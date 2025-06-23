Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında Burak Deniz kavgası

ŞEBNEM BOZOKLU SANDALYEDEN DÜŞTÜ İDDİASI

Alkolün de etkisiyle giderek sinirinin dozajı artan Şahinkaya masadaki bardakları ve eline geçirdiği şeyleri fırlatmaya başladı. Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu oyuncuyu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada Şebnem Bozoklu’nun yaşanan arbedede sandalyeden düştüğü iddia edildi. Oyuncular Şahinkaya’yı kontrol edemeyince barı terk etti.