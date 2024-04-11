Merkür gerilemesiyle en çok etkilenen 3 burç

Merkür Retrosu, özellikle seyahat, teknoloji ve iletişim söz konusu olduğunda, yaygın kozmik kaos yaratmasıyla ünlüdür. Bununla birlikte, bazı astrolojik yerleşimler bu çalkantılı dönemin etkilerini diğerlerinden daha fazla hissedecek. Bu nedenle doğum haritanızda Merkür gerilemesinden en çok etkilenen üç burçtan birine sahipseniz, kendinizi ileride ciddi bir kargaşaya hazırlayın.
Merkür teknoloji, seyahat, düşünceler ve zamanlamayla ilgili her şeyi yönettiği için, gezegen geri gitmeye başladığında bu alanlarda sıkıntılar ve sorunlar yaşamak alışıldık şeylerin başında geliyor.
Hiç kimse Merkür'ün geri gitmesi nedeniyle güvende değil ancak astrolog Stina Garbis'e göre, gezegen 26 Nisan'da tekrar ileri hareket edene kadar üç burç muhtemelen en kötüsünü yaşayacak.
Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Bu senin ayın Koç ve istersen ağlayabilirsin. Kendi kendine başlayan bir öncü işaret olarak, muhtemelen bu kafa karıştırıcı dönemde hayatınızda bazı değişiklikler yapma dürtüsünü hissedeceksiniz. Ancak önünüzde bu kadar çok belirsizlik varken, bir adım geri atmanız ve harekete geçmeden önce bir sonraki hamlenizi dikkatlice planlamanız muhtemelen daha iyi olacaktır.
Uzman ayrıca aşk hayatınız, kariyeriniz ve hatta travmanız konusunda kendinizi huzursuz hissedebileceğiniz konusunda uyarıyor. Ancak Garbis, akışta kalmayı, dikkatli olmayı, hatırladığınız sürece işlerin "çok yakında daha yavaş ilerleyeceği" konusunda ısrar ediyor. Sürece güvenin.
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
Merkür bilinçaltınızın 12. evinde olduğundan sevgili Boğa, pişmanlık ve kırgınlık duygularının bu geri gidişte yüzeye çıkması durumunda şaşırmayın. Üstelik Garbis, sizin için ufukta yeni fırsatların olabileceğini ve rahat bir varlık olarak bu değişikliklere uyum sağlamanın zor olabileceğini ortaya koyuyor. Yine de önümüzdeki birkaç haftada önünüze çıkacak her türlü gelişmeyi kucaklamak önemlidir. Çünkü nimetler sizi daha bereketli hale getirecek ve zorluklar sizi daha güçlü kılacaktır.
Garbis, "İyi niyetinizi geliştirin ve yolunuza çıkan harika şeylere kendinizi hazırlayın çünkü onlar oradalar" diyor.