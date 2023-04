4 aylık bebek gelişimi nasıldır? 4 aylık bebeğin gelişimi (boyu, kilosu) beslenmesi, hareketleri...

Bebeklerin aylık gelişimleri ele alınırken öncelikle büyüme ve gelişme kavramlarının farklı olduğu bilinmesi gerekiyor. 4 aylık bebeğin gelişimi, boyu ve kilosu, beslenme düzeni, yapabilecekleri ve 4 aylık bebek oyuncağı seçiminde merak ettiğiniz her şeyi Acıbadem Ataşehir Tıp Merkezi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Oya Duran anlattı.

Dört aylık bebek kilo- boy gelişimi nasıl olmalı?

Her 4 aylık bebek aynı kilo ve boyda değildir. Buna cevap verebilmek için öncelikle bebeğin doğum kilosu ve boyunu ve ilk bir hafta ne kadar kilo kaybı yaşadığını bilmek gerekir. İlk bir hafta bebekler yüzde 10’a varan kilo kaybı yaşayabilirler. İlk 6 ay bebeklerin en hızlı büyüdükleri dönemdir. Burada tıbben bebeğin en az günlük 20 gr civarında kilo alması beklenir. Kilo alımı günlük 20 gr ın altına düşerse beslenme yetersizliği ya da kilo alımına engel olabilecek hastalıklar düşünülür. Bu hesapla tıbben ortalama her ay ortalama 600 gr kilo artışı görmemiz yeterlidir; bazı bebeklerde bu kilo artışı bir /bir buçuk kiloya kadar çıkabilir. Yine ilk 6 ayda ortalama 2.5 cm/ay kadar boy uzaması görürüz.

Dört aylık bebeğin beslenmesi nasıl olmalıdır? Anne sütü yetmiyorsa takviye yapılmalı mı?

Dört aylık bebek için en uygun besin anne sütüdür. Eğer bebek alması gereken kilonun altında gelişim sağlıyorsa anne sütü artırılmaya çalışılmalı, olmuyorsa ilave formül mama takviyesi yapılmalıdır.

Dört aylık bebek kaç saatte bir emzirilmeli?

Bu yaş aralığında her bebek için farklı olabilmekle beraber 3-4 saatte bir bebek emmek isteyebilir. Geceleri bu süre biraz daha uzayabilir.

Dört aylık bebek her gün kaka yapar mı?

Bebekler ilk bir ay çok sık kaka yapar; neredeyse her bez kakalıdır. Daha sonrası için her bebeğin kendi kaka ritmi oluşur. Kaka durumu çok bireysel olup bazı bebekler her gün kaka yaparken bazıları birkaç günde bir yapabilir. Her gün kaka yapmayan bebekler beklediğimiz kilo artışını sağlayamıyorsa az besleniyor olabilir mi acaba diye düşünürüz. Seyrek kaka yapmasına rağmen kilo alımı yeterliyse bu bebeğin kendi kaka düzenidir diye düşünürüz.

Dört aylık bebek neler yapabilir? Dört aylık bebeğin zihinsel, fiziksel gelişimi nasıldır?

Bu ayda bebeklerin baş kontrolü çok iyi olup sırt üstü yatarken dönebilir. Uzattığımız oyuncakları yakalar ve elden ele geçirebilir, ağzına götürebilir, ayaklar ile bilinçli tekme atabilir. Bolca sesler çıkarır. Göz teması kurar ve görmesi netleştiği için objeleri çok iyi takip edebilir. Ailede erken diş çıkarma öyküsü varsa salyası artar ve damaklarla uğraşı artar. Gülümser hatta hareketlerimize sesli gülebilir.

Dört aylık bebek ne kadar uyur?

Bu aydaki bebekler gün içinde uyku ihtiyacı duyarlar. Gündüz 2-3 kez olmak üzere ortalama 3-4 saat uyurlar, gece uykuları genelde 10 saatten az değildir. Gece beslenme için uyanmalar azalmıştır.

Dört aylık bebeğin yatırma şekli ne olmalıdır?

Bebekler öncelikle yastıksız yatırılmalıdır. Reflüye engel olmak için yastık yerine baş kısmı daha yüksekçe açılı yataklarda yatırılmalıdır. Bu ayda bebek dönebildiği için yatış pozisyonuna müdahalemiz azalmıştır. Bazı bebekler kendisi dönerek yüzüstü pozisyona geçebilir. Uykuya yatırırken yan-sırtüstü pozisyon tercih edilir ama uyku sırasında bebek dönebildiği için kendi rahat ettiği pozisyonu bulacaktır.

Dört aylık bebek oyuncakları/aktiviteleri neler olmalıdır?

Bebeklerin sağlıklı gelişebilmesi için anne karnından itibaren uyarana ihtiyaçları vardır. Bu dönemde işitsel uyaran verebilmek için sesli oyuncaklar, eline verebileceğimiz çıngıraklar, hışıltılı bebek kitapları, göz takibi için hareket eden renkli oyuncaklar tercih edilebilir. Oyuncakları ağzına götüreceği için yıkanabilen objeler mantıklı olacaktır. Bu ayda bebeklere kitap okunmalı, renkli kitaplarla görseli uyarılmalıdır. Bebeklerle göz teması kurularak konuşulmalı ve tepkileri izlenmelidir.

İLGİLİ İÇERİKLER