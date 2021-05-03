Terazi burcu erkeğini etkilemenin 20 yolu: Karşı cinste nelerden hoşlanır?

Arkadaşlarınıza vakit ayırın

Sosyalleşmek terazi burcu erkeği için çok önemlidir. Eğer bir terazi erkeğini kazanmak istiyorsanız, bunun gibi ipuçları göz ardı etmemelisiniz. Onun size aşık olmasını istiyorsanız, arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarmalı ve kişiliğinizin ne kadar eğlenceli olduğunu görmesine izin vermelisiniz.