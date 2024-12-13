Hadise ideal sevgiliyi tarif etti: Komik olması ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı

"Aşırı yakışıklılığı geçelim" diyen şarkıcı "Benim için önemli değil. 'Uzun boylu olsun, saçı uzun olsun' gibi kriterlerim yok. Yakışıklılık bir yere kadar bence. Günün sonunda o kişiyle bir film izledikten sonra film üzerine sohbet edemiyorsan bu bir ilişki değildir" ifadelerini kullandı.