dışı, eğitim veya hukuksal konularla ilgili belirsizlikler sona erebilir. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğüne tanık olabilirsiniz. Partnerlik, evlilik ya da ortaklık alanında güçlü gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca iş hayatınızda tartışmalar gündeme gelebilir. Hafta sonunda sosyal çevrenize ve arkadaşlarınıza daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya finans, sağlık ve özel hayatınızdaki ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz ancak sorumluluklarınız ve disiplin bu dönemde ön planda olacak. Hafta ortasında gerçekleşecek ay tutulması ile birlikte finansal belirsizlikler sona erebilir ve maddi anlamda beklenmedik güzel gelişmeler yaşanabilir. Ancak sosyal çevrenizde bilgi karmaşası yaşanabilir. Yurt dışı, eğitim ya da hukuksal konularda şans yanınızda olabilir. Hafta sonunda ise ilişki ve kariyer konularında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya ilişki, ortaklık veya evlilik konularıyla başlayabilirsiniz ve duygusal olarak kendinizi biraz kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek ay tutulmasıyla evlilik, ortaklık ve hukuki meselelerde belirsizlikler sona erebilir. Ancak bu süreçte beklenmedik ahlaki sınavlarla karşılaşabilirsiniz. Hayata bakış açınız ve sosyal maskenizde önemli değişimler gerçekleşebilir. Ayrıca finans, sağlık ve özel hayatınızda ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda ise yurt dışı, eğitim veya seyahat gibi konularda şans sizden yana olacak. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlar veya gündelik rutinlerinizle ilgili sorumlulukların ağırlığını hissederek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek ay tutulmasıyla sağlık ve çalışma hayatınızla ilgili belirsizlikler sona erebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat ve hukuki konularda şanslı bir dönemdesiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz önemli. Ayrıca evlilik, ortaklık veya ilişkileriniz ön planda olabilir. Hafta sonunda ise özel hayat, sağlık veya finansal konulara odaklanabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya çocuklar, aşk, tatil veya hobilerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sorumluluklarınız, kalıcı kararlar almanıza neden olabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek ay tutulmasıyla aşk, tatil, çocuklar ve hobilerle ilgili belirsizlikler sona erebilir. Partnerinizin desteği yanınızda olacak. Ancak finansal konularda ya da sağlıkla ilgili bazı aksilikler yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınız ve gündelik rutinleriniz ön plana çıkabilir. Hafta sonunda ilişki, ortaklık veya evlilik konularında ani gelişmeler yaşanabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya ev, aile ve gayrimenkul konularıyla başlayabilirsiniz. Sorumluluklarınız nedeniyle bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek ay tutulmasıyla ev ve aile konularında belirsizlikler sona erebilir. Bu süreç, kariyerinizi de etkileyen kadersel bir dönem olabilir. Aşk, tatil, çocuklar ve hobilerle ilgili şanslı gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonunda ise gündelik rutinler, çalışma hayatı veya sağlık konularında düzenlemeler yapabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya yakın çevreniz, eğitim, seyahat veya kardeşlerle ilgili konularla başlayabilirsiniz ve kalıcı bir sürece adım atabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek ay tutulmasıyla yakın çevre, eğitim, seyahat ve kardeşlerle ilgili belirsizlikler sona erebilir. Aşk, tatil, çocuk veya hobilerinizle ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Ancak iletişime dikkat etmeniz önemli. Ev ve aile konularında da gerginlikler yaşanabilir. Hafta sonunda aşk, tatil veya hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya para ve kazançlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve sorumluluklarınıza göre önemli kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek ay tutulmasıyla maddi kaynaklarınızla ilgili belirsizlikler sona erebilir ve evinize veya ailenize yatırım yapabilirsiniz. Ancak borsa, tatil, eğlence ve aşk nedeniyle harcamalarınız artabilir. Yakın çevreniz, eğitim ve seyahat konularında güzel gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonunda ise ev, aile ve gayrimenkul konularında ani gelişmeler veya tartışmalar gündeme gelebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya imajınızla ve kendinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek ay tutulmasıyla fiziksel değişim ve sosyal maskenizle ilgili belirsizlikler sona erebilir. Kendinizi geliştirecek alanlara yönelebilirsiniz. Yakın çevrenizde ani ve olumlu değişimler yaşanabilir. Ancak ev ve aile konularında bazı kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklar ve para konularında şanslı gelişmeler olabilir. Hafta sonunda ise yakın çevre, eğitim, seyahat ve kardeşlerle zaman geçirebilirsiniz. Tatil ve eğlence konularında şans sizinle olacak. Haftanız şahane geçsin.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER