Haftalık burç yorumları (18 - 24 Ağustos 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Haftaya başladığımız ve bitirdiğimiz nokta aynı Merkür enerjisiyle olacak; bu da seçimlerimizi derinlemesine düşünme ve alışkanlıklarımızı değiştirme zamanı olduğunu gösteriyor. Hayırseverlik yapın. Unutmayın, Merkür hızı temsil eder; bu yüzden iyi bir şey yapmak için fazla düşünmeden, hızlıca harekete geçin. Başkalarına iyilik etmek ve hayatlarına dokunmak için zaman kaybetmeyin. Peki, 18 - 24 Ağustos 2025 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. İşte haftalık burç yorumları...

18 - 24 AĞUSTOS 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; bu hafta kafanı çalıştırma ve neyi başarmak istediğini düşünme zamanı. Sen bu enerjiye yabancı değilsin. Çatışma seni keskinleştirir; rekabet seni daha güçlü yapar. Bu hafta unutmaman gereken şey: Nihai hedef mutluluk. Eğer seni mutlu ediyorsa harika. Eğer karşındakini de mutlu ediyorsa, o zaman bir orta yol bulmak hepiniz için kazan-kazan olur.

Sevgili Boğa; bu hafta sezgilerin çok güçlü ve bu sayede karşına çıkan zorluklarla baş edebileceksin. 18 Ağustos haftasında kendini koruma modunda olabilirsin. Ama bu durum doğru kullanıldığında, başkalarına ne kadar güçlü olduğunu gösterebilirsin. Daha cesur, daha net ve dürüst olacaksın. Bu da sana çevrenden saygı kazandıracak.

Sevgili İkizler; sen çok sosyal bir burçsun ama insanlar çatışma ve bölünme yaratınca bu seni çok üzer. Göz ardı edemezsin ve yüzleşmek istersin. Bu hafta barışçı rolüne bürünebilirsin. Ama insanlar uzlaşmaya yanaşmazsa, sen de kendi yoluna gidebilir, yalnız kalmayı tercih edebilirsin. Belki de bu yalnızlık sana huzur verecek.

Sevgili Yengeç; sen kadere inanırsın ve tam bir romantiksin. Bazen hiç beklemediğin bir şey ilgini çeker ve “Acaba kader mi beni çağırıyor?” diye düşünürsün. Ama bu hafta dikkatli olmalısın. Seni cezbeden şeyler aslında elindekinden uzaklaştırabilir. Bu yüzden geçici cazibelere kapılmaman konusunda uyarıyor.

Sevgili Aslan; sen içe bakışta ustasın. Problemleri çözmek için kendine dönmeyi çok iyi bilirsin. Bu hafta bunu daha da ileri taşıyacaksın. Kendi beğenilerini, eksiklerini ve gelişim alanlarını gözden geçireceğini söylüyor. Hafta bitmeden büyük ve olumlu adımlar atabilirsin. Hazır mısın?

Sevgili Başak; seni güçlü yapan şey olayları net görmen ve sınırlarını koruyabilmendir. Güneş burcuna geçerken bu sana tam anlamıyla enerji desteği veriyor. Doğum günün döneminde yeni değişiklikler yapabilir ve bu yıl için hedeflerini yeniden tanımlayabilirsin.

Sevgili Terazi; geçmişin hüzünleri artık geride kaldı. O ağır yükten kurtulmaya hazırsın. Bu hafta ilişkilerin, senin pozitif enerjinden beslenerek canlanacak. 18 Ağustos’ta eski anıların seni gölge gibi takip etmesine artık izin vermiyorsun. Bu hafta yeni sen, yeni bir amaç başlıyor!

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; sonbahar yaklaşırken sen de yılın geri kalanını düşünmeye başlıyorsun. Önünde kararlar var ve seçimlerin sadece seni değil, başkalarını da etkileyecek. Bu düşünme sürecini temsil ediyor. Şimdi erteleme zamanı değil. Evren sana işaret gönderiyorsa, plan yapmaya başlamalısın. Gelecek, hazırlıklı olduğun kadar güzel olacak.

Sevgili Yay; bazı şeyler zaman alır. Bu hafta sabırlı olman isteniyor. Planladığın işlerin istediğin hızda ilerlememesi seni biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Ama unutma: Gecikmeler senin yetersizliğini göstermez. Bazen bu, öğrenmen (ya da bir başkasının öğrenmesi) gereken bir dersin işaretidir.

Sevgili Oğlak; sen verici bir insansın ama ilişkilerde herkes aynı ölçüde çaba göstermeyebilir. Bu durum sana çok adaletsiz gelebilir. İşin ardında saklı bir sebep olabileceğini söylüyor. Belki karşındaki kişi bir hatayı gizlemeye çalışıyor ya da korkularıyla yüzleşemiyor. Bu yüzden doğru soruları sor ve durumu anlamaya çalış. Görmezden gelmek yerine bakmak sana gerçeği gösterecek.

Sevgili Kova; kayıplar olur. Bir arkadaşın, hatta sadece çevrenden biri, işini, evini ya da umudunu kaybedebilir. 18 Ağustos haftasında başkasının üzüntüsüne şahit olabileceğini söylüyor. Senin doğanda yardımseverlik var. Elinde maddi imkân olmasa bile zamanını, enerjini ve desteğini verebilirsin. Bazen sadece yanında olup dinlemek bile çok değerli bir armağandır.

Sevgili Balık; senin hayalperest ve şefkatli ruhun bu hafta çok önemli olacak. Senin besleyici, sevgi dolu enerjini temsil ediyor. Bu hafta bir yandan başkalarına çokça verebilirsin ama diğer yandan kendini biraz tükenmiş hissedebilirsin. Bu yüzden ihtiyacın olduğunda yardım istemekten çekinme. Sen başkalarına hep “ihtiyacın olduğunda iste” diyorsun; şimdi aynı şeyi sen de yapabilirsin. Bu yeni yaklaşım sana çok iyi gelebilir.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER