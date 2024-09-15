Koç burcu hangi burçlarla evlenebilir?

Bazı burçlar ömür boyu bağlılık ve birliktelik için yaratılmışken, diğerleri sahada olmayı veya tek başına yürümeyi sever. Tipik bağımsız bir Koç burcu olduğunuzda, evlenmek yapılacaklar listenizin başında olmayabilir. Uzun vadeli bağlılık fikrine karşı çıkmıyorsunuz; aslında çok kolay aşık oluyorsunuz. Ancak, aynı hızla aşktan soğuma eğiliminiz var. Hiç kimsenin ilginizi uzun süre koruyamayacakmış gibi hissedebilirsiniz, ancak sorun yanlış eşleşmede olmanız da olabilir.

Aslında Koç burcunun evlenme ihtimalinin yüksek olduğu üç burç vardır. Ve astrologlar bu 3 burcun, Koç burcunun bir eşte isteyebileceği tüm özelliklere sahip olduğunu söylüyor.

KOÇ BURCU NASIL BİR PARTNER İSTER?

Astrolojide benliğin ilk evini yöneten burç olan Koç, istediğini, istediği zaman yapar ve bir ilişki için bunu değiştirmez. Bu nedenle kendine güvenen, özerk ve azimli partnerler ararlar. Monahan, "Kendilerine ve başkalarına karşı durabilen insanlardan hoşlanırlar" diyor. Yani, utangaç ve ağırbaşlı tipleri tercih etmezler.

KOÇ BURCU HANGİ BURÇLA EVLİLİK YAPABİLİR?

Koç'un kalıpların dışında düşünen birine ihtiyacı var. İkizler bu isteği birebir karşılıyor. Monahan'a göre İkizler, koçun ilgisini hemen çekecek bir Hava burcudur. İkizler büyüleyicidir, öngörülemezdir ve her zaman iyi vakit geçirmek ister. Koç, birlikte çok eğlenebilecekleri biriyle tanışmış gibi hissedecektir ve bu Koç'lar için uzun vadede oldukça önemlidir.

Bunun ötesinde Koç ve İkizler burcunun iletişim tarzları da benzerdir. Koç, İkizler'in açık sözlülüğünü cezbedici bulacaktır.

Bir ilişkideki iki Ateş burcu, başa çıkılması gereken çok zor iki burç gibi görünebilir. Ancak Monahan'a göre "Bu dinamik bir ikili." Sabit bir Ateş burcu olan Aslan kararlıdır, hayata yaklaşımında inatçıdır ve sadıktır. Koç gibi biraz kıskanç bir yanı olan bir burç için Aslan'ınn bağlılığı onlara bir güvenlik duygusu sağlayacaktır.

Aslanlar kendileri kadar parıldayan partnerler isterken, Koç büyük hırsları olan birini ister. Monahan, "Her ikisi de birbirini teşvik edecek ve birbirlerinin zaferlerini paylaşacak, diğerini hem hayatta hem de ortaklıkta daha fazlasını başarmaya teşvik edecek" diyor. Diğer çiftlerin olmayı arzuladığı nihai güç çifti olacaklar.

Koç ve Kova birlikte iyi anlaşırlar çünkü ikisi de son derece bağımsız burçlardır. Partnerlerinden herhangi birinin sevgisini veya sadakatini sorgulamasına gerek kalmadan kendi istediklerini yapabilirler. Monahan'a göre bunlar da birbirini tamamlamaya yeterli oluyor.

"Koç burcu değişken ve etkileyici olabilirken, sabit Kova burcu istikrarlı ve sarsılmazdır" diyor. "Kova, Koç'un ara sıra öfke, sabırsızlık ve hayal kırıklığı patlamalarından etkilenmez. Onların dengeli öfkesi ve sakinliği de koç üzerinde rahatlatıcı ve iyileştirici bir etkiye sahip olacaktır." Her şeyden önce Koç, Kova burcunun ne kadar açık fikirli ve yargılamayan olduğunu takdir edecektir. Sonunda yanında gerçek benlikleri olabilecek birini bulduklarını hissedecekler.