Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında Burak Deniz kavgası
Nilperi Şahinkaya'nın, Gelin Takımı filmindeki rol arkadaşı Fırat Çelik ile mahkemelik olduğu Burak Deniz'in doğum gününü kutlaması üzerine şiddetli bir tartışma yaşandığı iddia edildi. Çıkan haberlere göre, duruma çok sinirlenen Şahinkaya'nın masadaki bardakları fırlattığı, yaşanan arbede sırasında ise Şebnem Bozoklu'nun sandalyeden düştüğü belirtildi.
Nilperi Şahinkaya’nın Sky Films ve Taff Pictures imzalı “Gelin Takımı 2” film ekibiyle çekim yaptığı Fethiye Kabak Koyu’nda olay çıkardığı ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şahinkaya, Seda Bakan, Ecem Erkekli, Şebnem Bozoklu ve Fırat Çelik’in de aralarında olduğu ekip arkadaşlarıyla konakladığı La Boheme Otel’in barına geçti. İlerleyen saatlerde Şahinkaya, rol arkadaşı Fırat Çelik’le tartışmaya başladı.
Nilperi Şahinkaya sohbet sırasında filmin Poyraz’ı Fırat Çelik’e kendisinin 2022 yılında Adana’da içkili şekilde masasına gelip olay çıkardığı için mahkemelik olduğu Burak Deniz’in yaş gününü neden kutladığını sordu. Fırat Çelik, Burak Deniz’in eski arkadaşı olduğunu söyleyince ortam gerildi.
ŞEBNEM BOZOKLU SANDALYEDEN DÜŞTÜ İDDİASI
Alkolün de etkisiyle giderek sinirinin dozajı artan Şahinkaya masadaki bardakları ve eline geçirdiği şeyleri fırlatmaya başladı. Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu oyuncuyu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada Şebnem Bozoklu’nun yaşanan arbedede sandalyeden düştüğü iddia edildi. Oyuncular Şahinkaya’yı kontrol edemeyince barı terk etti.