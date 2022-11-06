Hayattaki küçük şeylerden mutlu olan 3 burç

Lüks bir tatil, yıldızlı bir restoranda akşam yemeği ya da lüks bir araba - bazı insanlar sadece çok özel bir şeye paraları yettiğinde mutlu olurlar. Bir de sabahları güneş parladığında ya da sevdiklerinden telefon geldiğinde mutlu olan insanlar var.

Sözde küçük şeylerden zevk alma hediyesi, özellikle üç zodyak işaretinin miras aldığı bir şeydir. (Bu yazının ardından Ayrılık acısını zor atlatan 4 burca da göz atabilirsiniz)

İKİZLER- Yaşam boyunca olumlu

Meraklı İkizler'in çok sayıda hobisi vardır ve bu nedenle, bu burcun yaşamın olumlu listesinde yer alabilmesi için her gün başına bir şeyler gelmesi şaşırtıcı değildir. Bazen bir bahçede kültüre en az kendisi kadar ilgi duyan biriyle tanışır, bazen ilk bahar çiçeklerinin açtığı bir yürüyüşte özellikle güzel bir çayır keşfeder.

İkizler, gözleri açık yaşar ve her durumda güzeli bulma armağanına sahiptir. Bu nedenle, bu burcun mutlu ve memnun olmak için büyük bir satın alma işleminden tasarruf etmek zorunda olmaması şaşırtıcı değil.

YAY - Anın tadını çıkarın

Yay ayrıca hayatı tüm yönleriyle sever ve ayrıca geniş bir arkadaş çevresi geliştirir. Zodyak'ın bu işareti, yaşamdaki amaçlarını zahmetli bir şekilde kariyer basamaklarını tırmanmak olarak gören insanlara pek sempati duymaz. Yay, küçük şeylerle yetinmeyi tercih eder ve parkta ucuz bir piknik için arkadaşlarıyla buluşmaktan son derece mutludur.

Başkalarının bu süre zarfında sadece pahalı bir alışverişi karşılayabilmek için fazla mesai yapması, Yay burcunun başını sallamasına neden olur. Anın tadını çıkarıyor ve gelecek hakkında çok az endişeleniyor.

BOĞA - Basit ama kaliteli

Boğa, benzer düşünen insanlarla ziyafet çekmeyi seven burçlar arasında en büyük uzmandır. Ancak bu burç bir yemek için oturduğunda, büyük mutfak operası olmak zorunda değildir. Boğa, basit yemeklerden de memnundur, ancak kaliteye büyük önem verir. Genellikle havucun nereden geldiğini bilir ve onu tutkuyla lezzetli bir çorbaya dönüştürür. Ve zodyakın bu işaretinin görkemli soslarının temeli olarak ihtiyaç duyduğu stok, hiçbir şekilde bakkaldan satın alınmadı.

Bu burç, bütün bir öğleden sonrayı iyi bir şişe şarapla, kemikleri ve kök sebzeleri kullanarak hem konuklarının hem de kendisinin çok takdir ettiği mükemmel yemekler için fon oluşturmak için harcayabilecekleri zaman tamamen kendi unsurlarındadır. Şık bir restoranı ziyaret etmek, Boğa'nın yapılacaklar listesinde mutlaka bulunmaz. Siz de basit zevklerle onu mutlu edebilirsiniz.