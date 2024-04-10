Koç burcu kadar ateşli 10 tırnak sanatı fikri

Balıklar sonsuz yaratıcılıklarıyla çok sevilen su burçlarıyken, Koç özgüvenleri, enerjileri ve cesaretleriyle tanınır. Koç burcunun niteliklerine çok iyi uyan birkaç ünlü bulunuyor: Lady Gaga, Halle Bailey, Kourtney Kardashian Barker, Pedro Pascal ve Mariah Carey.

Manikür söz konusu olduğunda Koç, tırnaklarında ilgiyi sever ve bu genellikle kiraz kırmızısı, ateşli turuncu ve hatta Barbiecore pembesi gibi canlı cila renklerine yönelmek demektir.

İşte ateş burcunu mükemmel bir şekilde temsil eden bu manikür fikirleri: