Zengin hayatı yaşamak ve zenginle evlenmek isteyen 3 burç
Bazı burçlar lükse, paraya, ihtişama önem verir ve bunu evlendiklerinde de sürdürsünler ister. Bu yüzden hayatlarını birleştirecekleri insanda maddiyat kriteri hep önde olur. Peki, bu burçlar hangileri mi? İşte yanıtı...
Astrolog Letao Wang'a göre, zenginlerle evlenmek isteyen burçlar, Venüs yönetici gezegeni veya toprak elementi gibi onları lüks bir hayata çeken astrolojik özelliklere sahip olma eğiliminde olan burçlardır. Bu faktörler genellikle birinin çok sayıda süslü eşya da dahil olmak üzere daha iyi şeylere değer verdiği ve finansal güvenlik konusunda derin bir arzuya sahip olduğu anlamına gelir.
Bu burçlar, ilk günden itibaren onlara kraliyet ailesi gibi davranacak ultra zengin bir ortak istediklerini biliyorlar. Ayrıca bunun çok pahalı ve dikkat çekici bir evlilik teklifiyle sonuçlanmasını, bunu lüks bir düğünün takip etmesini ve sonsuza dek devam eden zenginlik ile mutlu bir şekilde bitmesini istiyorlar.
Aşağıda bir astroloğa göre zenginlerle evlenmek isteyen üç burç var:
Boğa (21 Nisan - 20 Mayıs)
Boğa burcunun kendine ait büyük bir banka hesabı olsa bile yine de zenginlerle evlenmek isteyecektir. Wang, "Boğa burcu, sevginin ve güzelliğin gezegeni, aynı zamanda lüks ve konforun gezegeni Venüs tarafından yönetiliyor" diyor Wang, bu yüzden her zaman bir malikaneye, bir tatil evine ve birden fazla arabaya sahip olmanın hayalini kurmuşlardır.
Boğa burçları, zenginliklerini varlıklı bir eşle birleştirmenin, her şeyin en büyüğüne ve en iyisine erişmelerini sağlayacağını biliyorlar. Wang, "Boğa burçları, enfes yemeklerden üst düzey modaya kadar hayattaki en güzel şeylerden keyif alıyor, bu da onların zengin bir partnere duydukları özlemi daha da belirginleştiriyor" diyor.
Bir toprak burcu olarak aynı zamanda istikrar ve rahatlık da isterler. Ancak iyi bir maaş ve güvenilir bir araba ile mutlu olmak yerine, ailelerindeki hiç kimsenin bir daha para konusunda endişelenmesine gerek kalmayacağı bir zenginlik düzeyi elde edene kadar dinlenmeyecekler.
Wang, "Onların pragmatik ve materyalist bakış açıları, onları yalnızca duygusal değil aynı zamanda finansal güvenlik de sağlayabilecek ortaklar aramaya itiyor" diyor.
Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)
Wang, "Zenginlerle evlenmeyi düşünürken akla gelen ilk burç yengeç olmayabilir, ancak güvenliğe ve rahatlığa çok değer veriyorlar, bu da finansal istikrarı önemli bir cazibe haline getiriyor" diyor.
Ay tarafından yönetilen bir su burcu olarak asıl hedefleri sevgi dolu, istikrarlı ve son derece rahat bir yuva yaratmaktır. "Yengeç burcu için zengin biriyle evlenmek, zenginlikle gösteriş yapmak değil, rahat ve ferah bir evden çocukları için kaliteli eğitime kadar ailelerinin en iyisine sahip olmasını sağlamakla ilgilidir" diyor.
Bu nedenle, daha fazla bilgi toplamak için ilk buluşmada insanları sorguya çekiyorlar, ancak bunu eğlenceli ve dolambaçlı bir şekilde yapıyorlar. Yengeç burcu, aslında para konusuna gençken çok takılmaz ancak bir yaştan sonra oldukça bu konuya önem verirler.
Bir numaralı öncelikleri kendilerine güvenli bir yaşam yaratmak olsa da lüks yurt dışı gezilerine de karşı değillerdir. Güzel bir manzaranın ya da çatısında sonsuzluk havuzu olan bir otelin tadına vardıklarında bir daha arkalarına bakmazlar.