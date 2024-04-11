Merkür gerilemesiyle en çok etkilenen 3 burç

Merkür teknoloji, seyahat, düşünceler ve zamanlamayla ilgili her şeyi yönettiği için, gezegen geri gitmeye başladığında bu alanlarda sıkıntılar ve sorunlar yaşamak alışıldık şeylerin başında geliyor.

Hiç kimse Merkür'ün geri gitmesi nedeniyle güvende değil ancak astrolog Stina Garbis'e göre, gezegen 26 Nisan'da tekrar ileri hareket edene kadar üç burç muhtemelen en kötüsünü yaşayacak.