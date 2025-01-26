Haftalık burç yorumları (27 Ocak - 2 Şubat 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 27 Ocak - 2 Şubat 2025 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



27 OCAK - 2 ŞUBAT 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya iş, kariyer hayatınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında gerçekleşecek yeni ay ile; sosyal çevre, topluluk, dernek veya iş hayatınızda yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Öte yandan ani harcamalar söz konusu olabilir. Ayrıca duygusal olarak bunalımlı hissedebilirsiniz ve sağlık, hastane gibi konular gündeme gelebilir. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla başlayabilirsiniz ve sosyal çevrenizle beraber harekete geçebilirsiniz. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınızda yeni gelişmeler gerçekleşebilir ve maddi kaynaklarınız olumlu etkilenebilir. Öte yandan; sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili de uzun süreli güzel başlangıçlar söz konusu olabilir. Hafta sonunda; yalnız hissedebilirsiniz ve duygusal olarak bunalabilirsiniz. Ancak spor yapmak, harekete geçmek sizi şifalandıracaktır. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya finans, sağlık, özel hayatınızda ani gelişmelerle başlayabilirsiniz ve iş hayatınızda krizsel süreçler yaşanabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek yeni ay ile; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şans sizinle olabilir ve başlangıçlar söz konusu olabilir. Öte yandan iş hayatınızda kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz ancak harcamalarınız çok artabilir. . Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya ilişki, ortaklık, evlilik konularıyla başlıyorsunuz ve yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili beraber karar alabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, sağlık, özel hayatınızda ani başlangıçlar söz konusu olabilir ve ilahi yardım sizinle olabilir. Öte yandan; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şans sizden yana olacak. Hafta sonunda; sorumluluk ve iş hayatınız ön planda olabilir. . Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya çalışma hayatı, sağlık, gündelik işler, evcil hayvanınızla ilgilenebilirsiniz ve ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak iş hayatınızda da ani güzel gelişmelere açık olun. Hafta ortasında gerçekleşecek yeni ay ile birlikte; evlilik, ilişki, ortaklık, mahkeme konularında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ve sosyal çevrenizin desteği sizinle olabilir. Öte yandan; finans, sağlık, özel hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Borçlar, ödemelere dikkat. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni gelişmeler gerçekleşebilir. . Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobi konularıyla başlayabilirsiniz ve partnerinizle beraber kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek yeni ay ile; çalışma hayatı, sağlık, gündelik işler veya evcil hayvanınızla ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Ayrıca iş hayatınızda şansınız açık olacak. Öte yandan; partnerinizle, ortağınızla bazı çatışmalar söz konusu olabilir. Hafta sonunda; finans, sağlık, özel hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlıyorsunuz. Hafta ortasında yeni ay ile; aşk, tatil, çocuk, hobi veya ev, aile konularında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ve yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında şanslı gelişmeler gerçekleşebilir. Öte yandan; gündelik işler, sağlık, çalışma hayatınızda ani sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; partnerinizle, ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz ve aşk, tatil, çocuk, hobi konularında kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında yeni ay ile; ev, aile, gayrimenkul konularında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ancak krizsel süreçler de gerçekleşebilir. Finansal alanda yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca sağlıkla ilgili konularda şifalanabilirsiniz. Öte yandan aşk, tatil, çocuk, hobi konularında şans sizinle olabilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık, evcil hayvanla ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya para, maddi kaynaklarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında yeni ay ile; kardeşler, eğitim, seyahat, yakın çevrenizle ilgili yenilikler söz konusu olabilir ve partnerinizin desteği sizinle olabilir. Öte yandan; ev, aile, gayrimenkul konularında bazı zorluklar söz konusu olabilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk, hobileriniz ön planda olabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya kendinize zaman ayırarak ve imajınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında yeni ay ile; maddi kaynaklar, para konularında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ve çalışmalarınızın karşılığını görebilirsiniz. Öte yandan; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgilenebilirsiniz ancak sorumluluklarınız ön planda olabilir. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları ön planda olabilir ancak duygusal olarak iniş, çıkışlar gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya hastane, sağlık veya manevi konularla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve maddi kaynaklarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında yeni ay ile; imaj değişikliği, hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aşk, tatil, çocuk, hobi konularında ise şans sizinle olabilir. Öte yandan maddi kaynaklarınızı düzenleyebilirsiniz. Hafta sonunda; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında yeni ay ile; manevi konular, hastane, sağlıkla ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ve ailenizin desteği sizinle olabilir. Öte yandan imaj değişikliği yapabilirsiniz. Hafta sonunda; maddi kaynaklarınız ön planda olabilir, harcamalarınız artabilir. Haftanız şahane geçsin.

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