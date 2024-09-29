Haftalık burç yorumları (30 Eylül-6 Ekim 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 30 Eylül-6 Ekim 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

30 EYLÜL - 6 EKİM 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya çalışa hayatı, sağlık, gündelik işlerinizle başlayabilirsiniz ve seyahatler de gündeme gelebilir. Maddi kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek güneş tutulması ile; ortaklık, evlilik, ilişkilerle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizin desteği sizinle olabilir. Hafta sonunda; finans, sağlık, özel hayatınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. İlişkiniz derinleşebilir. Ayrıca sağlıkla ilgili konular şifalanabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz ancak harcamalarınız artabilir. Ani kararlar alabilirsiniz ve beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek güneş tutulması ile; çalışma hayatı, sağlık, gündelik işlerinizle ilgili yeni süreçlere adım atabilirsiniz. Ancak tartışmalara ve yakın çevrenizle ilgili konularda değişimler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; ilişki, ortaklık, evlilik konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya ev, aile kavramlarıyla başlayabilirsiniz ancak bazı ufak, tefek konular büyüyebilir ve kararsız kalabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek güneş tutulması ile; aşk, tatil, çocuk, hobi konularında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ancak harcamalarınız da bu süreçte artabilir. Ancak ilahi koruma sizinle olacak. Hafta sonunda; gündelik işleriniz, çalışma arkadaşlarınız, sağlık konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir fakat bir taraftan da iyileşme ve çözümler de gelecektir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Partner veya ortağınızın güçlü desteği sizinle olabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek güneş tutulması ile; ev, aile konularında yeni başlangıçlar ve değişimler söz konusu olabilir. Bu dönemde bazı tartışmalar veya anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk, hobileriniz ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Partner veya ortağınızın güçlü desteği sizinle olabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek güneş tutulması ile; ev, aile konularında yeni başlangıçlar ve değişimler söz konusu olabilir. Bu dönemde bazı tartışmalar veya anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk, hobileriniz ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya imajınızla, kendinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca çevrenize karşı duyarlı ve fedakar davranabilirsiniz. İş hayatınızda ise bazı sorunlar olsa bile ilahi koruma sizinle olacak. Hafta ortasında gerçekleşecek güneş tutulması ile; para, kazançlarla ilgili yeni süreçlere adım atabilirsiniz ancak sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Ancak iş, kariyer konularında şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Sağlık konuları ön plana çıkabilir ancak maddi kaynaklarınızla ilgili şans sizinle olabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek güneş tutulması ile; fiziksel değişim, imaj, sosyal kimliğinizde yenilenme sürecine adım atabilirsiniz. Bu dönemde yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularda şans sizinle olacak. Hafta sonunda; para, kazançlarla ilgilenebilirsiniz ayrıca aile veya iş hayatınızda bazı sürtüşmeler varsa düzelebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ancak bu dönemde sağlık, finansal yapınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek güneş tutulması ile; hastane, sağlık, bilinçaltı konuları ön plana çıkabilir. Ayrıca gizli karmik ilişkiler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularda bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. İmajınızla ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya iş, kariyer hayatınızla başlayabilirsiniz ve güçlü destekler sizinle olabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek güneş tutulması ile; sosyal çevre, topluluk, derneklerde yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ancak finansal yapınıza ve sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta sonunda; yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sağlık veya hastane konularında ilahi şans sizinle olabilir. İlişkilerinizde şifalanma sürecine adım atabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularla başlayabilirsiniz. Kararsızlık fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek güneş tutulması ile; iş, kariyer veya evlilik konularında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ancak partner veya ortağınızla bazı tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya finans, sağlık, özel hayatınızda ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Aşk, tatil, çocuk konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek güneş tutulması ile; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularda yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Ayrıca çocuk, aşk konularında önemli şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; iş, kariyer veya ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya ilişki veya ortağınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizin güçlü desteğini alabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek güneş tutulması ile; finans, sağlık, miras, ameliyat, kredi konularında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ve bu dönemde ev, arsa gibi konularda yatırım yapabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularda şans sizinle olacak. Haftanız şahane geçsin.

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