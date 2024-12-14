Ünlü oyuncu Burak Çelik aralık ayında buz gibi denize girdi
Ünlü oyuncularımızdan Burak Çelik, kış günü buz gibi soğuk sulara daldı. Aralık ayında denize giren oyuncunun işte o anları...
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Karagül, Sevgili Geçmiş, Hayat Sevince Güzel, Senden Daha Güzel gibi dizilerde rol alan Burak Çelik, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
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Ünlü oyuncu son olarak sosyal medyada herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu.
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Burak Çelik, denize girmek için soluğu İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Anadolu Feneri'nde aldı.
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Orada üzerine dalgıç kıyafeti giyen ünlü oyuncu, denize girdi. Aralık ayında denize giren Burak Çelik, o anları da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.