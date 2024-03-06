Zengin hayatı yaşamak ve zenginle evlenmek isteyen 3 burç

Boğa (21 Nisan - 20 Mayıs)

Boğa burcunun kendine ait büyük bir banka hesabı olsa bile yine de zenginlerle evlenmek isteyecektir. Wang, "Boğa burcu, sevginin ve güzelliğin gezegeni, aynı zamanda lüks ve konforun gezegeni Venüs tarafından yönetiliyor" diyor Wang, bu yüzden her zaman bir malikaneye, bir tatil evine ve birden fazla arabaya sahip olmanın hayalini kurmuşlardır.

Boğa burçları, zenginliklerini varlıklı bir eşle birleştirmenin, her şeyin en büyüğüne ve en iyisine erişmelerini sağlayacağını biliyorlar. Wang, "Boğa burçları, enfes yemeklerden üst düzey modaya kadar hayattaki en güzel şeylerden keyif alıyor, bu da onların zengin bir partnere duydukları özlemi daha da belirginleştiriyor" diyor.

Bir toprak burcu olarak aynı zamanda istikrar ve rahatlık da isterler. Ancak iyi bir maaş ve güvenilir bir araba ile mutlu olmak yerine, ailelerindeki hiç kimsenin bir daha para konusunda endişelenmesine gerek kalmayacağı bir zenginlik düzeyi elde edene kadar dinlenmeyecekler.

Wang, "Onların pragmatik ve materyalist bakış açıları, onları yalnızca duygusal değil aynı zamanda finansal güvenlik de sağlayabilecek ortaklar aramaya itiyor" diyor.