Terazi burcu erkeğini etkilemenin 20 yolu: Karşı cinste nelerden hoşlanır?
İnanın ya da inanmayın, her burcun belli ortak özelliklere sahip olması sık rastlanan bir durum. Terazi burcu erkeğini etkilemek için de bu 20 madde yeterli olur mu bilemeyiz. Gene de bağımsız ve tutkulu terazi burcu erkeğinin bu maddelerden etkilenme ihtimali çok yüksek.
Duygularınızda net olun
Terazi burcu erkekleri söz konusu duygular olduğunda açık ve net olarak tanınırlar. Bir kadını nasıl seveceklerini bilirler ve göstermekten korkmazlar. Bir terazi adamının sana aşık olmasını istiyorsan, tıpkı onun yaptığı gibi duyguların konusunda açık olmalısın.
Şık giyinin
Terazi burcunun mükemmel bir moda anlayışına sahip olduğuna ve başkalarının görünüşüne dikkat ettiğine şüphe yok. Cesur ve kendinize güvenen kişiliğinizi yansıtan tercihler yapın.
Spontane olun, şaşırtın
Terazi burcu erkeğinin dikkatini çekmek istiyorsanız, alıştığınız sınırların dışına çıkın ve spontane olun. Genel olarak şaşırtılmayı severler.
Arkadaşlarınıza vakit ayırın
Sosyalleşmek terazi burcu erkeği için çok önemlidir. Eğer bir terazi erkeğini kazanmak istiyorsanız, bunun gibi ipuçları göz ardı etmemelisiniz. Onun size aşık olmasını istiyorsanız, arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarmalı ve kişiliğinizin ne kadar eğlenceli olduğunu görmesine izin vermelisiniz.