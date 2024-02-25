Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024): Aslan, yengeç, ikizler... Hangi burcu neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki 26 Şubat-3 Mart 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



26 ŞUBAT-3 MART 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya çalışma hayatı, sağlık veya gündelik işlerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Hafta ortasında; partner, ortaklık, finans, özel hayat konuları gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizle ilgili güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahatler gündeme gelebilir. Haftanız şahane geçsin

Sevgili Boğa; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlar, partner, ortaklık konuları ön plana çıkabilir. Kariyer hayatınızda güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; finans, sağlık, özel hayat konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harcamalarınız artabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlayabilirsiniz ancak iş hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; hobi, aşk, çocuk, tatil konularında ve çalışma hayatınızda şanslı olacaksınız. Ayrıca kariyer hayatınızda kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; partner, ortaklık konularına odaklanabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat konularında güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgilenebilirsiniz ve sosyal çevrenizle beraber harekete geçebilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, aşk, çocuk, tatil konularında şanslı olacaksınız ancak harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; gündelik uğraşlar, sağlık veya evcil hayvanlarınız ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya para, kazançlar ve kariyer hayatınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ancak ödeme, borçlar sorunlara neden olabilir. Hafta ortasında; kardeşler, seyahat, eğitim, yakın çevreniz ön plana çıkabilir. Aile içinde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Partnerinizle uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Hafta sonunda; tatil, eğlence ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya kendinizi enerjik, atak hissederek ve çevrenize karşı daha duyarlı olarak başlayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir ancak partner veya ortalıkla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, kazançlar, eğitim, seyahatler gündeme gelebilir. Çalışma hayatınızda veya sağlığınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; ev, aile konuları ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya sağlık, hastane veya duygusal olarak bunalmış başlayabilirsiniz. Finansal konularda destekleneceksiniz. Hafta ortasında; fiziksel değişim, kişisel gelişim konularına odaklanabilirsiniz ve aşk, tatil, çocuk konularında güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca maddi kaynaklarınıza odaklanabilirsiniz ancak harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kardeşler veya yakın çevreniz ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya sosyal çevre, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Partner veya ortağınızla beraber harekete geçebilirsiniz. Çocuk, aşk konularında sorumluluklarınız artabilir. Hafta ortasında; kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Aşk, tatil, çocuklarla ilgili kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Aile, ev konularında ise bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; para, kazançlar ön plana çıkabilir ancak harcamalarınız artabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Aile, ev, gayrimenkul konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Seyahat edebilirsiniz. Yeni sözleşme, imzalar gündeme gelebilir. Hafta sonunda; fiziksel değişim, kişisel bakımınıza zaman ayırabilirsiniz. Aile içi bazı aksilikler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Aşk, tatil, hobi konularında ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kariyer, iş ve sosyal çevreniz ön plana çıkabilir. Maddi kazançlarınız artabilir. Ancak sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sağlık, hastane konuları gündeme gelebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya finans, özel hayat veya sağlık konularıyla başlayabilirsiniz. Ev, aile konularında şanslı olacaksınız. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat ve kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Maddi kazançlarınız artabilir. Hafta sonunda; sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz ancak harcamalarınız artabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya partner, ortaklık konularıyla başlayabilirsiniz. Ancak bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; finans, eğitim, seyahat veya sağlık konuları ön plana çıkabilir. İletişimde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Seyahatlerde engellerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; iş hayatınız ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

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