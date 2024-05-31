Lapis lazuli taşı hangi burç? Lapis lazuli taşı neye iyi gelir?

Lapis Lazuli, mavinin düz tonu ve açık mavi rengin gölgesindeki çizgileriyle bilinen koyu mavi renkli bir taştır. Bu taşın bu eşsiz görünümü, onu takı yapımı ve dekoratif öğeler için popüler bir seçim haline getiriyor. Bu taşın aynı zamanda oldukça talep gören astrolojik önemi de vardır. Astrologlar bu taşın evrenin enerjisine sahip olduğuna inanıyor.

Lapis lazuli taş neye iyi gelir?

sandeeprrb.medium sitesinde yer alan bilgilere göre astrolojide bu taşın, takan kişinin taktıktan sonra kazanabileceği birçok avantajı vardır. İşte Lapis Lazuli taşını takmanın tüm faydaları...

Lapis Lazuli taşı, takan kişinin kendini ifade etme yeteneğini arttırır, bu da kişiye özgüven ve kendini sevme duygusu verir.

Bu taş kişisel farkındalığı arttırır ve kullanıcının kendisi için daha iyi kararlar almasına yardımcı olur.

Ayrıca bu mücevherin kullanıcıya sevgi ve şefkat getirdiği bilinmektedir.

Yaratıcılığı teşvik eden bu taş aynı zamanda netliğin ve hayal gücünün kapısını da açar.

Lapis lazuli'nin aynı zamanda kullanıcının kişiliğine ahlak ve uyum getirdiği de bilinmektedir.

Kaygıyı, stresi ve gerginliği azaltır ve kullanıcıya huzur getirir. İnanışa göre lapis lazuli taşı o kadar derin bir huzur sağlar ki, kişi tamamen boşluk durumuna girebilir. Kişinin nihayet ilahi olanla, evrenle buluştuğu durumdur.

Orijinal bir Lapis Lazuli taşının aynı zamanda iyileştirici güçleri de vardır; bu taşın bağışıklık sisteminizi güçlendirme, kan basıncını düzenleme ve iltihapları hafifletme gücüne sahip olduğuna inanılmaktadır.

Ayrıca sinir sistemi, solunum sistemi, tiroid, kemikler ve ses telleriyle ilgili sorunlara da yardımcı olur.

Bu taşın tüm faydalarından yararlanmak için onu meditasyon, yoga veya başka herhangi bir manevi uygulama yaparken kullanmalısınız. Enerji akışı artacak ve taş size en fazla faydayı sağlayacaktır.

Lapis Lazuli Taşını Hangi Burçlar Kullanmalı?

Jüpiter gezegeni tarafından yönetilmektedir. Yani burcunuzda bu gezegenin olumsuz etkileri varsa bu taşı takmalısınız. Olumsuz etkileri nötralize edecektir.

Gerçekten de Boğa, Terazi, Yay veya Oğlak burcunda doğduysanız Lapis Lazuli taşını takabilirsiniz.

Bu taşı diğer burçlar da takabilir ancak takmadan önce doğum haritanıza ve burcunuza uygun olduğundan emin olmalısınız. Aksi halde bu taşın bazı yan etkileri de olabilir. Bu taşı başka bir taşla birlikte takmadığınızdan emin olmanız da önemlidir. Bunu yapıyorsanız, iki taşın titreşimle eşleştiğinden ve birbirine karşıt olduğundan emin olun.