Ekim 2021 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Ekiml ayı burç yorumlarında bizi neler bekliyor? Yeni bir aya giriyoruz, peki Eylül ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Ekim ayı burç yorumları neler söylüyor? Ekim ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Sibel Süslü yanıtladı... İşte Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden Ekim 2021 aylık burç yorumları:

EKİM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU EKİM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ekim geneli sizin için ilişkileri gündeme getiriyor. 6 Ekim’de karşıt burcunuz Terazi’de gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini evlilik ve ilişkilerinizle ilgili alacaksınız. Karşı tarafı anlamaya çalışmanız, fevri hareketler ve tartışmalardan uzak durmanız önem taşıyor. İlişkiniz yoksa hayatınıza yeni bir aşk girebilir. Takip eden günlerde ortak yatırımlar, eşinizin maddi durumu gibi konularda avantajlı olabileceğiniz gelişmeler yaşanabilir. Aynı zamanda yurt dışı bağlantılı işler gündeme gelebilir; ancak fırsatları değerlendirirken iyi düşünmeniz, ani kararlar almamanız, imza atarken dikkatli olmanız önemli. 20 Ekim’de sizin burcunuzda Dolunay gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU EKİM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ekim’e girerken ilk gökyüzü etkilerini yakın ilişkide olduğunuz kişilerle ilgili alıyorsunuz. Büyüyen tartışmalar gereksiz gerilim doğurabilir, öfkenize hakim olmalısınız. Aile içi ilişkiler ise güçleniyor, aile büyüklerinden destek görebilirsiniz. 6 Ekim’deki Yeniay civarında sağlığınız odak noktanızda olmalı. Yoğun iş gündeminizde fazla stres yüklenebilirsiniz, görev dağılımı yapmaya çalışın. Ekibiniz ya da çalışanlarınıza daha fazla sorumluluk vererek yoğunluğunuzu biraz hafifletin ve kendinize de zaman ayırın. 20 Ekim’deki Dolunay ise size yeni farkındalıklar getirecek. Bu süreçte biraz yalnız kalmaya, spiritüel çalışmalar yapmaya çalışırsanız bu etkilerden faydalanabilirsiniz. Ay sonlarında ise yakın çevre ilişkilerinizle ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU EKİM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ekim’e girerken ilk gökyüzü etkilerini yakın ilişkide olduğunuz kişilerle ilgili alıyorsunuz. İletişim dilinize dikkat edin, kırıcı olmamaya çalışın, aksi takdirde değer verdiğiniz bazı kişileri kaybedebilirsiniz. 6 Ekim’deki Yeniay aşk evinizde gerçekleşiyor. Partnerinizi anlamaya çalışmanız ve ilişkideki dengeleri korumanız önemli. Aynı zamanda çocuklarınız varsa onlarla ilgili çözmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. İlgi alanınız olan konuları, hobilerinizi yeniden yapılandırmanız ve gündeminize uydurmaya çalışmanız gerekebilir. 20 Ekim’deki Dolunay ise arkadaşlık evinizi etkiliyor. Sosyal çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı gerçeklere uyanabilirsiniz. Ancak olayları yüzeysel değil, her açıdan değerlendirmenizde fayda var.

YENGEÇ BURCU EKİM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ekim ayı adeta size “sezgilerinle birlikte mantığını da dinle” diyor. Bu sizin gibi sezgisel ve duygularıyla hareket eden biri için zor olabilir ancak hayat derslerinizin bir kısmı da buradan geliyor. Ay başında ev, emlak, arsa konuları gündeminize gelebilir. Taşınma ya da tadilat söz konusu olabilir. 6’sındaki Yeniay’dan negatif etkilenmemek için bu konuları biraz beklemeye almanızda fayda var. Mutlaka karar vermeniz gerekiyorsa da ince eleyip sık dokuyun. Aynı zamanda ev içi tartışmalar gündeme gelebilir. Ailenizden destek alamadığınızı hissedebilirsiniz. Duygusal bir süreç yaşayabilirsiniz. Bu arada dalgınlıklara ve kazalara karşı da dikkatli olun. 20 Ekim’deki Dolunay ise kariyer evinizi etkiliyor. Bu alandaki bazı gelişmeler de kriz yaratabilir.

ASLAN BURCU EKİM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

6’sındaki Yeniay yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgili konuları etkiliyor. Büyüyen tartışmalar gerilim doğurabilir, iletişim sorunları çıkabilir. Sakinliğinizi koruyun. Takip eden günlerde aile içi konular ya da ev-emlak, arsa alım-satım konuları gündeme gelebilir. İmza atacağınız sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. Önemli kararlar veriyorsanız bir finans uzmanına danışmanızda büyük fayda var. Doğru hareket etmeniz durumunda bu sürecin faydalarını göreceksiniz. 20 Ekim’deki Dolunay ise uluslararası işleri, seyahatleri gündeme getiriyor. Seyahatlerinizi biraz ertelemenizde yarar var. Beklemediğiniz sorunlar çıkabilir. Hukuki bir süreç yaşıyorsanız o konularda da gelişmeler olabilir. İlişkinizle ilgili ise fevri olmamanız her zamankinden önemli. Karar almak için pek uygun zaman değil.

BAŞAK BURCU EKİM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ekim ayı genelinde parasal konularla ilgili bir gündeminiz olacak. Ay başında yaşamınızı gözden geçirmek, bazı kararlar almak isteyebilirsiniz. Ancak akışta kalmanız, acele etmemeniz gerektiğini unutmayın; yöneticiniz Merkür’ün retro hareketinin etkilerini halen almaya devam ediyorsunuz. 6’sındaki Yeniay para evinizde gerçekleşiyor. Bütçenizi zorlayacak harcamalarda dikkatli olun. Yatırım kararları içinse birkaç gün bekleyin. Bu arada bir finans uzmanına danışmanızda da fayda var. Takip eden günlerde ev-emlak alım-satım konuları gündeme gelebilir. Bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Ailenizden maddi destek alabilirsiniz, bir miras gündemdeyse elinize toplu para geçebilir. 20’sindeki Dolunay ise sizi biraz zorlayacak. Krizleri yönetmeye hazır olun.

TERAZİ BURCU EKİM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

6’sındaki Yeniay sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve hayatınızla ilgili yeni planlarınızı, projelerinizi gündeme getiriyor. Ancak Ekim geneli önemli kararlar almaya uygun olmayacak. Şimdilik planlarınızı yazılı hale getirip daha sonrasında netleştirmek üzere beklemeye alın. Bu esnada karar vermek için de yeterli zamanınız olacak, ki buna ihtiyacınız var. Takip eden günlerde hayatınızda önemli yeri olan kişilerden, özellikle kardeşleriniz veya sizden büyük akrabalarınızdan destek görebilirsiniz. Yeni tanışacağınız kişilere karşı ise dikkatli olun. Hızlıca etkisine girebileceğiniz kişiler sizi etki altında bırakabilir ve yanlış yönlendirebilir. Hayatınızla ilgili konularda herkesin fikrini sormayın. 20’sindeki Dolunay ilişkinizi gündeme getiriyor. Çatışmalar, hatta bitişler söz konusu olabilir.

AKREP BURCU EKİM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günlerinde kariyeriniz gündeminizde olacak. İş çevrenizdeki kişilerle olan iletişiminize dikkat etmelisiniz. Eğer doğru bir iletişim kurabilirseniz bağlantılarınız güçlenebilir, diğer türlü ciddi gerilimler doğabilir. Burada tamamen alacağınız tavır önem taşıyor. İşinizle ilgili geleceğe dönük kararlar almak içinse hiç uygun zaman değil. 6’sındaki Yeniay size yeni farkındalıklar getirecek. Bu süreçte biraz yalnız kalmaya, spiritüel çalışmalar yapmaya çalışırsanız bu etkilerden faydalanabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir yön vermek istiyorsunuz. Ancak akışa direnmeyin. Bazen sadece olması gereken olur ve hayrınızadır. 20’sindeki Dolunay sağlık evinizde gerçekleşiyor. Cinsel hastalıklara, jinekolojik sorunlara karşı dikkatli olun, gerekli kontrollerinizi yaptırın.

YAY BURCU EKİM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ekim geneli sizin için “aşk” demek. Şanslı ve güzel bir dönemdesiniz. 6’sındaki Yeniay arkadaşlık evinizde gerçekleşiyor. Hemen arkasından Venüs de sizin burcunuza geçiş yapacağı için kendinizi hem aşk, hem sosyalleşme hem de para konularında daha şanslı hissettiğiniz bir sürece gireceksiniz. Bu olumlu etkilerden yararlanmak için ayaklarınızın fazla da yerden kesilmemesinde fayda var. Kısacası heyecana kapılıp gerçeklere gözlerinizi kapatmayın. Ayın ortalarında sizden büyük olan akrabalarınızdan ya da yakın çevrenizdeki yaşça büyük kişilerden destek görebilirsiniz. Özellikle uluslararası işler, seyahat ve eğitim konularında rahat bir akış başlayabilir. 20’sindeki Dolunay da aşk evinizde gerçekleşiyor. İlişkiniz yoksa yeni bir aşk gelebilir, varsa da sorunlar çözülebilir.

OĞLAK BURCU EKİM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

6’sındaki Yeniay kariyer evinizde gerçekleşiyor ve bazı tatsız konuları gündeme getiriyor. Sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Sakin kalın, büyük resmi görün, önemli kararlar almayın. İş değiştirmek, yeni bir işe başlamak ya da işten ayrılmak için doğru zaman değil. Ayın ortalarında ise biraz daha önünüze bakmaya başlıyorsunuz. Geleceğe dair plan ve projelerinizi yapılandırırken partnerinizin desteğini alabilir ya da sosyal çevrenizdeki insanlardan destek görebilirsiniz. Yepyeni fikirler üreteceğiniz ve yaratıcı olacağınız bir süreç. 20’sindeki Dolunay ise aile içi sıkıntıları gündeme getirebilir. Odağınızı ev içinde çözülmesi gereken konulara vermeniz gerekebilir. Taşınmak, ev almak ya da satmak gibi konularda da yine önemli bir karar almamalısınız.

KOVA BURCU EKİM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın genelinde önemli kararlar almamanız, yeni bir şeye başlamamanız ve iletişim kurarken dikkatli olmanız gerekiyor. Kısa bir seyahate çıkmanız gerekiyorsa, araba alma ya da satma planınız varsa beklemede kalmanızda fayda var. 6’sındaki Yeniay uluslararası işleri gündeme getirebilir. Ticaret, eğitim ya da iş anlaşmaları gibi konularda temkinli olun. Hukuksal süreçlerde zorunlu olmadıkça beklemede kalın. Bu dönemde açılacak bir dava kolay sonuçlanmayabilir, sürüncemede kalabilir. 20’sindeki Dolunay ise yakın çevre ilişkilerinizi, kardeşleriniz ya da akrabalarınızla ilgili konuları gündeme getirebilir. Gereksiz tartışmalardan uzak durun, kendi doğrularınızda ısrarcı olmayın.

BALIK BURCU EKİM 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ekim ayı sizi epeyce zorlayacak. Hem para hem de aşk konularında sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz. Kendinizi baskı altında, sürekli bir şeyler için mücadele ediyor gibi hissedebilirsiniz. Ruh halinizi iyi tutmaya ekstra özen gösterin, fırsat buldukça meditasyon gibi rahatlatıcı çalışmalar yapın. 6’sındaki Yeniay ortak yatırımlar, eşinizin maddi durumu, miras konuları gibi alanlarda olumsuz gelişmeler gündeme getirebilir, krizleri yönetirken soğukkanlı olmanız gerekebilir. 20’sindeki Dolunay da benzer şekilde para konularını etkileyecek. Ayın son günlerinde ise maalesef aşkta hayal kırıklıkları sizi bekliyor. Bir karar vermek isteseniz de net olamayabilir, gerçekleri göremeyebilirsiniz. Bu süreci zorlamadan akışta kalmanızda fayda var. Her şey vaktini bekler, unutmayın.

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