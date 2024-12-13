Anasayfa Magazin Hadise ideal sevgiliyi tarif etti: Komik olması ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı
Hadise ideal sevgiliyi tarif etti: Komik olması ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı
Şarkıcı Hadise, ideal sevgili kriterlerini açıkladı. Şarkıcı kendisi için ideal sevgiliyi tarif ederken, "Film izledikten sonra sohbet edemiyorsanız, bu bir ilişki değildir" ifadelerini kullandı.
1 / 5
Son dönemde Esas Oğlan dizisiyle adından söz ettiren Hadise, "ideal sevgili"de olması gereken özellikleri sıraladı.
2 / 5
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hadise bir sevgilinin destekçi olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.
3 / 5
"Aşırı yakışıklılığı geçelim" diyen şarkıcı "Benim için önemli değil. 'Uzun boylu olsun, saçı uzun olsun' gibi kriterlerim yok. Yakışıklılık bir yere kadar bence. Günün sonunda o kişiyle bir film izledikten sonra film üzerine sohbet edemiyorsan bu bir ilişki değildir" ifadelerini kullandı.
4 / 5
"Her anlamda sabırlı olması lazım" diyen Hadise "İlişki yaşadığım erkeğin komik olması bence ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı çünkü o beni de besliyor" diye ekledi.