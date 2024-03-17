Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki 18-24 Mart 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

18-24 MART 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk veya hobilerinize odaklanabilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Ayrıca Mars’ın balık burcuna geçmesiyle; bilinçaltı, hastane, sağlık veya gizli düşmanlarla ilgili konularda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; gündelik rutinler, evcil hayvan veya sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir. Ayrıca sosyal çevrenizle beraber harekete geçebilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konularında bazı aksilikler gerçekleşebilir, ani sorunlara dikkat. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk, hobilerinize odaklanabilirsiniz. Ani sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya para, kazançlar ve iş hayatınızda önemli kalıcı olumlu gelişmelerle başlayabilirsiniz. Ancak sosyal çevrenizden dolayı maddi konularda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, kardeşler, seyahatler ön plana çıkabilir. Ani sorunlar veya engellerle karşılaşabilirsiniz. Mars’ın balık burcuna geçmesiyle; iş hayatınızda eskiye nazaran daha çok çalışmanız gerekebilir. Tartışmalar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konularına odaklanabilirsiniz. Hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya kendinize zaman ayırarak, kişisel gelişim veya kişisel bakımınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat konularında güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Mars’ın balık burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat veya inançsal-fikirsel konularda aktiflik artıyor olacaktır. Bu dönemde çok gezebilir, seyahat edebilirsiniz. Hafta sonunda; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Finans, ameliyat veya özel hayatınızda önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kendinizi rahat ifade edebilir, çevrenizle daha çok ilgilenebilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Mars’ın balık burcuna geçmesiyle; finans, özel hayat veya sağlık konularında bazı hareketlilik artabilir ancak dikkatli olmanız tavsiyemdir. Hafta sonunda; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya sosyal çevre, arkadaşlarınızla zaman geçirerek başlayabilirsiniz. Partner veya ortağınızla beraber harekete geçebilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, seyahat, eğitim konularında ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; hastane, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Kendinizi psikolojik olarak biraz negatif hissedebilirsiniz. Mars’ın balık burcuna geçmesiyle; ikili ilişkiler, ortaklık, evlilik alanlarında bazı sorunlar, tartışmalar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Seyahat, eğitim alanında kararlar alabilirisiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Finansal konularda desteklenebilirsiniz. Hafta ortasında; sosyal çevre, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Mars’ın balık burcuna geçmesiyle; sağlık, gündelik rutinler veya çalışma hayatınızda aktiflik artıyor olacaktır. Sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta sonunda; hastane, sağlık konularına odaklanabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularına odaklanarak başlayabilirsiniz. Aşk, tatil, çocuk, hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Partner veya ortağınızla ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Ancak açık düşmanlar, ortaklarla bazı hususlarda sorunlar gerçekleşebilir. Mars’ın balık burcuna geçmesiyle; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili alanlarda aktiflik artıyor olacaktır. Hafta sonunda; sosyal çevre, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya finans, özel hayat veya sağlık konularında ani gelişmelerle haftaya başlayabilirsiniz. Ev, aile konularında ise kalıcı güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir ancak beklenmedik haberler alabilirsiniz. Mars’ın balık burcuna geçmesiyle; ev, aile konularında hareketliliğiniz artıyor olacaktır. Tartışmalara dikkat. Taşınma, yer değişikliği gibi konular da gündeme gelebilir. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Ancak kararsız olabileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya partner, ortağınızla zaman geçirerek haftaya başlayabilirsiniz. Beraber ortak kararlar alabilirsiniz. İmza, sözleşme gündeme gelebilir. Seyahat edebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; finans, özel hayat, sağlık konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak tatil, eğlence, hobi, aşk konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Mars’ın balık burcuna geçmesiyle; seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgili konularda hareketlilik artıyor olacaktır. Hafta sonunda; yurt dışı, seyahat, eğitim, konuları ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; partner, ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Ev, aile, gayrimenkul konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Mars’ın balık burcuna geçmesiyle; para, kazançlar konularında maddi kaynaklarınızı geliştirmek için daha çok efor sarf etmeniz gerekebilir. Harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; finans, özel hayat, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kalıcı, uzun vadeli gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik rutinleriniz, sağlık konularına odaklanabilirsiniz. Mars’ın balık burcuna geçmesiyle; hareketli bir döneme adım atıyor olacaksınız ancak sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta sonunda; partner, ortaklık konularına odaklanabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

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