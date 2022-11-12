Jüpiter retrosu nedir? Jüpiter retrosunda ne olur?

Astrolojide retro nedir başlıklı yazımızda da paylaştığımız gibi retro en özet anlatımla bir gezegenin Dünya'daki bakış açımızdan gökyüzünde geriye doğru hareket ediyormuş gibi görünmesidir. Aslında gerçekte gezegenler geriye doğru hareket etmezler. Bu, Dünya'nın dönüş hızından kaynaklanan bir optik illüzyondur. Eski dönemden bugüne ise bir gezegen yön değiştirdiğinde veya hızı değiştiğinde, yönettiği şeyin belirli zaman boyunca yaşamlarımızı etkilemiş olduğu düşüncesi vardır. Bu makalede ise konumuz Jüpiter Retrosu...

JÜPİTER RETROSU HAKKINDA

Jüpiter şans ve bolluk, bilgi ve bilgelik, büyüme ve genişleme gezegenidir ve Yay burcu tarafından yönetilir. Seyahat, öğrenme ve genişlemeyi temsil eder. 9. Ev'i yönetir. Peki Jüpiter retro olursa ne olur? Jüpiter, yaşamlarımızda gerçek şansı ve genişlemeyi deneyimleyebileceğimiz yeri temsil eder, ancak çabasız gelen şans değildir, bu nedenle potansiyel terimi, bize nerede büyük şans ve bolluk potansiyeline sahip olduğumuzu gösterdiği için muhtemelen daha uygundur.

JÜPİTER RETROSUNDA NE OLUR?

Dolayısıyla astrolojiye göre Jüpiter retroya geçtiğinde bu, derin, içe dönük ruhsal ve felsefi büyüme ve gelişme zamanının habercisidir. İç gerçeğinizle, gerçek kuzey veya ruh amacınızla bağlantı kurmanın ve hayatınızın büyük resmine bakmanın ve gerektiğinde rotayı düzeltmenin zamanıdır. Jüpiter retrosu sırasında, içe dönük, duygusal, ruhsal, sezgisel ve iyimser hissedebiliriz. Jüpiter gerilemesi bizden içeri girip gerçek potansiyelimizi keşfetmemizi ister. Yani şans gezegenimizin biraz yavaşlaması o konuda çözümlenmesi gereken durumların biraz daha içe dönüp bakmamız gerektiğini bize hatırlatır.

JÜPİTER RETROSU HAKKINDA ASTROLOG GÖRÜŞÜ

Astrolog Duygu Demir ise Elele Dergisi için 2020 yılında hazırladığı 'Dilek Kitabı'nda Jüpiter Retrosu ile ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:



Jüpiter: Bolluk, bereket, şans, talih, kazanç, Sağduyu, cömertlik, İlerleme isteği, yenilenmek, büyüme ve genişleme, dinler, inanç sistemleri, spiritüel konular, hayat

felsefesi, uluslararası işler, hukuk sistemi, ticaret, eğitim hayatı ve akademik konular, basın yayın

Retro olduğunda: Kurduğumuz hayallerin ne kadar gerçekçi olduğunu fark eder, inançlarımızı sorgularız. Yaptığımız genişleme planlarını revize etme şansımız olur.